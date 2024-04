Netbet Europei: promozioni, bonus speciali e guida alle scommesse sull'evento

Guida completa alla sezione Netbet Europei: cosa offre l'operatore, bonus speciali, promozioni e strumenti per scommettere sul torneo di calcio.

In questa guida i lettori potranno scoprire tutto su Netbet Europei: iniziative promozionali, quote e mercati di scommessa sull'evento. La competizione calcistica di punta di quest'anno avrà inizio il 14 Giugno e sarà ospitata dalla Germania la cui capitale sarà lo sfondo per la finalissima del 14 Luglio. Per celebrare l'evento i siti scommesse Europei metteranno a disposizione iniziative promozionali create ad hoc e potrebbero offrire mercati di scommessa particolari di cui si possono ottenere tutte le informazioni proseguendo la lettura.

Netbet Europei e bonus di benvenuto per i nuovi utenti

Tra gli aspetti più rilevanti quando si vuole fare un confronto dei migliori siti di scommesse sportive online per individuare il bookmaker migliore è il bonus di benvenuto sport. Si tratta di un vero e proprio bigliettino da visita dell'operatore che attraverso un incentivo alla registrazione cerca di emergere nell'affollato mercato italiano attirando l'attenzione del giocatore. Il bonus scommesse Netbet rappresenta indubbiamente un ottimo punto di partenza per muovere i primi passi nel palinsesto sportivo senza utilizzare sin da subito il proprio saldo reale. Per ottenere il welcome bonus bisogna essere nuovi clienti, quindi non aver mai registrato un account sul portale dell'operatore, effettuare la convalida del conto ed eventualmente, se richiesto, procedere con un primo deposito o giocata. Ad ogni promozione, che sia di benvenuto o bonus Netbet europei creati ad hoc per l'evento, si applicano termini e condizioni che possono essere consultati per intero sulla piattaforma ufficiale.

Come scommettere sugli Europei su Netbet

Per accedere alla sezione Netbet Europei occorre in primo luogo visitare il portale ufficiale dell'operatore. Qui in prima pagina gli utenti potranno trovare tutti i match del giorno più importanti e quelli in arrivo, con pagine dedicate singolarmente alla Live Suite, Eventi Live e Multi Live per le scommesse live in diretta. Per consultare il palinsesto delle scommesse pre-match basterà selezionare la voce apposita dove saranno elencate le partite e gli incontri prima dell'inizio dell'evento raggruppati per campionati e sport.

È proprio dalla lista presente alla sinistra dello schermo che gli utenti possono selezionare, cliccando sul menu Calcio, il palinsesto Europei di Netbet che sarà proprio la prima voce che comparirà nell'elenco. Naturalmente con lo start ufficiale della competizione che avrà luogo il 14 Giugno a Monaco di Baviera con il primo incontro tra la nazionale tedesca, qualificata di diritto in quanto nazione ospitante, e quella scozzese, gli utenti potranno trovare le partite di ciascuna giornata direttamente visitando la piattaforma in quanto le rispettive quote verranno pubblicate nella schermata principale.

Per quanto riguarda le scommesse Netbet Europei, qui i giocatori hanno diverse possibilità di scelta tra antepost, Eventi o Outrights. Le tipologie di giocate antepost sono un mercato offerto da tutti i principali bookmaker e permettono di puntare sulla nazionale vincente di questa edizione del torneo. Le quote Euro 2024 per la scommessa antepost sono più convenienti prima dell'inizio ufficiale in quanto risultano più alte. Durante lo svolgimento dell'evento, invece, iniziano a designarsi le papabili vincitrici le rispettive quote si abbassano.

I giocatori naturalmente hanno anche la possibilità di scommettere sui singoli match, che sia in singole, multiple o sistemi. I mercati sono numerosi e permettono di spaziare tanto.

Infine è possibile anche scommettere sulle vincenti dei gironi, ovvero su quelle squadre che si pensa passeranno il turno e si qualificheranno prime nel gruppo. Per accedere a queste tipologie di giocate basta aprire la voce Outrighs.

Netbet: bonus Europei e promozioni speciali

In occasione di grandi eventi sportivi i migliori bookmaker online spesso mettono a disposizione promozioni create ad hoc. Scommettendo su Netbet Europei, infatti, gli iscritti potranno aderire ad alcune promo sempre attive sulla piattaforma di gioco (come ad esempio i bonus multipla, Club delle Multiple o Marcatore XL e XXL) ma anche ad offerte dedicate come ad esempio bonus Euro 2024 settimanali o cashback sulle giocate effettuate durante il periodo promozionale. Ricordiamo che ogni offerta è sempre soggetta a termini e condizioni, come sottolineato dalle recensioni Netbet, nei quali sono indicate le modalità di partecipazione, requisiti di rigioco ed il tempo a disposizione dell'utente per ottenere e riscattare il bonus ottenuto.

Bonus multipla Netbet per scommettere su Euro 2024

Una delle promozioni più amate dagli scommettitori è indubbiamente il bonus multipla, che permette di aumentare la potenziale vincita in base al numero di eventi inseriti in essa. Con il bonus multipla Netbet Europei e competizioni simili di questo calibro sono l'occasione perfetta per usufruire di questa iniziativa promozionale. Nel caso di questo operatore l'incremento percentuale si applica su multiple a partire da 5 eventi con quota minima per ciascuno 1.20. Con una schedina di sole 5 selezioni si può ottenere il 5% in più fino ad un massimo del 130% applicato su 30 selezioni. In caso di schedina vincente, l'importo è accreditato sul conto del giocatore. Non ci sono particolari condizioni da rispettare in questo caso, basta semplicemente assicurarsi di utilizzare saldo reale per usufruire del bonus multipla.

Rimanendo in tema multiple, sulla piattaforma del bookmaker vi è un'interessante promo che permette di ottenere dei bonus scommesse effettuando giocate in multipla. Si tratta proprio del Club delle Multiple con cadenza settimanale al quale i giocatori possono aderirvi piazzando schedine da almeno 3 eventi, quota finale di minimo 3.00 e quota minima per selezione 1.25. Per ogni euro giocato si ottiene un punto, e proprio con i punti si potranno scalare i livelli ed ottenere Fun Bonus.

Quote maggiorate Europei su Netbet

Una delle promozioni più interessanti per le partite in programma sono le quote maggiorate. Si tratta di eventi generalmente particolarmente popolari o di interesse le cui quotazioni sono intenzionalmente aumentate dall'operatore. Le quote maggiorate Netbet Europei possono rappresentare un'ottima occasione per gli utenti per puntare su una o più partite approfittando della maggiorazione che andrà ovviamente ad incidere anche sulla potenziale vincita aumentandola.

Per trovare le quote maggiorate del giorno su Netbet basta semplicemente visitare il palinsesto e qui nella sezione calcio individuare i match con la maggiorazione. Il lato positivo di questo genere di promozione è che non prevede particolari termini e condizioni né requisiti ulteriori da soddisfare. In caso di schedina vincente, l'utente vedrà accreditarsi sul conto di gioco la vincita conseguita. Ma cosa succede se l'evento relativo alla quota maggiorata sulla quale ho scommesso viene annullato? In questo caso ogni giocata è valutata a seconda del regolamento applicato per quel dato mercato.

Netbet: quote Europei e tipologie di giocata

All'interno del palinsesto Netbet Europei i giocatori possono trovare tutte le quote, mercati e tipologie di scommessa. Come visto precedentemente sono disponibili le quote vincente Euro 2024 per puntare su quella che si pensa possa essere la nazionale vincitrice di questa diciassettesima edizione della competizione. Basta andare nella sezione Classifica e qui visualizzare le quote antepost. A queste si aggiungono anche le tradizionali giocate sulle partite che comprendono mercati quali 1X2, somma di goal ma anche Combo o Tricombo, gli Speciali Partita quali Gol Speciali, Autorete, Rigore, Ribaltone, Sostituzione e così via. Infine vi è anche la possibilità di puntare sulle Outrights, ovvero sulle qualificate di ciascun gruppo che passeranno la fase a gironi. Ricapitolando le scommesse Europei di Netbet comprendono al momento principalmente queste opzioni

Eventi

Classifica

Outrights

Per quel che riguarda le quote Europei su Netbet, il payout risulta nella media dei siti di scommesse sportive online. Facendo un calcolo veloce del payout medio su tre match della prima giornata della fase a gironi, tenendo in considerazione i mercati tradizionali 1X2, si ottiene infatti un valore del 93%.

Singole e multiple o Antepost: le scommesse Europei di Netbet

All'interno della sezione Netbet europei, dunque, i giocatori possono scommettere principalmente sui tre tipologie di giocata: partite, antepost sulle vincenti Euro 2024 o sulle migliori di ciascun gruppo. Attraverso le antepost si può pronosticare quella che si ritiene sarà la nazionale vincitrice del torneo, oppure la prima qualificata di ciascun girone. Naturalmente le quote in questo caso sono più alte prima dell'inizio della competizione, momento migliore per effettuare questo genere di scommesse. Occorre tenere a mente, però, che molto spesso le scommesse antepost sugli Europei sono escluse da eventuali promozioni in corso o dalla funzione del cashout.

Nella sezione Eventi, invece, si possono trovare tutti i match del giorno e diversi mercati che vanno da 1X2, gol, over/under fino ai speciali partita, sanzioni, combo, rigore, espulsione e tanto altro. Per avere una panoramica più ampia delle chance di ciascuna squadra, è possibile anche consultare le statistiche offerte per ciascun incontro.

Fare cash out su Netbet sugli Europei

Uno strumento che può rivelarsi particolarmente utile quando si scommette su Netbet Europei è il cash out. Altro non è che una funzione che permette di chiudere anticipatamente una giocata incassando subito una vincita la quale generalmente è però inferiore rispetto alla potenziale vincita iniziale. Fare cashout permette di avere una maggiore controllo sulla propria attività di gioco, così da poter chiudere prima un ticket qualora si vedesse che i propri pronostici Euro 2024 non stiano andando come inizialmente immaginati.

Per fare cashout su Netbet sugli Europei di Calcio occorre accedere alla propria area personale e qui nella sezione Mie Giocate. Dal menu Cash Out sarà possibile vedere su quali ticket è disponibile questa funzione e aprendo la giocata, controllare il valore dell'importo offerto dal bookmaker per la chiusura. A questo punto basterà confermare per finalizzare l'operazione.