Lottomatica Europei: offerte, strumenti e mercati per scommettere su Euro 2024

In questo articolo i lettori troveranno tutte le info utili per scommettere su Lottomatica Europei con panoramica su promozioni e bonus speciali.

In questa guida i lettori possono trovare tutte le informazioni utili su Lottomatica, uno dei siti scommesse per gli Euro 2024, con un focus speciale sulla sezione calcistica per scoprire cosa offre l'operatore italiano in fatto di promozioni, bonus speciali per l'evento, quote e mercati di giocata. L'evento di punta di quest'anno il cui inizio è fissato per il 14 Giugno a Monaco di Baviera rappresenta un'ottima occasione per gli amanti del pallone e del betting che possono continuare a scommettere online anche dopo la fine della Serie A e di tutti i principali campionati nazionali. Inoltre è l'opportunità per mettere alla prova le proprie abilità da scommettitore cercando di pronosticare esattamente la vincente degli Euro.

Lottomatica Europei: bonus benvenuto scommesse per i nuovi clienti

Iniziare a scommettere con un bonus benvenuto iniziale rappresenta indubbiamente un vantaggio per i nuovi clienti che si iscrivono per la prima volta ad un portale, aspetto che porta sempre più appassionati di betting a selezionare e scegliere il miglior sito di scommesse proprio in base all'offerta subordinata alla registrazione. Ed è proprio il caso del concessionario di gioco italiano il quale molto spesso mette a disposizione un'iniziativa promozionale esclusiva collegata all'utilizzo di un codice promo specifico.

Per celebrare l'evento calcistico di punta di quest'anno gli utenti potrebbero trovare un bonus scommesse Lottomatica Europei dedicato proprio alla competizione. Frequentemente le iniziative di benvenuto prevedono dei rimborsi sulle giocate o un importo calcolato sul primo deposito utile per piazzare schedine o scommesse su Euro 2024. Ogni promo funziona in modo differente ed è costantemente aggiornata nel tempo per garantire all'utente un'offerta sempre diversificata. Motivo per cui è consigliabile visitare il portale ufficiale per scoprire le promozioni più recenti e il loro funzionamento nonché termini e condizioni.

Come scommettere sugli Europei su Lottomatica

L'appuntamento è a Giugno 2024 con il match augurale di questa diciassettesima edizione del torneo europeo di calcio che vede scontrarsi in prima base Germania, nazione ospitante della competizione, e Scozia. Ancor prima dell'avvio ufficiale delle partite, gli appassionati di betting possono iniziare a scommettere su Lottomatica Europei, sezione interamente dedicata all'evento accessibile attraverso il palinsesto sportivo dell'operatore. Visitando la piattaforma del bookmaker italiano, basterà selezionare la voce "Internazionali" dall'elenco delle discipline sportive presenti nel menu, e qui poi fare click su "Europei". All'interno della pagina si possono trovare le quote vincente Euro 2024 in antepost, tipologia di giocata che permette di pronosticare quale sarà la vincitrice dell'edizione, così come scegliere tra le varie puntate pre-match sule singole partite.

Tutti i migliori siti che permettono di puntare sulla giocata antepost, e Better Lottomatica non è da meno. Non solo sulla finalista che alzerà la coppa al cielo, ma i giocatori hanno anche la possibilità di scommettere sulle migliori di ciascun gruppo. Indubbiamente il momento migliore per giocare una schedina antepost è molto prima che il torneo abbia inizio. In questo momento, infatti, le quote Euro sono decisamente più alte, mentre tendono ad abbassarsi con l'avvicinarsi dello start ufficiale.

Naturalmente non possono mancare le giocate su Lottomatica sugli Europei più tradizionali come risultati fissi, somma di goal, over o under ma anche mercati speciali che possono riguardare marcatori, sanzioni, eventi durante la partita e così via.

Pronostici e quote vincente Europei su Lottomatica

Attraverso le recensioni Lottomatica degli utenti si evince che oltre ad offrire un gran numero di offerte promozionali, questo operatore mette a disposizione anche interessanti quote con diversi mercati disponibili. A seguire è possibile confrontare le quote sugli Euro 2024 del sito.

Lottomatica Europei: bonus ed iniziative speciali dedicate all'evento

Una delle principali caratteristiche dell'operatore italiano è la sua ampia offerta di promozioni dedicate al calcio. Già accedendo nella pagina principale dello sport, gli utenti possono trovare le iniziative attive al momento che possono avere durata limitata ad un singolo match o per un periodo di tempo definito. Indubbiamente Lottomatica metterà a disposizione dei bonus scommesse Europei per la maggior parte degli appuntamenti della fase a gironi così come di quella ad eliminazione diretta della competizione.

Frequentemente sulla piattaforma si possono trovare promozioni sulle scommesse come ad esempio il Bonus Plus, che permette di ottenere dei rimborsi su multiple non vincenti. Oppure offerte dedicate sui match più popolari del giorno che possono prevedere rimborsi nel caso in cui si verifichi un determinato evento durante l'incontro o rimborsi a seconda degli errori verificatesi nelle multiple.

Lottomatica Europei: cashback sulle giocate

Tra le promozioni più ricorrenti che indubbiamente sarà una dei bonus Lottomatica Europei, vi è il cashback applicato dall'operatore sulle giocate perdenti dei giocatori aderendo a specifiche iniziative attive sul sito. Ad esempio capita spesso di trovare sulla piattaforma un rimborso in percentuale sulla giocata qualora la propria schedina risulti perdente dopo aver puntato su uno specifico mercato o nel caso in cui si sbagli una multipla per uno o più errori. Naturalmente per aderire a questo genere di iniziative occorre rispettare alcuni termini e condizioni che generalmente riguardano quota o legatura minima. Il ché significa che per poter essere considerate qualificanti ai fini della promozione, le scommesse Europei dovranno avere almeno un certo numero di eventi in giocata i quali dovranno avere quota uguale o maggiore a quella indicata nei T&C.

Bonus multipla Lottomatica per Euro 2024

Quello di Lottomatica risulta indubbiamente uno dei migliori bonus multipla Europei se confrontato con altri bookmaker online in Italia. L'offerta, una delle più apprezzate ed utilizzate dai giocatori, permette di ottenere un incremento percentuale sulle proprie multiple inserendo più eventi all'interno della giocata. Si parte da un minimo del 4% su 5 eventi fino ad un massimo del 250% su 30 selezioni, percentuale tra le più altre tra i siti scommesse italiani.

Per usufruire del bonus multipla Lottomatica per Euro 2024 occorre però inserire in schedina solo quote pari o maggiore di 1.25 o comunque eventi che si disputino entro 7 giorni dal momento dell'effettuazione della scommessa. Inoltre è importante ricordare che il limite di vincita massimo è di 50.000€.

Quote Europei su Lottomatica e mercati

All'interno del palinsesto dell'operatore italiano gli utenti possono trovare diverse sezioni Lottomatica Europei a seconda della tipologia di scommessa che vogliano piazzare. Dall'elenco presente alla sinistra della schermata, infatti, è possibile selezionare

Antepost Giocatori

Antepost Internazionali - Europei vincente

Antepost Speciali

Tutte queste selezioni danno la possibilità di puntare sulla nazionale che secondo i propri pronostici Euro 2024 sarà la vincitrice. Oppure quale sarà il miglior capocannoniere del torneo ed altri mercati particolari. D'altra parte, invece, per le tradizionali giocate pre-match gli iscritti possono semplicemente aprire il menu Calcio e qui dalla voce Internazionali selezionare Europei su Lottomatica.

Le quote Lottomatica Europei risultano nella media dei bookmaker ADM, con un payout medio intorno al 92% calcolato sui primi tre incontri tenendo in considerazione i mercati 1X2 di ciascuna partita. Probabilmente non la percentuale più alta ma comunque conveniente se comparata ad altri siti di scommesse sportive online.

Lottomatica Europei: scommesse antepost, pre-match e live

Come visto precedentemente nella sezione Lottomatica Europei i giocatori hanno la possibilità di scommettere su diverse varianti di giocata antepost. Che sia giocatori, dunque pronosticare il top scorer di Euro 2024, la vincente dell'edizione o altre tipologie speciali che vengono aggiornate e pubblicate man mano che ci si addentra nella competizione. La giocata antepost risulta più conveniente se effettuata con largo anticipo rispetto allo start ufficiale in quanto le quote successivamente tendono ad abbassarsi poiché si iniziano a delineare sempre di più le potenziali finaliste.

Ovviamente sono presenti all'interno del palinsesto dedicato agli Europei di Lottomatica anche le tradizionali scommesse pre-match, da giocarsi prima dell'inizio di ciascun incontro. In questo caso i mercati sono numerosi e comprendono anche gli speciali come ribaltone, rete consecutive, multibet, multigol, combo e tanto altro. E infine non possono mancare le scommesse live sugli Europei di Calcio che permettono di puntare in presa diretta sulle partite in corso di svolgimento.

Cash Out Lottomatica: come chiudere le scommesse Europei

Funzione interessante che ha fatto la sua comparsa nel mercato italiano del betting negli ultimi anni è il cashout, ovvero quella funzione che dà la possibilità agli utenti di concludere con anticipo una giocata che risulta ancora in corso. Questo permette di gestire con più consapevolezza le proprie giocate monitorando le quote Euro 2024, decidendo di chiudere un ticket quando si pensa che le probabilità che la nostra scommessa vada a buon fine siano ormai basse. In questo modo si chiude subito una giocata incassando subito una vincita la quale però è più bassa rispetto alla vincita iniziale, ma permette di recuperare nella maggior parte dei casi la puntata iniziale.

Vi sono diversi modi per fare cash out su Lottomatica Europei o altre competizioni, in linea di massima basta accedere al proprio conto gioco e qui, dalla propria area personale, andare al prospetto delle giocate ed controllare se il cash out è disponibile. In questo caso si potrà visualizzare il valore dello stesso, che dipende dall'andamento dei match e delle quote, e la sua disponibilità, decidendo se procedere o meno facendo click sul pulsante.