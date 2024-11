Stoccarda-Atalanta dove vederla: Sky, NOW, Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

VfB Stoccarda vs Atalanta

Al Gottlieb-Daimler-Stadion la sfida fra le squadre di Hoeness e Gasperini: nerazzurri a caccia di punti importanti per arrivare fra le prime otto.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sfida tedesca in Champions League per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri saranno di scena al Gottlieb-Daimler-Stadion per la gara contro lo Stoccarda di Sebastian Hoeness.

Bergamaschi ancora imbattuti in questa Phase League: due pari e una vittoria esterna per De Roon e compagni, ancora senza reti al passivo dopo 270 minuti.

Buon momento europeo anche per lo Stoccarda: dopo il ko al debutto in casa del Real Madrid, Undav e compagni hanno fatto 4 punti, vincendo all’Allianz Stadium contro la Juventus due settimane fa.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.