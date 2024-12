Foggia-Picerno dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Allo Zaccheria i rossoneri e rossoblu vogliono continuare a correre per conquistare la zona playoff.

Sfida playoff allo stadio Pino Zaccheria. A chiudere la domenica del girone C di Serie C NOW sarà il match fra Foggia e Picerno.

Rossoneri fra le formazioni più in forma dell’intera Lega Pro: anche a Messina è arrivato un successo convincente per Millico e compagni, che dopo un avvio ricco di difficoltà hanno finalmente trovato la giusta quadra. Picerno, invece, che è saldamente in zona playoff, così come lo scorso anno, e ormai non ha più intenzione di nascondere le proprie ambizioni.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.