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Serie C

Serie C - Generale

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Serie C, calendario e risultati

giovedì 20 agosto
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ALC
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REN
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BRE
AC Carpi badge
AC Carpi
CAP
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Vado
VAD
Atalanta U23 badge
Atalanta U23
ATA
Bari badge
Bari
BAR
Cavese badge
Cavese
CAV
Giugliano badge
Giugliano
GIU
Scafatese badge
Scafatese
SCA
Potenza badge
Potenza
POT
Casarano badge
Casarano
CAS
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Birmingham City crestBirmingham City00000000
2Blackburn Rovers crestBlackburn Rovers00000000
3Bolton Wanderers crestBolton Wanderers00000000
4Bristol City crestBristol City00000000
5Burnley crestBurnley00000000
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