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Serie C
Serie C - Generale
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Serie C, calendario e risultati
Altro
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Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Birmingham City
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Blackburn Rovers
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bolton Wanderers
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Bristol City
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Burnley
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0