C Factor: Michael Fabbro e il Taranto non si arrendono mai

La punta classe 1996 segna e regala altri tre punti ai rossoblu: le giovanili al Milan, l’esperienza col Chievo e la vita da artista.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

Arrendersi mai, Never give up, Nunca te rindas. Lo scriviamo in varie lingue, per ribadire, con forza, quanto il Taranto stia dimostrando sul campo nel girone C di Serie C NOW.

I rossoblù hanno vissuto dei mesi terribili, fra difficoltà societarie, penalizzazioni e sconfitte, anche pesanti. In più l’incertezza sul futuro che ancora incombe. Ma, nonostante tutto, c’è chi non molla: i giocatori, a partire da quel Michael Fabbro.

L’attaccante classe ’96 ha griffato la rete dell’1-0 contro l’Audace Cerignola, la seconda clamorosa vittoria rossoblu dopo quella di settimana scorsa, sul campo dell’Avellino. Bella come un goal al novantesimo, dicono ogni tanto: ma anche all’88’, come quello di Michael, mica male.