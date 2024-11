Atalanta-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Gewiss sfida fra Gasperini e Runjaic: Dea per sognare lo Scudetto, friulani per l’Europa.

Lunch match al Gewiss Stadium nella giornata numero 12 di Serie A Enilive. A Bergamo si sfideranno l’Atalanta di Gasperini e l’Udinese di Runjaic.

Nerazzurri in enorme condizione: i successi contro Napoli e Stoccarda in trasferta, fra campionato e Champions League, hanno lanciato Retegui e compagni. Gasperini, anche in virtù del confronto diretto di giornata fra Inter e Napoli, vuol cercare il successo per entrare ancor di più in ottica Scudetto.

Occhio, però, all’Udinese di Runjaic, alle prese con uno degli avvii migliori in Serie A dell’ultimo lustro: i friuliani vogliono sognare l’Europa, nonostante i ko contro Juventus e Venezia.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.