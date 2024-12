Messina-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Messina vs Foggia

Serie C

Al Franco Scoglio in palio punti salvezza: siciliani e pugliesi cercano di uscire dalla bassa classifica.

Sfida delicata nel sabato pomeriggio di Serie C NOW. Al San Filippo-Franco Scoglio si affronteranno il Messina di Giacomo Modica e il Foggia di Lamberto Zauli.

Ultimo turno positivo per i biancoscudati, vittoriosi a Torre del Greco con la Turris; satanelli in serie utile, invece, da quattro gare che hanno portato in dote ben 8 punti, utili a uscire momentaneamente dalla zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.