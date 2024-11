Milan Futuro-Arezzo dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Rossoneri a caccia di punti salvezza, amaranto col sogno Serie B: al Chinetti c’è Milan Futuro-Arezzo.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Umori e classifiche diverse a confronto. La domenica di Serie C offrirà la sfida fra Milan Futuro e Arezzo, in programma al Chinetti di Solbiate Arno per la 14^ giornata di campionato.

Milan con soli 4 punti nelle ultime 5 e un diciottesimo posto che condannerebbe Camarda e compagni ai playout per non retrocedere.

D’altra parte, invece, c’è un Arezzo in piena zona playoff, a quota 23 in classifica, ma senza vittorie negli ultimi due turni.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.