Slovan Bratislava-Milan dove vederla: Sky, NOW, Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fonseca cerca la terza vittoria consecutiva in Champions League: Diavolo a Bratislava per risalire la classifica.

Ripartirà da Bratislava il cammino in Champions League del Milan di Paulo Fonseca. Archiviata la sosta Nazionali e il big match di San Siro contro la Juventus, per Morata e compagni è ora di rituffarsi nel cammino europeo, in cui è aperta una striscia di due vittorie consecutive, contro Club Brugge e Real Madrid.

Contro lo Slovan, dunque, per i rossoneri è caccia aperta al tris, che permetterebbe al Milan di continuare a risalire la classifica della League Phase.

In Slovacchia non si può sbagliare, anche per cancellare i fischi piovuti sul Milan dopo il deludente pareggio per 0-0 contro la Juventus.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.