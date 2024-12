Milan Futuro-Gubbio dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Milan Futuro vs Gubbio

Serie C

Bonera e Taurino hanno bisogno di punti: al Chinetti di Solbiate Arno va in scena la sfida fra rossoneri e rossoblu.

Caccia al riscatto. Milan Futuro-Gubbio sarà il lunch match della giornata numero 18 di Serie C NOW. Al Chinetti di Solbiate Arno si sfideranno due squadre che non possono più sbagliare nel girone B.

Rossoneri ancora in zona playout, mentre il Gubbio, reduce da due sconfitte consecutive, è appena uscito da quella playoff.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.