Milan-Stella Rossa dove vederla: Sky, NOW, Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Diavolo torna a giocare in casa in Champions: a Fonseca servono tre punti per avvicinare la qualificazione agli ottavi.

Torna a giocare in casa in Champions League il Milan di Paulo Fonseca. A San Siro la sfida alla Stella Rossa è un importante crocevia per il futuro continentale dei rossoneri. Il Diavolo cerca punti per avvicinarsi alla zona che darebbe la qualificazione direttamente agli ottavi: a Leao e compagni servono tre punti contro i serbi. Occhio, però, alla squadra di Milojevic: i biancorossi hanno battuto per 5-1 lo Stoccarda nell'ultima giornata di Phase League e vogliono tenere vivo il sogno di rientrare almeno fra le prime 24 del torneo. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.