Atalanta-Real Madrid dove vederla: Sky, NOW, Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bergamo sogna il colpaccio con i blancos di Ancelotti: al Gewiss Stadium c’è la rivincita della Supercoppa Europea.

Super sfida al Gewiss Stadium nel martedì di UEFA Champions League. A Bergamo si giocherà Atalanta-Real Madrid nella sesta giornata della Phase League di UCL.

Vola, sia in Europa che in Italia, la formazione di Gian Piero Gasperini: il 2-1 al Milan è stato l’ennesimo tassello di un’annata fin qui incredibile per i nerazzurri, che sognano sia lo Scudetto che il posizionamento fra le prime otto della classifica di Phase League. La Dea è fra le squadre imbattute di quest’edizione e un successo contro i campioni d’Europa potrebbe essere decisivo per avvicinare il passaggio agli ottavi.

Di contro, invece, il Real di Ancelotti vive un momento molto complicato, con un 24° posto in classifica che pone a serio rischio il futuro nella competizione dei blancos.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.