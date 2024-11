Cagliari-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Cagliari vs AC Milan

Anticipo deòl sabato all’Unipol Domus: Nicola ha bisogno di punti salvezza, Fonseca vuol dar continuità all’impresa di Madrid.

Sfida sarda per il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri saranno di scena sabato, nel tardo pomeriggio, all’Unipol Domus. Sarà il Cagliari di Davide Nicola l’avversario di Morata e compagni, reduci dall’impresa in Champions contro il Real Madrid.

L’allenatore portoghese andrà a caccia del terzo successo consecutivo dopo, appunto, quello del Bernabeu e l’acuto di Monza.

Ai rossoblu, invece, servono punti salvezza: tre sconfitte consecutive per il Cagliari, in cerca di riscatto per risollevare umore e classifica.

Arbitra Michael Fabbri di Ravenna.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.