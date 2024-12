Trapani-Benevento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Big match al Provinciale: la capolista sfida una delle deluse del girone C con l’obiettivo di allungare in classifica.

Posticipo di lusso nel girone C di Serie C NOW. A chiudere la domenica della 18esima giornata del girone C ci sarà, infatti, il big match fra il Trapani di Salvatore Aronica e il Benevento di Gaetano Auteri.

Siciliani troppo altalenanti nell’ultimo mese: due vittorie e tre sconfitte nelle cinque partite disputate hanno fatto sì che si creasse una forbice di ben 10 punti dalla vetta del campionato, occupata dalla formazione di Auteri.

Benevento, invece, che viene sì da una sola vittoria nelle ultime tre, ma che ha anche affrontato sfide impegnative contro Avellino e Audace Cerignola, secondo in classifica.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.