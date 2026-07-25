Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali
Coppa Italia
Coppa Italia - Generale
LiveGuarda
- Su 20MonzaAvellinoGuarda qui >
Pubblicità
Pubblicità
Coppa Italia, calendario e risultati
Altro
venerdì 7 agosto
sabato 8 agosto
Pubblicità
Pubblicità
Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|CF America
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|2
|Tijuana
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|3
|Toluca
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|3
|6
|4
|Club Universidad Nacional
|3
|2
|0
|1
|7
|5
|2
|6
|5
|Monterrey
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|2
|6