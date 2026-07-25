Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

Coppa Italia

Coppa Italia - Generale

Altro

Guarda Live

Programma TV
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità
Pubblicità
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità

Coppa Italia, calendario e risultati

venerdì 7 agosto
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
Catania badge
Catania
CAT
Ascoli Calcio 1898 FC badge
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
Potenza badge
Potenza
POT
sabato 8 agosto
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
Benevento badge
Benevento
BEN
Ravenna badge
Ravenna
RAV
giovedì 13 agosto
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
Da definire
Da definire
20
Cagliari badge
Cagliari
CGL
Da definire
Da definire
Italia 1
Altro
Pubblicità
Pubblicità

Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1CF America crestCF America32105147
V
D
V
2Tijuana crestTijuana32104137
D
V
V
3Toluca crestToluca32016336
V
S
V
4Club Universidad Nacional crestClub Universidad Nacional32017526
V
V
S
5Monterrey crestMonterrey32016426
V
S
V
Altro

Apostas em destaque

Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favorito
Vedi altri articoli sulle scommesse