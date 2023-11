Bonus scommesse Novibet: offerte nuovi utenti con e senza deposito

Novibet è un portale di gaming e betting online operativo in Italia con concessione numero 15464 rilasciata dall'Autorità delle Dogane e dei Monopoli. La presenza della licenza fa di questo bookmaker un sito online sicuro e affidabile in quanto, per ottenere e mantenere la concessione rilasciata dall'ADM, è necessario rispettare stringenti criteri stabiliti dall'organismo posto a garanzia del gioco d'azzardo online.

Come altri siti di scommesse online, l'operatore offre diversi bonus di benvenuto Novibet ai nuovi giocatori che si registrano per la prima volta sul sito di gioco e che rispettano determinati criteri per l'assegnazione e l'uso della promozione. Attualmente, il bookmaker offre:

In questa guida analizzeremo nel dettaglio i requisiti e le modalità di erogazione dei bonus scommesse previsti da Novibet per gli scommettitori che aprono un account di gioco. A nostro parere, l'offerta risulta tra le più variegate presenti tra i migliori bonus scommesse attivi al momento.

Come funziona il bonus scommesse Novibet?

Innanzitutto, riteniamo utile menzionare che solo i cittadini maggiorenni residenti in Italia possono aprire un conto gioco online presso il sito novibet.it. Per partecipare alla promozione, infatti, è necessario oltre che aver compiuto 18 anni (per legge Italiana in materia di gioco d'azzardo) anche risiedere sul territorio in cui il bookmaker detiene la licenza per operare legalmente.

Inoltre, il welcome bonus per le scommesse viene concesso solo la prima volta che il giocatore apre un conto gioco online. Infatti, ogni utente può aprire un solo account online presso lo stesso operatore, anche se contemporaneamente può detenere diversi conti gioco presso bookmaker diversi.

I nuovi utenti che rispettano le condizioni che analizzeremo nel dettaglio nei paragrafi seguenti, hanno la possibilità di partecipare a una delle promo di benvenuto disponibili

Bonus deposito Novibet 50% della prima ricarica fino a 200 €

La promozione offerta dalla piattaforma di gioco online è un bonus deposito, pari quindi ad una percentuale dell'importo ricaricato per la prima volta sul nuovo conto gioco entro i primi 7 giorni. In particolare, Il bonus scommesse Novibet consiste nel 50% del primo deposito effettuato entro la prima settimana fino ad un massimo di 200€ in Fun Bonus.

Affinché il Fun Bonus venga trasformato in Real Bonus, questa somma dovrà essere giocata in scommesse multiple (pre-match, live e miste) con minimo 3 eventi con quota per singolo evento non inferiore a 2.00 entro i 10 giorni successivi al primo deposito qualificante.

Se, quindi, uno scommettitore decide di ottenere la somma massima del Bonus per le scommesse Novibet, dovrà depositare entro 7 giorni dalla prima registrazione una somma pari ad almeno 400 euro.

Otterrà quindi 200 euro in Fun bonus da utilizzare per le scommesse. Dovrà, allora, piazzare scommesse multiple con almeno 3 eventi e con quota singola almeno pari a 2.00 per almeno 1000 euro entro 10 giorni. A quel punto, il Fun Bonus sarà stato convertito in Real Bonus.

Specifichiamo a questo punto che il Bonus Reale massimo ottenibile è pari a 55€. Questo vuol dire che, se vengono soddisfatti i criteri di cui sopra, il giocatore otterrà un bonus reale di massimo 55€ da rigiocare almeno una volta in multiple con almeno 3 eventi e quota per singolo evento di almeno 1.50.

Bonus scommesse Novibet Dettagli Condizioni primo deposito Entro 7 giorni dalla registrazione Condizioni di rigioco Fun Bonus X5 su multiple di almeno 3 eventi con quota singola di almeno 2.00 Tempi di rigioco Fun Bonus Entro 10 giorni dalla ricarica Condizioni di rigioco Real Bonus X1 su multiple di almeno 3 eventi con quota singola di almeno 1.50 Tempi di rigioco Real Bonus Entro 10 giorni dall'accredito Codice promo Novibet necessario

Nè il Fun Bonus nè il Real Bonus sono prelevabili. Il loro saldo viene accreditato sul conto se i requisiti vengono soddisfatti ed eventualmente, saranno prelevabili, le vincite derivanti dalle scommesse giocate utilizzando il real bonus.

Come ottenere il Bonus di benvenuto Novibet?

Per ottenere il bonus di benvenuto per le scommesse sportive Novibet è necessario essere nuovi sulla piattaforma e inserire il codice promo Novibet associato all'offerta. Per registrarsi:

Vistare il sito Novibet.it e cliccare sul pulsante rosso in alto a destra con la scritta "Registrati". In alternativa, scaricare l'app mobile ed effettuare la registrazione direttamente da smartphone. Riempire i moduli con tutte le informazioni necessarie: dati personali, credenziali del conto gioco, informazioni relative all'indirizzo di residenza Leggere e accettare l'informativa sulla privacy e il contratto di gioco del bookmaker, nonché scegliere le proprie preferenze in termini di comunicazioni marketing.

Una volta che il conto gioco Novibet è stato creato, sarà necessario verificare l'identità del giocatore per completare l'attivazione. Fino a quel punto, potranno sì essere effettuati depositi e giocate sul conto, ma non saranno consentiti i prelievi fino a quando i dati del giocatore registrato non saranno stati convalidati tramite l'invio o il caricamento di una copia di un documento di identità, i cui dati corrispondano con quelli utilizzati alla registrazione. Tra gli altri termini e condizioni ci sono:

Effettuare un deposito qualificante sul nuovo account di gioco entro 7 giorni e ottenere un Fun Bonus massimo di 200€.

sul nuovo account di gioco entro 7 giorni e ottenere un Fun Bonus massimo di 200€. Scommettere 5 volte il Fun Bonus accreditato su scommesse multiple con almeno 3 eventi e quota singola non inferiore a 2.00 per trasformare il Fun Bonus in Real Bonus entro 10 giorni.

accreditato su scommesse multiple con almeno 3 eventi e quota singola non inferiore a 2.00 per trasformare il Fun Bonus in Real Bonus entro 10 giorni. Scommettere il Real Bonus (massimo 55€) su multiple con minimo 3 eventi e quota singola non inferiore a 1.50 entro 10 giorni dall'accredito.

Cos'è il Fun Bonus Novibet?

Chiariamo a questo punto che un Fun Bonus è una somma erogata al fine di essere giocata all'interno della sezione dedicata alla suddetta promo. Questa è la peculiarità dei bonus di benvenuto: si tratta sempre di promozioni che prevedono un determinato numero di giocate per essere sbloccati e convertiti in Real Bonus (o bonus reale) e quindi rigiocati nuovamente. Solo una volta che il Real Bonus ha prodotto una vincita, questa sarà prelevabile.

Bonus Deposito Novibet fino a 50€

Un'altra promo che è possibile scegliere alla registrazione è il bonus deposito di Novibet, che permette di ottenere fino a 50€ da utilizzare sulle scommesse sportive a patto che i termini e le condizioni dell'offerta vengano rispettati.

Vediamo qui in breve quali sono le caratteristiche di questa offerta di benvenuto:

Per ottenere questo bonus è innanzitutto necessario sceglierlo e utilizzare il relativo codice promozionale per il riscatto. NOTA: è possibile scegliere tra il Bonus Deposito fino a 50€ e il Bonus di Benvenuto fino a 200€ di Fun Bonus. Le due promo non sono cumulabili.

Giocare x3 l'importo su multiple con quota complessiva pari ad almeno 4.00 e quota per singola selezione pari almeno a 2.50.

Il Bonus Reale ottenuto dovrà essere giocato x1 su scommesse multiple, alle stesse condizioni del Fun Bonus.

Sono esclusi dal calcolo, sia per il Fun Bonus che il Real Bonus, tutti i mercati che hanno solo due selezioni (tutti gli under/over, i testa a testa, le doppie chance, gol/nogol, pari/dispari, si/no).

Bonus registrazione Novibet: 20€ di Fun Bonus alla verifica

Questa promo consiste nell'ottenimento di un bonus nel momento in cui avviene la convalida del conto gioco e senza bisogno di depositare.

Il bonus ottenibile è un Fun Bonus, con requisito di gioco x3 su multiple di minimo 3 eventi e quota per singolo evento non inferiore a 1.75 entro 7 giorni dall'accredito.

Il Bonus Reale ottenibile in questo modo, pari a massimo 20€, dovrà essere giocato almeno x1 entro 5 giorni su multiple con minimo 3 eventi e quota per singolo evento di almeno 1.50.

È possibile riscattare questo bonus e il bonus per le scommesse sportive di cui si è parlato nei paragrafi precedenti.

Novibet bonus scommesse a confronto con altri siti online

Per fornire un quadro informativo il più esaustivo possibile, abbiamo qui sotto messo a confronto le offerte di benvenuto di alcune altre piattaforme di scommesse online in Italia. Per una panoramica completa, rinviamo alla nostra guida "Migliori siti scommesse", dove è possibile consultare non solo le promozioni degli operatori online ma anche i criteri sulla base dei quali sono stati inseriti nella nostra guida di top bookmakers.

Modalità di deposito e prelievo accettate su Novibet

Per versare denaro sul conto gioco Novibet, è possibile utilizzare a scelta dell'utente uno tra i metodi elencati di seguito:

Carte di Credito

Paysafecard

PayPal

Skrill

Neteller

Rapid Transfer

Scratch Card

Per prelevare denaro dall'account Novibet è necessario innanzitutto aver completato la procedura di verifica dell'identità tramite invio o caricamento del documento di identità. Per quanto riguarda gli strumenti che si possono usare per i prelievi, quelli accettati sono elencati di seguito:

Neteller

Paypal

Skrill

Rapid Transfer

Carte di Credito

Voucher

Scommesse sportive su cui usare il Bonus Benvenuto Novibet

Il bookmaker offre una selezione sportiva ricca e diversificata che include Pre-Match, Live Suite, MultiBet, eventi Live e MultiLive su tantissimi sport.

Le scommesse calcistiche, ad esempio, includono qualificazioni agli Europei, Mondiali e Conmebol, Serie A, Serie B, Premier League, La Liga, Bundesliga.

Anche per quanto riguarda la pallacanestro, AKA Basket, sono disponibili quote su NBA, Eurolega Uomini, Serie A, Liga ACB, Eurocup, Champions League.

Chiaramente, gli sport e le discipline su cui è possibile scommettere sono numerosi e includono tennis, ciclismo, formula 1, motociclismo, automobilismo, frettecce, floorball, pallamano, rugby, tennis tavolo e molti altri.

Nota che il bonus di benvenuto Novibet, sia quello alla registrazione fino a 20€ che quello al deposito a scelta tra la promo fino a 200€ di Fun Bonus o l'altra offerta fino a 50€, richiedono che le scommesse siano giocate in multipla con minimo 3 eventi e prevedono dei vincoli sulle quote dei singoli eventi e della schedina nell'insieme.

Domande Frequenti sul Bonus Scommesse Novibet

È necessario utilizzare uno strumento di pagamento particolare per accedere alla promozione di benvenuto Novibet?

Il bookmaker non specifica che sia necessario usare un metodo di pagamento particolare per poter partecipare alle promozioni di benvenuto, né richiede al giocatore di effettuare un deposito minimo di un certo ammontare per partecipare alle offerte.

È possibile cumulare le Promo di Benvenuto offerte da Novibet?

Mentre viene data la possibilità di riscattare sia il bonus registrazione che il bonus deposito per le scommesse sportive, non è possibile riscattare entrambe le promozioni deposito (quella da 50 e quella da 200 euro in Fun Bonus), ma occorre scegliere a quale delle due aderire e utilizzare quindi la relativa sigla promo per il riscatto.

Novibet offre altri bonus ai nuovi clienti?

Sì, la piattaforma offre sia scommesse sportive che gioco d'azzardo in senso lato, includendo quindi diversi giochi di casinò tra cui blackjack, roulette, poker, slot machine, baccarat, giochi da tavolo nonché scommesse ippiche e virtuali. Per ciascuna di queste sezioni, il nuovo giocatore ha la possibilità di scegliere un bonus. Nota che i bonus disponibili in un determinato periodo potrebbero essere soggetti a cambiamenti.