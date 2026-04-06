Qual è il codice promozionale Betfair?

I nuovi giocatori che si iscrivono per la prima volta al sito del bookmaker possono ottenere un welcome bonus. Per ottenere il bonus di benvenuto serve il codice promozionale Betfair? Per attivare l'offerta per i nuovi clienti fino a 50€ occorre registrarsi su Betfair, inserire il codice promozionale ZBET** in fase di registrazione e depositare.

⭐ Bonus Betfair Dettagli Codice Promozionale ZBET** Importo 100% perdite nette fino 10€ per 5 settimane Requisiti Registrazione e verifica conto Spendibilità Scommesse quota min. 1.50 Validità 7 giorni

Qual è il bonus Betfair?

Betfair offre un bonus di benvenuto sulle scommesse Exchange fino a 50€. Questa promozione prevede un rimborso del 100% sulle perdite nette, fino a un massimo di 10€ a settimana per le prime 5 settimane. Per ottenere il bonus è necessario utilizzare il codice promozionale Betfair ZBET*** dedicato all'offerta durante la registrazione.

Per aderire all’offerta dedicata ai nuovi utenti bisogna:

aprire un nuovo conto di gioco (solo maggiorenni);

digitare il codice promozionale ZBET** in fase di registrazione;

verificare il conto inviando un documento;

depositare con carta, Apple Pay o Paypal;

scommettere sull’Exchange.

Informazioni dettagliate sul bonus Betfair

Il bonus di benvenuto è un rimborso sulle perdite nette maturate sulla piattaforma Exchange. L'offerta può raggiungere un massimo di 50€.

Esempio di funzionamento

Facciamo un esempio pratico: poniamo di scommettere 15€ e vincerne 5€, la perdita netta della settimana è di 10€. Il rimborso sarà pari al 100% di questa perdita, ovvero 10€. Il bonus viene erogato per un massimo di 5 settimane, per un totale complessivo di 50€.

Termini e condizioni

Il bonus si attiva solo con l'uso del codice promozionale Betfair in fase di registrazione.

Il rimborso è calcolato sulle perdite nette, ovvero la differenza tra le scommesse piazzate e le vincite ottenute.

L’importo viene erogato settimanalmente, fino a un massimo di 10€ per settimana per le prime 5 settimane.

Il rimborso ottenuto è spendibile entro 7 giorni dall’accredito su scommesse sportive con quota minima 1.50 .

dall’accredito su scommesse sportive con . L'iniziativa non è compatibile né cumulabile con altre promozioni di benvenuto.

Come si utilizza il codice Betfair?

Per attivare il bonus di benvenuto Exchange, è necessario inserire il codice promozionale di Betfair nel campo dedicato durante l'iscrizione.

Ecco i passaggi per aprire un conto sul sito:

visitare il sito ufficiale: accedere al sito betfair.it;

accedere al sito betfair.it; avviare la registrazione: cliccare sul pulsante "Registrazione";

cliccare sul pulsante "Registrazione"; inserire i dati personali: compilare il modulo con tutte le informazioni richieste, come nome, cognome, data di nascita e codice fiscale. I dati devono essere corretti per la successiva verifica del documento;

compilare il modulo con tutte le informazioni richieste, come nome, cognome, data di nascita e codice fiscale. I dati devono essere corretti per la successiva verifica del documento; inserire il codice promozionale: nel modulo di registrazione si trova un campo chiamato "Codice promozionale". Il codice promo Betfair va inserito in questo spazio.

nel modulo di registrazione si trova un campo chiamato "Codice promozionale". Il codice promo Betfair va inserito in questo spazio. accettare i termini: selezionare la casella per accettare il contratto di gioco dopo averlo letto;

selezionare la casella per accettare il contratto di gioco dopo averlo letto; confermare l'account: cliccare sul pulsante giallo "Registrati" per completare l'iscrizione.

Ricordiamo inoltre che per continuare a scommettere legalmente e per poter prelevare le eventuali vincite conseguite, occorre verificare il proprio conto entro 30 giorni dalla registrazione.

Conoscere Betfair più nel dettaglio

Betfair è un operatore di gioco online sicuro e legale in Italia, come attestato dalla licenza ADM n° 15211. È noto per aver introdotto il concetto di "Betting Exchange" nel mercato, uno dei primissimi operatori ad averlo fatto seguito successivamente da Betflag e dall’italiano VinciTu.

Sezione scommesse

Il palinsesto sportivo dell’operatore non è uno dei più ampi: conta 8 sport, tra cui calcio, tennis, basket e altri. Tuttavia offre una sezione exchange che in Italia ha solo altri due pari.

La piattaforma propone diversi tipi di scommesse, inclusi mercati sui corner, sui marcatori e le combo bet. Le scommesse su politica o spettacolo non sono disponibili. L'operatore dispone di un'app mobile per iOS e Android. Il payout medio si aggira attorno al 93,15% sui match di Serie A, un dato che rientra nella media del mercato.

Sezione scommesse Exchange

Il Betting Exchange è una funzionalità che differisce dalle scommesse tradizionali. Permette di scommettere contro altri utenti, non contro il bookmaker. Si basa su due tipi di scommessa:

punta : scommettere a favore di un evento;

: scommettere a favore di un evento; banca: scommettere contro l'evento. Chi "banca" agisce come il bookmaker. Se il risultato non si verifica, chi ha bancato vince.

Un'altra caratteristica dell'Exchange è il Cash Out, che permette di chiudere una scommessa prima che l'evento termini, per assicurarsi una vincita o limitare una perdita. Betfair applica una commissione del 4,5% solo sulle scommesse Exchange vincenti.

Metodi di pagamento

Betfair mette a disposizione i principali metodi di pagamento per depositare e prelevare fondi, permettendo così di ricaricare il conto gioco.

Metodo di Pagamento Accreditamento Deposito Costo Deposito (€) Prelievo Minimo (€) Prelievo Massimo (€) Accreditamento Prelievo Costo Prelievo (€) PayPal Istantaneo 0 Nessun limite 7.000 12-24 ore 0 Skrill Istantaneo 0 0 45.000 12-24 ore 0 Neteller Istantaneo 0 0 45.000 12-24 ore 0 Paysafecard Istantaneo 0 n/a n/a n/a n/a Bonifico Bancario 2-5 giorni lavorativi Rivolgersi alla banca 15 Nessun limite 2-5 giorni lavorativi 0 Visa Istantaneo 0 Nessun limite 35.000 2-5 giorni lavorativi 0 Visa Electron Istantaneo 0 Nessun limite 1.000 Istantaneo 0 Mastercard Istantaneo 0 Nessun Limite 50.000 2-5 giorni lavorativi 0 Postepay Istantaneo 0 Nessun limite 2.000 2-5 giorni lavorativi 0 Maestro Istantaneo 0 Nessun limite 50.000 2-5 giorni lavorativi 0 Apple Pay Istantaneo 0 Nessun limite 30.000 2-5 giorni





Betfair a confronto con altri siti di scommesse ADM

L'osservazione delle differenze tra i bonus rappresenta il primo passo per una selezione bilanciata.

Info Betfair bet365 Planetwin365 ✅ Licenza 16028 16030 16007 📺 Live Streaming No Sì* Sì ⚽ Sport disponibili 8 41 24 ⭐ Payout 93,47% 94,58% 94,59% 🎲 Casino Slots/Giochi 700+ 1.122+ 5.000+ 🔖 Promo disponibili 3 Sport, 1 Exhange, 1 Casino 5 Sport, 6 Casino, 8 Poker 7 Sport, 9 Casino, 4 Bingo, 4 Poker

*La funzione streaming di bet365 è disponibile solo per gli utenti registrati con saldo positivo o che abbiano giocato una scommessa nelle ultime 24 ore.

Domande frequenti sul Codice promozionale Betfair

Come funziona il bonus di benvenuto di Betfair?

Attualmente, Betfair offre ai nuovi iscritti un bonus sulle scommesse Exchange fino a un massimo di 50€. La promozione consiste in un rimborso del 100% sulle perdite nette, con un limite di 10€ a settimana per le prime 5 settimane.

È necessario il codice promo Betfair per ottenere il bonus benvenuto?

Sì, per attivare il bonus di benvenuto fino a 50€ bisogna digitare il codice promozionale ZBET*** in fase di registrazione, nel campo apposito.

È possibile inserire il codice promozionale in un secondo momento?

Il codice promozionale deve essere inserito al momento della registrazione. Per eventuali informazioni aggiuntive o per assistenza, si può contattare il servizio clienti dell’operatore.

Ci sono altri codici promozionali su Betfair?

La disponibilità di codici promozionali dipende dalle offerte attive sulla piattaforma. A volte, vengono utilizzati codici diversi per distinguere le promozioni tra le varie sezioni, come il casinò e le scommesse. Per maggiori dettagli, è utile consultare i termini e le condizioni di ogni singola offerta.