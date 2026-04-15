Quote vincitore EPL: Pronostici aggiornati al 15.04.26

L'Arsenal era il grande favorito per la vittoria della Premier League, ma i recenti risultati hanno messo a rischio il primato. Il Manchester City ha ora una concreta opportunità di rientrare in corsa.

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Ultime quote Premier League e variazioni di mercato

L'Arsenal resta in vetta, ma il recente calo di rendimento desta preoccupazione.

I Gunners hanno mostrato segnali di cedimento sotto la gestione di Mikel Arteta.

Il Manchester City deve recuperare una partita e sta riducendo il distacco.

Aprile è statisticamente il mese più prolifico per Pep Guardiola in Premier League.

Analisi squadra per squadra: le favorite per la Premier League

1. Arsenal

L'Arsenal ha visto sfumare un vantaggio consistente in cima alla classifica e la tensione all'Emirates Stadium è palpabile. Gli uomini di Mikel Arteta vantano ancora il dato più basso della lega per quanto riguarda i gol subiti attesi (xGA di 23.31), a testimonianza di una notevole solidità difensiva. Tuttavia, i risultati recenti sono stati deludenti. Una certa mancanza di creatività su azione continua a penalizzare la capacità della squadra di controllare i match e blindare vittorie cruciali.

Quota attuale: 1.66

1.66 Punto a FAVORE: Primato in classifica con sei punti di vantaggio attuali.

Primato in classifica con sei punti di vantaggio attuali. Punto a SFAVORE: Tre sconfitte nelle ultime quattro partite rappresentano un duro colpo psicologico.

Tre sconfitte nelle ultime quattro partite rappresentano un duro colpo psicologico. Il nostro parere: Nonostante il periodo complicato, si ritiene che l'Arsenal possa riuscire a tagliare il traguardo per primo. Ottenere un punto all'Etihad sarebbe fondamentale e la squadra ha le carte in regola per riuscirci.

2. Manchester City

Il Manchester City sta raggiungendo il picco della forma nel momento decisivo. I Citizens inseguono a sei lunghezze di distanza, ma con una partita ancora da recuperare. Il City è reduce da tre vittorie consecutive tra tutte le competizioni, con nove gol fatti e zero subiti, fattore che garantisce un morale altissimo al gruppo.

Quota attuale: 2.20

2.20 Punto a FAVORE: Forma smagliante, rosa profonda e una tradizione di finali di stagione travolgenti.

Forma smagliante, rosa profonda e una tradizione di finali di stagione travolgenti. Punto a SFAVORE: La squadra deve ancora inseguire e i recuperi non garantiscono punti certi in classifica.

La squadra deve ancora inseguire e i recuperi non garantiscono punti certi in classifica. Il nostro parere: È lecito attendersi che il City dia battaglia fino all'ultima giornata. Tuttavia, l'impressione è che i campioni in carica possano fermarsi a un passo da quella che sarebbe una rimonta straordinaria.

Pronostico per la EPL 2025–26

Si prospetta una settimana decisiva per l'Arsenal, impegnato mercoledì contro lo Sporting Clube de Portugal e domenica nello scontro diretto con il Manchester City. Le tre sconfitte nelle ultime quattro gare hanno frenato lo slancio dei Gunners verso il titolo, ma la vetta è ancora loro. I prossimi due incontri definiranno con ogni probabilità l'esito della stagione.

L'Arsenal non vince all'Etihad da dieci partite di campionato, con un parziale di sette sconfitte: un dato allarmante che aggiunge pressione psicologica in vista di un match che si preannuncia determinante, specialmente con gli ospiti in fase di flessione.

L'attuale punteggio totale solleva dubbi sulla capacità di gestione dei Gunners. Negli ultimi 22 anni, solo due squadre con meno di 70 punti dopo 32 giornate sono riuscite a vincere il titolo: il Manchester United nel 2010/11 e il Leicester City nel 2015/16, entrambi a quota 69.

Va comunque notato che l'Arsenal dispone di più punti rispetto alle stagioni dei titoli 1997/98 (66) e 2001/02 (69). Essere la lepre nella volata finale della stagione 2025/26 resta un vantaggio tattico, sebbene gli infortuni a giocatori chiave potrebbero minare la costanza di rendimento nell'ultimo sprint.

Una nota positiva è rappresentata da Viktor Gyökeres, che sembra aver raggiunto il top della condizione. I suoi recenti gol e la crescente fiducia hanno dato nuova linfa all'attacco. L'attaccante svedese avrà un ruolo centrale nelle dinamiche del prossimo mese.

Mentre l'Arsenal dovrà gestire il peso delle competizioni europee, il Manchester City è concentrato sulla FA Cup, con la sfida contro il Southampton all'orizzonte. Una vittoria aggiungerebbe un ulteriore impegno a un calendario già fitto, con la finale prevista per il 16 maggio.

La congestione del calendario difficilmente spaventa i Citizens, dotati di una profondità di rosa eccellente e abituati a chiudere la stagione in crescendo. La fiducia nel recuperare lo svantaggio dalla capolista rimane molto alta in casa City.

Se aprile è storicamente il mese peggiore per Arteta (44% di vittorie), è invece il migliore per Guardiola, capace di vincere 30 partite su 38 in questo periodo dal suo arrivo in Premier League. Un dato che rappresenta un serio monito per i Gunners.

Il City ha segnato una rete in più degli avversari, ma ne ha subite quattro in più. La differenza reti dell'Arsenal è solo leggermente superiore, ma in questa fase non garantisce punti extra. Se i risultati dei prossimi due turni fossero favorevoli, la squadra di Guardiola potrebbe trovarsi al comando.

La presenza di Erling Haaland resta un fattore dominante. Nonostante una stagione 2025/26 caratterizzata da alti e bassi, il norvegese è ancora il capocannoniere del torneo con 22 reti in campionato e 33 totali.

Dopo aver segnato 19 gol nelle prime 17 partite, il venticinquenne ne ha realizzati solo tre nelle successive 13. Guardiola può trarre conforto dal fatto che la squadra non dipenda esclusivamente da lui, ma è lecito attendersi che il bomber torni a colpire con regolarità prima della fine dei giochi.

Come interpretare le quote sul vincitore della Premier League

Per chi si avvicina ora al mondo delle scommesse sportive, le quote sulla Premier League possono apparire complesse. Questa sezione spiega il funzionamento del mercato Antepost, i formati delle quote e il timing ideale per le giocate.

1. Cosa sono le quote Antepost / Futures?

Le quote sul vincitore della Premier League fanno parte del mercato Antepost.

Definizione: Le scommesse Antepost riguardano il vincitore finale del campionato al termine delle 38 giornate, non il risultato di una singola partita.

Le scommesse Antepost riguardano il vincitore finale del campionato al termine delle 38 giornate, non il risultato di una singola partita. Tempistiche: È possibile scommettere prima dell'inizio del campionato ad agosto, o in qualsiasi momento della stagione (anche ora, durante il "run-in" finale di aprile).

È possibile scommettere prima dell'inizio del campionato ad agosto, o in qualsiasi momento della stagione (anche ora, durante il "run-in" finale di aprile). Durata: A differenza delle scommesse sui match (che si chiudono in 90 minuti), una scommessa Antepost resta aperta finché la squadra scelta è matematicamente in corsa. Se alzano il trofeo a maggio, la scommessa è vincente.

2. Comprendere i tre formati delle quote

A seconda del bookmaker, le quote sono mostrate in tre modi diversi, pur rappresentando lo stesso potenziale guadagno. Usiamo l'Arsenal (attuale favorito) come esempio.

Decimali (1.15) – Comuni in Italia: Rappresentano il ritorno totale per ogni unità scommessa, inclusa la puntata.

Rappresentano il ritorno totale per ogni unità scommessa, inclusa la puntata. Esempio: Scommettendo 10€ sull'Arsenal a 1.15, il ritorno totale è 11.50€ (1.50€ di profitto + 10€ di puntata).

Frazionarie (1/7) – Comuni nel Regno Unito: Mostrano il profitto potenziale rispetto alla puntata (Profitto / Puntata).

Mostrano il profitto potenziale rispetto alla puntata (Profitto / Puntata). Esempio: Con quota 1/7, ogni 7€ scommessi generano 1€ di profitto. Una puntata di 7€ restituisce 8€ totali.

Americane / Moneyline (-650) – Comuni negli USA: Il segno meno (-) indica quanto occorre scommettere per ottenere un profitto di 100$.

Il segno meno (-) indica quanto occorre scommettere per ottenere un profitto di 100$. Esempio: -650 significa che servono 650$ per vincerne 100. (Viceversa, un segno più come +550 per il Man City indica che una scommessa da 100$ ne genera 550 di profitto).

3. Perché le quote cambiano?

Il mercato della Premier League è estremamente volatile e reagisce agli eventi settimanali:

Risultati delle partite: Se l'Arsenal vince e il City perde punti, la quota dell'Arsenal scende ("si accorcia"), mentre quella del City sale.

Se l'Arsenal vince e il City perde punti, la quota dell'Arsenal scende ("si accorcia"), mentre quella del City sale. Calendario finale: Le quote variano in base alla difficoltà delle partite rimanenti. Un calendario agevole sulla carta abbassa la quota di un contendente.

Le quote variano in base alla difficoltà delle partite rimanenti. Un calendario agevole sulla carta abbassa la quota di un contendente. Infortuni e squalifiche: L'assenza di pilastri come Erling Haaland o Martin Ødegaard causa un immediato aumento della quota di quella squadra.

L'assenza di pilastri come Erling Haaland o Martin Ødegaard causa un immediato aumento della quota di quella squadra. Calciomercato: Acquisti significativi a gennaio (come un nuovo attaccante top) possono far crollare le quote titolo a metà stagione.

5. Scommesse anticipate vs tardive – Quando puntare?

Scommettere presto (agosto/settembre): Offre i premi potenziali più alti. Ad agosto 2025 si poteva trovare il Liverpool a quote molto elevate, che ad aprile sono drasticamente cambiate. Si trova "valore" prima che la stagione sia scritta, ma il rischio infortuni è massimo.

Offre i premi potenziali più alti. Ad agosto 2025 si poteva trovare il Liverpool a quote molto elevate, che ad aprile sono drasticamente cambiate. Si trova "valore" prima che la stagione sia scritta, ma il rischio infortuni è massimo. Scommettere tardi (marzo/aprile): Si ha molta più certezza su infortuni, distacchi in classifica e stato di forma. Tuttavia, i pagamenti sono ridotti poiché il mercato ha già individuato i reali contendenti.

Disclaimer: Il gioco comporta rischi finanziari. Si prega di giocare responsabilmente e solo ciò che ci si può permettere di perdere. Se tu o qualcuno che conosci ha un problema di ludopatia, cerca aiuto presso le organizzazioni locali o nazionali dedicate al gioco responsabile.