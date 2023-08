Panoramica completa sul codice promozionale 888: come usarlo, dove digitarlo e soprattutto quali sono le iniziative per i nuovi clienti.

888 è un sito di gioco online suddiviso in tre diverse sezioni, ognuna delle quali è dedicata a specifiche macro aree, ovvero scommesse sportive, casinò online e poker. In passato, il bookmaker online, prevedeva la possibilità dell’uso di un codice promozionale 888. È ancora possibile inserire questo codice per aderire ad eventuali iniziative per i nuovi utenti? Come ottenere il bonus di benvenuto da 25 € + 5 € per le scommesse sportive e il casinò?

In questo articolo si forniranno tutte le informazioni utili sul codice promo 888 e sul welcome bonus sport per i clienti che aprono per la prima volta un conto gioco sul sito dell'operatore (+18).

Codice promozionale 888: che cos'é?

Non è difficile capire cos’è il codice promozione 888. Si tratta di una caratteri alfanumerici legati a un’offerta o a un bonus specifico. In passato, il sito di scommesse sportive permetteva di utilizzare il promo code in fase di registrazione, legando talvolta il suo utilizzo all’erogazione dei bonus scommesse ad esso collegati.

Al momento però non è presente alcun campo codice. Ciò vuol dire che è sufficiente completare la registrazione e seguire i Termini e le Condizioni promozionali per ricevere il welcome bonus da 30 €.

Registrazione 888sport: ecco come fare

Come menzionato precedentemente la piattaforma di gioco è suddivisa in tre sezioni. Quella su cui ci si focalizzerà in questo articolo è la sezione dedicata alle scommesse sportive online. Il primo passo per aderire all'iniziativa di benvenuto, su tutti i siti scommesse ADM, è la registrazione. Operazione ricordiamo consentita solo ai maggiorenni e residenti in Italia. Come fare per iscriversi sul sito del bookmaker? Ecco i passaggi ricapitolati in pochi semplici step

Visitare il sito ufficiale dell'operatore e scegliere la piattaforma a seconda dei propri interessi, cliccando sul relativo pulsante in alto a destra. In ogni caso l'account creato nella sezione sportiva potrà essere utilizzato anche per giocare al casinò online o alle sale da poker; Cliccare quindi sul pulsante giallo “Registrati”, posto anch’esso in alto a destra; Inserire le informazioni richieste nel primo step del modulo di iscrizione. Scegliere quindi le credenziali di accesso, assicurandosi di creare una password unica e forte. Fornire l’indirizzo email e scegliere una domanda di sicurezza, alla quale bisognerà fornire una risposta. Infine, spuntare le due caselle in basso prima di cliccare su “Fase successiva”; Fornire tutti i dati anagrafici richiesti, in modo preciso e aggiornato, riportando il nome e il cognome così come indicato sul documento di identità. Una volta compilata la seconda parte del modulo, passare allo step successivo, cliccando sul pulsante arancione in basso a destra; Fornire i riferimenti relativi a residenza, numero telefonico e decidere se fornire il consenso all'invio di comunicazioni pubblicitarie da parte del sito. Selezionare “Sì” se si vogliono sapere le ultime news e ricevere offerte e bonus scommesse. Confermare e passare all’ultima fase di registrazione a 888sport; Compilare l’ultima parte del formulario, fornendo i riferimenti di un documento di identità in corso di validità. Fissare il limite di ricarica settimanale e confermare la creazione del conto gioco.

Bonus di benvenuto 888sport per le scommesse sportive

888sport propone un bonus benvenuto scommesse per i nuovi giocatori pari al 100% sulla prima ricarica, fino a un massimo di 25 €. E in più un bonus aggiuntivo di 5€ utilizzabile sul casinò online(sezione verde di 888). Il codice promozionale 888 non è richiesto e al momento non è indicato nei termini e nelle condizioni che regolano questa iniziativa.

Caratteristica Dettaglio Bonus massimo 25 € sulla prima ricarica + 5 € di Bonus Casinò Ricarica minima 10 € Requisito di puntata Importo di scommesse refertate pari a 2 volte l’importo ricaricato (quota minima 2.0) Tempo per richiedere il bonus 7 giorni dall’iscrizione a 888 Validità del bonus 60 giorni Requisito di puntata 5 volte l'importo del bonus con quota 2.0 o superiore per il Bonus Sport, 30 volte per il Bonus Casinò Metodi di ricarica esclusi PayPal, Neteller, Paysafecard, Much Better, Skrill Codice promozionale 888 Non richiesto né in fase di registrazione, né durante il deposito

Come ricevere il bonus benvenuto 888sport

Dunque nessun codice promozionale 888 per ottenere il welcome bonus sport per i nuovi utenti. Tutto ciò che occorre fare è registrarsi ed effettuare un versamento qualificante. Ecco i passaggi nel dettaglio:

Registrarsi su 888sport ed accedere al sito, come descritto sopra; Effettuare una prima ricarica di almeno 10 € con i metodi di pagamento disponibili sul sito, fatta eccezione di PayPal, Neteller, Paysafecard, Much Better e Skrill. L'offerta sarà pari al 100% della ricarica fino a un massimo di 25 €; Il bonus sport sarà accreditato dopo aver effettuato un scommesse per un importo refertato pari a 2 volte l'importo ricaricato (quota minima 2.0). Il bonus casinò di 5 € verrà accreditato piazzando una scommessa qualificante di almeno 10 € con quota minima 2.0 su qualsiasi mercato sportivo. È importante richiedere il Bonus entro 7 giorni. La richiesta può essere fatta cliccando sul pulsante "Richiedi il Bonus" che apparirà una volta effettuato il login oppure all'interno della sezione "I Miei Premi", aprendo "Il mio conto". Il giocatore ha 60 giorni per sbloccare e utilizzare l'importo ottenuto. Dopo l'accredito, la somma accreditata ha un "Requisito di puntata pari a 5" con quota 2.0 o superiore. Per il bonus casinò, ha una validità di 60 giorni e deve essere utilizzato solo su alcuni giochi selezionati. È importante notare che 888sport utilizza prima il saldo reale rispetto al saldo bonus scommesse, come accade per molti altri bookmaker italiani.

Dove si trova il codice promozione 888?

Al momento, non è richiesto o previsto alcun tipo di codice promozione 888 per ottenere il bonus benvenuto scommesse. Va però precisato che nella pagina dei pagamenti, più precisamente quella riservata ai depositi, è sempre presente il campo “Codice promozionale”.

Questo significa che, in futuro, non si può escludere che l'operatore metta a disposizione codici promozionali agli utenti già iscritti via email o nei T&C delle varie promo, da inserire prima del deposito per ricevere bonus esclusivi o ricorrenti.

888sport a confronto con altri siti scommesse online

FAQ - Codice Promozionale 888

Ci sono altri codici promozionali 888 nelle altre sezioni di gioco?

No, al momento nessuna delle tre offerte di benvenuto relative alle tre differenti macro sezioni dell'operatore (sport, casino e poker) richiede l'inserimento di un codice.

Ho ricevuto un codice promo 888 via email, dove lo inserisco?

In generale, le condizioni e i termini precisi di ogni offerta vengono elencati nella comunicazione via e-mail o SMS. Ad ogni modo è possibile notare che nella pagina di ricarica sulla piattaforma gli utenti hanno la possibilità di digitare il codice promozione 888 nel campo posto subito sotto allo spazio in cui inserire l'importo.

Come si sbloccano i bonus 888 sport?

Per sbloccare gli importi ottenuti in relazione ad un'iniziativa di benvenuto o di altro tipo occorre soddisfare i requisiti di puntata previsti dai T&C dell'offerta. Nel caso dei bonus scommesse il coefficiente di rigioco è pari a 5 volte, 30 volte invece per i bonus casino. Questo vuol dire che avendo ottenuto un bonus sport del valore di 20€, bisognerà effettuare volumi di giocata pari a 100€ (20€ x 5 volte) per sbloccare le eventuali vincite derivanti dal bonus. Attenzione a rispettare anche ulteriori termini come quota e legatura minima.