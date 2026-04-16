L'esperto di scommesse prevede che il Bologna possa estendere la striscia di sette vittorie consecutive in trasferta, ma questo risultato potrebbe non essere sufficiente per garantire il passaggio alle semifinali.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Aston Villa 1-2 Bologna

Pronostico marcatore: Aston Villa - Ollie Watkins; Bologna - Riccardo Orsolini, Nikola Moro

L'Aston Villa è a un passo dalle semifinali di Europa League. La doppietta di Ollie Watkins nella ripresa ha garantito un rassicurante vantaggio di due gol in vista del match di ritorno. Per il Bologna si è trattato della prima sconfitta casalinga in una competizione europea con almeno due gol di scarto.

La squadra di Unai Emery torna ora a Villa Park. Si tratta della prima sfida interna dalla vittoria per 2-0 contro il West Ham del 22 marzo scorso. Recentemente, i "Villans" sono stati impegnati a Nottingham, dove hanno ottenuto un punto al termine di una prestazione poco brillante.

Il Bologna affronta la lunga trasferta di Birmingham reduce dal successo per 2-0 contro il Lecce in Serie A. Le reti di Remo Freuler e Riccardo Orsolini, una per tempo, hanno permesso ai rossoblù di consolidare l'ottava posizione in classifica.

Le uniche due sconfitte del Bologna nelle ultime 16 gare europee sono arrivate proprio contro il Villa. Questo rende la visita a Villa Park particolarmente insidiosa, considerando che nella fase a gironi i felsinei uscirono sconfitti per 1-0 a causa della rete di John McGinn.

Tuttavia, i rossoblù vantano un rendimento esterno impeccabile. Hanno vinto tutte le ultime sette trasferte ufficiali, incluse le tre disputate finora in Europa League.

L'Aston Villa potrebbe subire la prima sconfitta di sempre contro il Bologna in quattro incontri totali, ma un successo di misura potrebbe comunque non bastare alla squadra di Vincenzo Italiano per ribaltare il discorso qualificazione.

Probabili formazioni Aston Villa - Bologna

Aston Villa:Martinez, Digne, Torres, Konsa, Cash, Onana, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins.

Bologna:Ravaglia, Mario, Lucumi, Heggem, Miranda, Ferguson, Freuler, Pobega, Bernardeschi, Castro, Rowe.

Finale aperto a Villa Park

L'Aston Villa detiene un vantaggio consistente in questo quarto di finale. I vincitori della Coppa dei Campioni 1982 stanno brillando nella loro terza campagna europea consecutiva, avendo vinto 10 delle 11 partite disputate in questa edizione di Europa League.

Due delle ultime tre gare del Villa si sono concluse con un esito Over 2.5. Tuttavia, solo una delle ultime quattro partite ufficiali giocate in casa ha superato tale soglia (la sconfitta per 4-1 contro il Chelsea a inizio marzo).

Il Bologna ha impressionato nel precedente turno in trasferta, il ritorno degli ottavi di finale allo Stadio Olimpico, dove sono stati necessari i tempi supplementari per eliminare la Roma con un complessivo 5-4 tra andata e ritorno.

Tre delle ultime cinque partite ufficiali del Bologna hanno fatto registrare l'Over 2.5. Lo stato di forma lontano dalle mura amiche è straordinario e non sarebbe una sorpresa vedere l'attacco rossoblù scardinare la difesa inglese. È lecito attendersi che entrambe le compagini contribuiscano a un match da almeno tre reti complessive.

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Prospettive di una gara spettacolare

Il Villa è una squadra che trova la via del gol con grande regolarità. Tuttavia, nell'ultimo turno contro il Nottingham Forest, è stato necessario un autogol di Murillo per evitare la sconfitta. L'Europa League rappresenta però un contesto differente.

La squadra di Emery ha segnato 20 gol nelle ultime 11 partite di UEL, la striscia realizzativa più lunga in Europa dal 2007/08. I gol sono una costante nei loro match, avendo segnato in ognuna delle ultime sette partite in tutte le competizioni.

Dall'altra parte, il Bologna è andato a segno in ciascuna delle ultime tre partite. L'ultima occasione in cui i rossoblù sono rimasti a secco risale alla sconfitta interna per 2-0 contro la Lazio prima della sosta per le nazionali.

Vincenzo Italiano ha dimostrato di saper organizzare una fase offensiva efficace. I rossoblù sono prolifici in trasferta e dovrebbero riuscire a segnare a Villa Park, forse anche più di una volta. Ci si aspetta che entrambe le squadre vadano a segno in un ritorno dei quarti di finale che si preannuncia molto combattuto.

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Il Bologna proverà a spaventare i Villans

L'Aston Villa sta vivendo la sua striscia di vittorie europee più lunga di sempre, con otto successi consecutivi. Tuttavia, la recente trasferta al City Ground ha evidenziato vulnerabilità difensive che il Bologna cercherà di sfruttare.

L'unica sconfitta casalinga del Villa contro una squadra italiana risale alla stagione 1982/83 (1-2 contro la Juventus nell'andata dei quarti di finale di Coppa dei Campioni). Da allora, gli inglesi hanno vinto quattro delle successive cinque sfide a Villa Park, mantenendo sempre la porta inviolata. Il Bologna arriva però carico di fiducia, spinto dall'ottimo rendimento esterno e dalla vittoria sul Lecce.

Nella sua storia, il Bologna ha superato il turno in Europa in due occasioni dopo aver perso l'andata con due o più gol di scarto. Entrambi i precedenti risalgono alla stagione 1990/91, contro Heart of Midlothian e Admira Wacker.

L'eccellente record fuori casa dei rossoblù suggerisce che possano puntare a una vittoria di misura o a un pareggio in questa gara di ritorno. Tuttavia, il fattore campo e la qualità individuale dei giocatori del Villa dovrebbero garantire alla squadra di Birmingham il passaggio del turno nel computo totale dei due match.