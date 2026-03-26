Quote retrocessione Premier League: value bet tra le difficoltà di Spurs e West Ham

Il massimo campionato inglese si ferma per due settimane, offrendo a club in crisi come Spurs, Forest, West Ham e Leeds l'opportunità di riorganizzarsi in vista del finale di stagione.

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West Ham

Nonostante il periodo nero del Tottenham, è il West Ham a rimanere il principale indiziato per accompagnare Wolves e Burnley nel baratro della Championship. Sotto la guida di Nuno Espírito Santo si sono visti segnali di ripresa negli ultimi mesi, tuttavia gli Hammers occupano ancora la diciottesima posizione, a un solo punto di distacco dagli Spurs con sette giornate ancora da disputare.

Il mercato del betting suggerisce che sarà con ogni probabilità uno dei due club londinesi a retrocedere. Il West Ham gode di uno stato di forma migliore, avendo subito solo tre sconfitte nelle ultime dieci partite di campionato. Un bottino di 15 punti in questo arco temporale indica un livello di gioco potenzialmente sufficiente per centrare la salvezza.

Sulla carta, il calendario dei corregionali appare leggermente più agevole rispetto a quello degli Spurs. Molto, però, dipenderà dalle motivazioni delle avversarie che incontreranno nelle ultime settimane.

In ogni caso, le sfide casalinghe contro Wolves e Leeds saranno decisive per gli uomini di Nuno. Il match contro i primi al London Stadium sarà il prossimo impegno in calendario: una vittoria permetterebbe al West Ham di uscire dalla zona rossa, aumentando drasticamente la pressione sulle dirette concorrenti.

Affrontare il Leeds all'ultima giornata potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio strategico. Gli Hammers si troveranno di fronte una squadra che potrebbe non avere più nulla da chiedere al campionato o, al contrario, una rivale ancora a portata di sorpasso. Si preannuncia un finale sul filo del rasoio, ma quanto mostrato finora suggerisce che, al momento, la quota sulla loro retrocessione non offra un valore reale.

Tottenham

L'avventura di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham è iniziata in modo disastroso, con quattro sconfitte consecutive tra tutte le competizioni. Una stagione già deludente sotto la gestione di Thomas Frank ha preso una piega drammatica, con la squadra scivolata pericolosamente verso il terzultimo posto.

Il tecnico croato era riuscito a ottenere una reazione d'orgoglio all'inizio del mese, con un pareggio di carattere per 1-1 contro il Liverpool seguito da un successo per 3-2 sull'Atletico Madrid. Tuttavia, nel momento della verità, la squadra è venuta meno: lo scontro diretto contro il Nottingham Forest si è concluso con un netto 3-0 a favore degli ospiti nel Nord di Londra.

Va detto che il punteggio è stato più severo del dovuto rispetto a quanto visto in campo. Gli Spurs hanno primeggiato per tiri totali, possesso palla e calci d'angolo, con il Forest superiore nel computo degli xG solo per un margine di 0.09. Tuttavia, in questa fase della stagione, contano esclusivamente i punti.

Quella sconfitta ha causato un crollo verticale delle quote sulla retrocessione del Tottenham. Attualmente, la probabilità implicita di una loro caduta è del 42.1%, il dato più alto registrato dall'inizio del campionato.

È probabile che Tudor venga sollevato dall'incarico durante questa sosta per le nazionali. Un nuovo allenatore potrebbe portare aria fresca, ma il morale del gruppo appare ai minimi storici. Gli Spurs sono ancora a secco di vittorie in campionato nel 2026, avendo raccolto appena tre punti nelle ultime 11 gare.

Gli infortuni hanno certamente pesato sul rendimento: i rientri di Mohammed Kudus, Ben Davies e Rodrigo Bentancur sono imminenti, ma questi giocatori avranno bisogno di tempo per ritrovare la condizione atletica necessaria.

Con il tempo che stringe e tre delle prossime quattro partite in trasferta, il Tottenham rappresenta oggi il pronostico più interessante in termini di valore per la retrocessione.

Nottingham Forest

Il successo ottenuto al Tottenham Hotspur Stadium ha dato una spinta incredibile alle speranze di permanenza del Nottingham Forest. La loro probabilità implicita di retrocessione è scesa al 15.4%. Il vantaggio di tre punti sul West Ham, unito a una differenza reti nettamente superiore, garantisce alla squadra un discreto margine di manovra.

Dall'arrivo di Vítor Pereira a metà febbraio è arrivata una sola vittoria in Premier League. Il tecnico portoghese ha però trascinato il Forest ai turni successivi di Europa League: un cammino europeo entusiasmante che rischia, tuttavia, di diventare una pericolosa distrazione nella corsa salvezza.

Il club delle East Midlands deve inoltre affrontare quello che è probabilmente il calendario più difficile tra le quattro contendenti. Nonostante quattro delle ultime sette gare si giochino tra le mura amiche, il percorso resta impervio. Sarà fondamentale non fallire l'appuntamento di aprile contro il Burnley.

Anche quel match non garantisce tre punti facili per una squadra che vanta il secondo peggior attacco del torneo. Il Forest viaggia a una media di appena 1.00 gol a partita e nel 2026 ha già fatto registrare tre pareggi interni per 0-0.

Oltre al Tottenham, il Forest rimane la scommessa più interessante tra i club coinvolti nella lotta per non retrocedere. Con un bottino di soli tre gol in 30 partite di Premier League, è difficile affidare le speranze di salvezza interamente all'attaccante Igor Jesus. Il finale di stagione al City Ground si preannuncia sofferto.

Leeds

Con un punto in più rispetto al Nottingham Forest, il Leeds vanta attualmente quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. La situazione potrebbe complicarsi se le inseguitrici dovessero ritrovare continuità, ma è altamente probabile che almeno una delle tre squadre sottostanti non riesca a raggiungere la soglia dei 40 punti.

Il calendario sorride ai "Whites", che devono ancora ospitare a Elland Road le ultime due della classe. Con Wolves e Burnley ormai privi di reali obiettivi, la squadra di Daniel Farke punterà al bottino pieno per portarsi a quota 39 punti.

Nonostante l'astinenza realizzativa di Dominic Calvert-Lewin, autore di un solo gol nelle ultime 10 apparizioni, il Leeds sta mostrando una notevole solidità difensiva. Non hanno subito più di una rete a partita in nessuna delle ultime sette uscite ufficiali.

Gli uomini di Farke stanno costruendo la propria salvezza sui pareggi, avendo subito solo due sconfitte nelle ultime nove partite totali, con il valore aggiunto di un percorso ancora aperto in FA Cup. Il Leeds occupa l'undicesimo posto nella classifica degli xPTS (punti attesi) con un valore di 44.5: tutti i segnali tecnici indicano che la squadra abbia le carte in regola per mantenere la categoria.