Pronostici Champions League: le quote per il ritorno dei quarti di finale

Sporting Clube de Portugal, Real Madrid, Barcellona e Liverpool mantengono intatte le speranze di ribaltare il verdetto e conquistare l'accesso al turno successivo.

Ritorno quarti di finale UCL Lottomatica Goldbet Netbet Arsenal vince contro lo Sporting + Under 2.5 3.50 3.50 3.00 Bayern - Real Madrid: Over 3.5 gol 1.72 1.72 2.00 Barcellona vince contro l'Atletico + GG 2.75 2.75 2.75 Liverpool - PSG: GG + Over 2.5 1.65 1.65 2.50

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Arsenal - Sporting

L'Arsenal ha trovato il guizzo nel finale della gara d'andata, portandosi in vantaggio nel doppio confronto con lo Sporting Club de Portugal. Sebbene la rete allo scadere di Kai Havertz abbia garantito l'1-0 in vista del ritorno, la prestazione dei "Gunners" non è stata del tutto convincente. All'Estádio José Alvalade, i padroni di casa hanno prevalso nel computo degli xG (Expected Goals), dimostrando di avere le carte in regola per ribaltare la situazione.

Tuttavia, la squadra di Arteta tra le mura amiche è una macchina quasi perfetta. All'Emirates Stadium è arrivata una sola sconfitta in questa stagione, seguita da una striscia di sette vittorie consecutive. Nonostante qualche passaggio a vuoto sul piano del gioco, i londinesi trovano quasi sempre il modo di capitalizzare il risultato.

Con l'imminente scontro diretto contro il Manchester City all'orizzonte, è probabile che Mikel Arteta opti per una gestione prudente della gara. Pesano inoltre le possibili assenze, su tutte quella di Martin Odegaard, che privano i padroni di casa della piena potenza di fuoco. Si ipotizza un successo dell'Arsenal utile alla qualificazione, ma difficilmente si assisterà a un match ricco di reti.

Cinque degli ultimi sei impegni dei Gunners si sono conclusi con il segno Under 2.5. Per la sfida di mercoledì sera a Londra, il pronostico verte su una vittoria casalinga di misura.

Bayern Monaco - Real Madrid

Espugnare il Santiago Bernabeu in Champions League è un'impresa concessa a pochi eletti. Il Bayern Monaco sta disputando una stagione 2025/26 di altissimo livello e si presenta al ritorno con ottime chance di eliminare il Real Madrid. La profondità della rosa bavarese ha permesso ampie rotazioni in Bundesliga, garantendo che i titolari arrivino freschi alla collisione contro i "Blancos".

D'altro canto, gli ospiti non sono soliti arrendersi senza lottare. Gli spagnoli sono i giganti assoluti della competizione e, in questa stagione, sono rimasti a secco di gol solo in quattro occasioni tra tutte le competizioni. Dopo un'andata caratterizzata da un xG combinato di 5.12, è lecito attendersi una pioggia di occasioni da rete anche nel secondo atto.

Il rendimento interno dei "Roten" è impressionante, con 18 vittorie su 20 partite disputate all'Allianz Arena. Le "Merengues" necessitano di una prestazione monumentale per ribaltare il passivo, motivo per cui ci si aspetta un approccio molto aggressivo sin dai primi minuti. Se la fase offensiva ospite resta letale, le fragilità difensive continuano a rappresentare un punto debole critico.

In ultima analisi, il Bayern appare favorito per staccare il biglietto per le semifinali in quella che si preannuncia come una delle sfide più spettacolari dell'anno, un vero regalo per gli amanti del calcio offensivo.

Barcellona - Atletico

L'Atletico Madrid ha firmato una delle sorprese del turno, imponendosi per 2-0 al Camp Nou. I "Colchoneros" non riuscivano a mantenere la porta inviolata a Barcellona da quasi cinque anni: un risultato che certifica l'ottimo momento della squadra di Simeone. Per i blaugrana si è trattato solo della seconda volta nelle ultime 30 partite in cui non sono riusciti a trovare la via del gol.

Queste due formazioni si sono già incrociate cinque volte nel corso della stagione 2025/26, con esiti alterni. Il Barcellona ha già dimostrato di poter colpire duramente, come testimoniato dal 3-0 nel ritorno di Copa del Rey (dopo il 4-0 subito all'andata) e dal recente successo per 2-1 all'Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Di conseguenza, nonostante il vantaggio acquisito, gli uomini di Simeone non possono ancora considerarsi al sicuro. Hansi Flick dispone della qualità necessaria per mettere in crisi la difesa avversaria, a patto di ritrovare cinismo sotto porta. All'andata il Barcellona ha collezionato 18 tiri e un xG superiore (1.16 contro 0.45), ma la concretezza è mancata nei momenti decisivi.

L'assenza per squalifica di Pau Cubarsí, espulso all'andata, peserà nell'economia della gara. Resta probabile un successo dei padroni di casa nel match di ritorno, che tuttavia potrebbe non bastare per ribaltare il discorso qualificazione.

Liverpool - Paris Saint-Germain

Il Liverpool di Arne Slot affronta l'ultima chiamata per riscattare una stagione finora deludente ad Anfield. Quinti in Premier League e già eliminati da Carabao Cup e FA Cup, i "Reds" arrivano alla sfida dopo la sconfitta per 2-0 subita a Parigi, che ha segnato la terza striscia di tre sconfitte consecutive in questa annata.

Le notti europee nel Merseyside, però, seguono leggi proprie. Le storiche rimonte contro il Barcellona nel 2019 e il Borussia Dortmund nel 2016, o la magia di Gerrard contro l'Olympiakos nel 2004, restano impresse nel DNA del club. Il PSG parte con un vantaggio solido, ma la squadra di Luis Enrique è consapevole dell'atmosfera che la attende e non potrà permettersi cali di tensione.

Analizzando la gara d'andata, il tecnico asturiano potrebbe persino recriminare per non aver chiuso i conti con un punteggio più largo: 18 tiri contro i soli 3 del Liverpool e ben 39 tocchi nell'area avversaria. Il dominio statistico in termini di corner, cross e precisione nei passaggi avrebbe potuto tradursi in un margine superiore ai due gol.

Ad Anfield le luci potrebbero accendersi per un'ultima notte magica, con Mohamed Salah pronto a lasciare il segno nell'ultima fase della sua carriera in maglia "Reds". Tuttavia, il divario tecnico e di forma suggerisce che i giganti francesi riusciranno a gestire l'urto e a confermare la superiorità mostrata all'andata.