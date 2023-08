Attraverso un'attenta analisi si potrà scoprire di più sul codice bonus VinciTu e sulle offerte di benvenuto del nuovo operatore in Italia.

In questo articolo si offrirà una panoramica dettagliata sulle offerte del nuovo bookmaker online italiano e su come utilizzare il codice bonus VinciTu. Capita spesso, infatti, quando ci si iscrive ad un sito scommesse autorizzato dall'ADM, che venga data l'opportunità ai giocatori di digitare dei codici in fase di iscrizione all'interno del modulo.

Inoltre si analizzerà l'offerta di benvenuto per i nuovi clienti dedicata alle scommesse sportive online che può arrivare fino a 250€. Per partecipare correttamente alla promozione, è sufficiente iscriversi alla piattaforma di gioco e rispettare i T&C ufficiali, così come precisato nel resto dell’articolo.

Qual è il codice bonus VinciTu?

Sebbene sia una pratica piuttosto comune quella dell'utilizzo dei codici promozionali tra i diversi siti scommesse online, non sempre è possibile trovare tale campo sulla piattaforma di un dato operatore. È proprio il caso di VinciTu che, almeno attualmente, non richiede la digitazione di alcun codice bonus VinciTu per aderire eventualmente a promo specifiche o a offerte speciali. Tuttavia invitiamo i lettori a tenersi aggiornati visitando il sito ufficiale poiché un campo codice potrebbe essere reso disponibile in futuro.

Dove inserire il codice bonus VinciTu?

Come già accennato precedentemente, al momento non vi è alcun campo codice bonus VinciTu sul sito dell'operatore da poter compilare. Tuttavia le cose nel mondo delle scommesse sportive online tendono a cambiare alla velocità della luce. Dunque è sempre consigliabile visitare il sito ufficiale per scoprire se e quando sarà possibile inserire eventuali codici. Generalmente questi possono esser digitati nel formulario di iscrizione, dunque in fase di registrazione, o alternativamente al momento del versamento nella scheda apposita. Si tratta sempre e comunque di una scelta facoltativa dell'utente.

Come effettuare la registrazione su VinciTu

Qualora il nuovo sito scommesse online offrisse la possibilità di digitare un codice bonus VinciTu, con ogni probabilità questo andrà inserito in fase di registrazione. Come funziona l'iscrizione al portale? Aprire un conto gioco su questa piattaforma, sicura e autorizzata dall’ADM con concessione GAD 15200, è una procedura piuttosto semplice e veloce.

Per completare la registrazione Vincitu è sufficiente seguire questi step:

Visitare il sito ufficiale Vincitu.it Inserire il proprio codice fiscale o fornire i dati anagrafici necessari per la creazione automatica. Questa informazione è necessaria per il completamento dei pagamenti verso l’Erario del concessionario. Ciò significa che qualsiasi vincita maturata su siti scommesse autorizzati dall’ADM sono nette e non sarà necessario pagare alcun tipo di imposta, poiché l’obbligo di versamento è posto in capo al bookmaker stesso Scegliere le proprie credenziali di accesso (nome utente e password). Compilare tutti gli altri campi, incluso quello relativo al numero di telefono, che servirà per la verifica dell’account in un secondo momento Selezionare la promozione di benvenuto, cliccando su uno dei due banner mostrati durante la procedura di registrazione Vincitu. In questo articolo si fa specifico riferimento al bonus scommesse di benvenuto da 250 € (sulla destra) ma il lettore è libero di scegliere la promozione che preferisce Fissare il limite di ricarica settimanale, nel rispetto delle linee guida sul Gioco responsabile Fornire i recapiti di residenza e i dati relativi a un documento di identità in corso di validità. I dettagli sul documento dovranno essere corretti e corrispondere con quanto riportato sul documento stesso, per completare correttamente la convalida dell’account Spuntare tutte le caselle necessarie per la creazione dell’account, prima di cliccare su “Procedi alla registrazione”.

VinciTu bonus scommesse di benvenuto fino a 250€

I nuovi utenti che aprono per la prima volta un conto gioco sul nuovo sito scommesse online possono ottenere un welcome bonus sport fino a 250€. La promozione prevede l'accredito di un Fun Bonus del valore di 250€ senza deposito, da utilizzare sul palinsesto sportivo e su eventi pre-match, solo una volta però che l'utente abbia convalidato il suo account.

Il bonus scommesse viene erogato entro 24 ore dalla verifica dei documenti di identità dell'utente, accompagnati da un selfie chiaro e leggibile, e dopo la validazione del numero di telefono.

Caratteristica Dettagli Importo massimo del bonus 250 € Deposito minimo Non necessario, trattandosi di bonus senza deposito Requisiti di gioco Rigiocare il bonus per 10 volte Metodi di pagamento qualificanti Non specificato Quota min. per il rigioco 1,50 con minimo 3 eventi e minimo moltiplicatore quota per ticket 5 Codice bonus Vincitu Non necessario

Come ricevere il bonus VinciTu scommesse di benvenuto

Dopo un'anteprima dell'iniziativa riservata ai nuovi iscritti sulla piattaforma, non resta che entrare nel dettaglio del funzionamento della promo. Come si ottiene il welcome bonus scommesse? Ecco i passaggi fondamentali:

Completare la registrazione come visto precedentemente Inviare una copia fronte e retro del documento di identità fornito all’iscrizione, accompagnata da un selfie chiaro e leggibile all'indirizzo email helpdesk@vincitu.net o caricare i documenti direttamente sul sito, nell'area "Opzioni utente – Dati utente – Carica doc" Attendere la convalida del documento e verificare il numero di telefono, riportando il codice inviato via SMS al numero fornito Attendere l’accredito del bonus sport di 250 € entro 24 ore Rigiocare l'importo ottenuto per 10 volte sullo Sport Pre-match, piazzando scommesse online con almeno 3 eventi con quota uguale o superiore a 1,50 e quota minima complessiva della schedina di almeno 5.00. Dopo aver raggiunto l'obiettivo di rigioco, andare nella sezione "Promo Utenti" e cliccare su "Incassa Bonus" per ottenere un coupon pari al 30% dell'importo del bonus sport. Trasformare il bonus scommesse in saldo reale giocando l’importo a quota pari o superiore a 1,10 una sola volta. In caso di vincita, andare nella sezione "Promo per te", cliccare sul "Bonus Win Vincitù" e poi su "Incassa Bonus".

Il periodo promozionale per trasformare il bonus in saldo reale dura 10 giorni dalla data di accredito iniziale.

È necessario un codice bonus VinciTu per aderire all'iniziativa di benvenuto?

No, nel caso della promozione di benvenuto corrente non occorre digitare alcun codice bonus VinciTu, semplicemente seguire i passaggi indicati e soddisfare termini e condizioni promozionali. Al momento non sembra esserci un campo codice dedicato, ma non si esclude che tale spazio non venga aggiunto in un secondo momento, magari in occasioni di promo speciali o esclusive.

Metodi di pagamento disponibili

Il primo passo per iniziare a scommettere online è ricaricare il proprio saldo disponibile mediante un versamento. Qualora il lettore sia interessato a iscriversi e a giocare con denaro reale, potrebbe essere interessato a saperne di più sul tema pagamenti, riassunto in due tabelle qua sotto (la prima riferita ai depositi e la seconda ai prelievi):

Metodi di pagamento Importo min Importo Max Tempo di elaborazione Paypal 5 € 10.000 € Immediato Skrill 5 € 10.000 € Immediato Carta Elektra 5 € 10.000 € Immediato Prepagata 2 € 10.000 € Immediato Nuvei 5 € 10.000 € Immediato Carta di Credito 5 € 10.000 € Immediato Postepay 1 € 20.000 € Immediato Bollettino Postale 5 € 10.000 € 2-5 giorni Bonifico 5 € 10.000 € 2-5 giorni

A seguire è possibile consultare invece i metodi di prelievo messi a disposizione. È importante notare che è possibile procedere con una richiesta di prelievo di eventuali vincite conseguite solo dopo aver verificato la propria identità (validazione del conto).

Metodi di prelievo Importo Min Importo Max Tempo di elaborazione Bonifico 5 € 10.000 € 2-5 giorni Postepay 1 € 20.000 € Immediato Skrill 5 € 10.000 € Immediato Paypal 5 € 10.000 € Immediato Carta di Credito 5 € 10.000 € Immediato Carta Elektra 5 € 10.000 € Immediato Prepagata 2 € 10.000 € Immediato Bollettino Postale 5 € 10.000 € 2-5 giorni Nuvei 5 € 10.000 € Immediato

VinciTu a confronto con altri siti scommesse online

Codice bonus Vincitu - FAQ

Come funziona il codice bonus VinciTu?

Al momento l'operatore non dispone di alcun campo in fase di registrazione per poter digitare un codice bonus VinciTu. Qualora tale opzione divenisse disponibile, i giocatori potrebbero digitare i codici in modo facoltativo per aderire a specifiche promozioni o per ottenere welcome bonus esclusivi quando attivi.

Come trasformare un Fun Bonus in Real Bonus?

Generalmente, se non indicato diversamente dal bookmaker, le offerte promozionali prevedono l'accredito di un Fun Bonus da convertire in Real. Per farlo basta soddisfare i requisiti di puntata ad esso relativi entro le tempistiche stabilite dal bookmaker. Ad esempio: se si ottiene un Fun Bonus di 20€ con requisiti pari a x3, bisognerà scommettere per 60€ (20€ x 3 volte) per trasformare la somma in Real. Una volta fatto, questa va rigiocata un'ultima volta.

Come ottengo il welcome bonus scommesse?

Requisito fondamentale per ottenere qualsiasi bonus benvenuto scommesse è essere nuovi utenti, dunque non esseri mai registrati in precedenza sulla piattaforma di gioco, maggiorenni e residenti in Italia. Dopo di ché il sito potrebbe richiedere ulteriori operazioni come la validazione del conto, un primo versamento o una prima giocata, a seconda dei termini e condizioni dell'offerta.