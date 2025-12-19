Quote capocannoniere Serie A: Perché il favorito è ancora la scelta di valore

Attualmente ci sono nove giocatori che hanno segnato tra cinque e otto gol. Questo mantiene la corsa aperta, con molti altri attaccanti in lizza.

Lautaro Martínez

Anche se l'Inter ha raggiunto la finale di Champions League, la stagione 2024/25 non è stata la migliore a livello personale per Martínez. Ha segnato solo 12 gol in 31 presenze in Serie A, il suo rendimento più basso dal debutto nella stagione 2018/19 nella massima serie italiana. Tuttavia, a 28 anni, Martínez dovrebbe essere nel pieno della sua carriera. Avendo superato i 20 gol in ognuna delle tre stagioni precedenti, è probabile che l'ultima stagione sia stata solo un incidente di percorso.

È stato direttamente coinvolto in oltre 10 gol in ciascuna delle ultime sette stagioni nei cinque principali campionati europei. Solo quattro giocatori ci sono riusciti, tra cui Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane. L'argentino ha una media di un gol ogni 143 minuti in Serie A finora questa stagione.

Con un Mondiale all'orizzonte, sarà altamente motivato a fare bene per il suo club. Attualmente è sulla buona strada per segnare nuovamente circa 20 gol. Anche i dati sottostanti di Martínez sono forti. Con 7.2 xG, è secondo solo a Moise Kean in questa divisione. L'attaccante della Fiorentina è stato altamente inefficiente con solo due gol, e non è un candidato serio.

L'attaccante dell'Inter beneficia anche di giocare per la squadra offensiva più forte d'Italia. I Nerazzurri sono in testa a una serie di metriche offensive differenti. Hanno creato 62 grandi occasioni, in più rispetto a qualsiasi altro club. Con pochi altri contendenti che potrebbero avvicinarsi ai 20 gol, Martínez merita il suo status di favorito. Puntare su di lui per finire come capocannoniere sembra offrire valore con una probabilità implicita del 40%.

Christian Pulisic

Secondo a Martínez, sia nei mercati delle scommesse che nelle classifiche attuali, è Christian Pulisic. L'attaccante del Milan ha segnato sette gol finora questa stagione. È un rendimento eccezionale, dato che è stato in campo solo per 518 minuti.

Segnando al ritmo attuale di un gol ogni 74 minuti, Pulisic potrebbe potenzialmente superare il totale finale di Martínez se rimane in forma. Tuttavia, un tale tasso di realizzazione è improbabile per un giocatore che non ha mai terminato con più di 12 gol in campionato nella sua carriera.

Oltre a segnare, Pulisic ha il compito di creare opportunità per i suoi compagni di squadra. L'internazionale statunitense ha concluso con 20 contributi ai gol in ciascuna delle ultime due stagioni. Ha totalizzato 19 assist in campionato da quando si è trasferito in Italia nel 2023. Pulisic sta anche superando di gran lunga il suo totale di xG di 3.5. Questi fattori suggeriscono che non finirà come capocannoniere in Serie A.

Ricardo Orsolini

Dopo Martínez e Pulisic, ci sono tre giocatori attualmente dati con una probabilità del 7,7% di finire come capocannoniere della Serie A. Ricardo Orsolini del Bologna, Rasmus Hojlund del Napoli e Kenan Yildiz della Juventus compongono questo trio. Yildiz sta vivendo una stagione brillante, ma non è un centravanti puro.

Nel frattempo, Hojlund non è mai stato prolifico davanti alla porta, con 10 gol come miglior rendimento in campionato. Con solo quattro gol in Serie A finora questa stagione, è difficile vederlo raggiungere Martínez.

Orsolini sembra essere un candidato più forte. Attualmente è solo due gol dietro l'attaccante dell'Inter, con un rendimento di sei gol in 15 presenze. Il 28enne si piazza sesto in Serie A con 2.8 tiri a partita. Il suo totale di xG di 5.4 è anche il quarto più alto. Fresco di una stagione 2024/25 con 15 gol, Orsolini offre valore alle sue attuali quote. Se Martínez dovesse subire un infortunio in qualsiasi momento, diventerebbe un serio contendente.

Gianluca Scamacca

Gianluca Scamacca si distingue tra le scommesse esterne nella corsa al capocannoniere della Serie A. L'attaccante dell'Atalanta è in grande forma, con quattro gol nelle sue ultime tre presenze in tutte le competizioni. Ha segnato una doppietta in Serie A lo scorso fine settimana per la prima volta da ottobre 2023.

Gli infortuni hanno limitato Scamacca a soli cinque minuti di calcio in campionato la scorsa stagione. Ha impiegato del tempo per ingranare anche in questa stagione. Tuttavia, la sua recente raffica di gol suggerisce che sta finalmente tornando in piena forma.

L'attaccante italiano ha ancora solo 26 anni. Se può rimanere in forma, non c'è motivo per cui non possa tornare al suo miglior livello. Scamacca ha segnato 16 volte per il Sassuolo nel campionato di Serie A 2021/22. Ha anche segnato 12 volte in sole 17 partenze in campionato nella sua stagione di debutto con l'Atalanta. Con una probabilità implicita del 4,8%, sembra essere la scelta di valore nelle quote per il capocannoniere della Serie A.