Per partecipare a questa promozione, non è necessario inserire un codice promozionale bwin. Questo articolo fornisce dettagli su come ottenere il bonus e su come funziona la piattaforma.

Qual è il bonus bwin?

bwin offre un bonus di benvenuto per le scommesse sportive che può arrivare a 560€, più 30 Free Spin e 5€ per Aviator. Questa offerta è riservata ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta.

Al momento, non è richiesto un codice promozionale bwin per aderire a questa iniziativa.

Ecco una sintesi dei dettagli principali del bonus:

⭐ Bonus bwin Descrizione Importo max bonus 560 € Deposito minimo 20 € Requisiti gioco 1x per il bonus deposito Metodi di pagamento inclusi nella promo Mastercard, Visa, Postepay Quota min. per il rigioco 2.00 per la prima scommessa, 1.50 per le successive Codice promo bwin Non richiesto

Come si utilizza il codice bwin?

Attualmente, per registrarsi sul sito di bwin, non è richiesto l'inserimento di un codice bonus bwin. L'offerta di benvenuto per i nuovi utenti non prevede la digitazione di codici.

Per registrarsi su bwin, i passaggi sono i seguenti:

visitare il sito ufficiale bwin.it;

cliccare sul pulsante giallo "Registrati ora" in alto a destra;

in alto a destra; inserire un indirizzo email valido e cliccare su "Continua";

e cliccare su "Continua"; scegliere una password rispettando i requisiti di sicurezza;

rispettando i requisiti di sicurezza; selezionare il genere , e inserire nome e cognome ;

, e inserire ; inserire la data di nascita . Il gioco online è consentito solo ai maggiorenni residenti in Italia;

. Il gioco online è consentito solo ai maggiorenni residenti in Italia; inserire i dettagli relativi al luogo di nascita ;

; confermare il codice fiscale generato automaticamente;

generato automaticamente; fornire un numero di cellulare ;

; inserire il codice univoco (OTP) inviato al numero fornito;

inviato al numero fornito; inserire tutte le altre informazioni richieste, inclusi i dettagli di un documento di identità e il limite massimo di ricarica;

e il limite massimo di ricarica; consultare il contratto di gioco e fornire il consenso al trattamento dei dati per confermare la registrazione.

È importante ricordare che entro 30 giorni dall'apertura del conto gioco, è necessario convalidarlo inviando una copia del proprio documento di identità. Questa procedura è standard per tutti i siti di scommesse legali in Italia.

Informazioni dettagliate sul Bonus bwin

Il bonus di benvenuto bwin offre fino a 560€, oltre a 30 Free Spin per la slot machine Book of Kings e 5€ per Aviator. Questa offerta non è cumulabile con altre promozioni per i nuovi iscritti.

Per ottenere il bonus di benvenuto scommesse è necessario:

aprire un conto gioco su bwin;

effettuare il primo deposito, che deve essere di almeno 20€ e tramite un metodo di versamento valido (Mastercard, Visa, Postepay);

scommettere almeno 10€ su una quota minima di 2.00;

si riceverà un primo bonus di 10€ sulla prima scommessa;

attendere l'accredito di un secondo bonus pari al 50% del primo deposito fino a 400€;

rispettare i termini e le condizioni per ricevere ulteriori 150€ massimi complessivi, suddivisi in 15 tranche settimanali da 10€ l'una.

I 30 giri gratuiti per la slot Book of Kings e i 5€ per Aviator vengono accreditati in aggiunta al bonus scommesse di benvenuto. Il codice promozionale bwin non è richiesto in nessuna fase della registrazione o per ricevere il bonus.

I bonus bwin sono erogati sotto forma di fun bonus e non sono prelevabili direttamente. La conversione in bonus reale richiede il piazzamento di scommesse rispettando le quote minime stabilite. Una volta convertito, il bonus reale va rigiocato una sola volta prima di poter prelevare le vincite derivanti.

Altri promozioni bwin

bwin offre anche altre promozioni periodiche per i giocatori già iscritti. Tra queste, si possono trovare:

bonus multipla : un incremento percentuale sulla potenziale vincita delle scommesse multiple. Questo bonus si applica su giocate con almeno 3 eventi (con un aumento del 4%) fino al 125% su 30 eventi. Per essere valide ai fini promozionali, le scommesse devono avere ciascun evento con quota minima 1.25, sia pre-match che live. Sono escluse le giocate antepost e i sistemi;

: un incremento percentuale sulla potenziale vincita delle scommesse multiple. Questo bonus si applica su giocate con almeno 3 eventi (con un aumento del 4%) fino al 125% su 30 eventi. Per essere valide ai fini promozionali, le scommesse devono avere ciascun evento con quota minima 1.25, sia pre-match che live. Sono escluse le giocate antepost e i sistemi; quote maggiorate e Combi+: Offerte con quote più alte rispetto alla media, generalmente del 10-15% in più. I Combi+ sono giocate che combinano più eventi (ad esempio, più squadre vincenti) offrendo una quota unica di valore maggiore.

La funzione Cashout è disponibile su bwin. Permette di chiudere anticipatamente una scommessa, sia singola che multipla, prima che tutti gli eventi si siano conclusi. Questo consente di incassare subito un importo ricalcolato in base alle quote del momento, o di limitare una perdita. Non è applicabile per le scommesse a sistema. È disponibile per quasi tutti gli eventi di calcio, basket, tennis e volley, sia per giocate pre-match che live. L'opzione cashout è attiva solo per scommesse piazzate con soldi veri, non con bonus. Il valore del cashout varia in base all'andamento dell'evento.

Conoscere bwin più nel dettaglio

bwin è una piattaforma di scommesse riconosciuta e regolarizzata dall'ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) tramite la concessione numero 15026 in Italia.

Sezione scommesse

bwin offre scommesse su 26 sport diversi. È disponibile il live streaming per alcuni eventi. Non supporta gli e-sport. Non è disponibile la funzione Bet Builder. Il Cashout è presente. Non offre il Betting Exchange. Il payout medio è del 92,8%.

Le tipologie di scommesse includono quelle pre-partita e live.

Metodi di pagamento

È importante prestare attenzione ai metodi di pagamento selezionati per la ricarica iniziale, poiché non tutti sono qualificanti per i bonus di benvenuto.

Ecco una tabella riassuntiva dei metodi di ricarica e prelievo su bwin:

Metodo di pagamento Importo minimo del deposito (€) Importo minimo del prelievo (€) Tempo di elaborazione del prelievo Carta di credito 10 10 3 - 5 giorni lavorativi Carta di debito 10 10 3 - 5 giorni lavorativi PayPal 10 10 Entro 12 ore Postepay 10 10 3 - 5 giorni lavorativi Paysafecard 5 10 Entro 12 ore Epay 10 Non specificato Non specificato Muchbetter 10 Non specificato Non specificato Fast Bank Transfer 10 10 2 - 4 giorni lavorativi Bonifico Diretto 10 10 2 - 4 giorni lavorativi Promocode 10 Non specificato Non specificato Visa Fast Funds Non specificato 10 Entro 4 ore

Un metodo di pagamento può essere usato per prelevare le vincite solo se è già stato usato almeno una volta per una ricarica. Questa condizione è imposta dalla normativa antiriciclaggio in Italia.

Bwin a confronto con altri siti di scommesse ADM

L'osservazione delle differenze tra i bonus rappresenta il primo passo per una selezione bilanciata.

Info Bwin bet365 Marathonbet ✅ Licenza 16013 16030 16050 📺 Live Streaming Sì Sì* Sì ⚽ Sport disponibili 26 41 25 ⭐ Payout 92,8% 94,58% 94% 🎲 Casino Slots/Giochi 1.300+ 1.122+ 1.000+ 🔖 Promo disponibili 13 Sport, 15 Casino, 6 Bingo, 5 Poker 5 Sport, 6 Casino, 8 Poker 2 Sport, 1 Casino

*La funzione streaming di bet365 è disponibile solo per gli utenti registrati con saldo positivo o che abbiano giocato una scommessa nelle ultime 24 ore.

FAQ - Domande frequenti

Come funziona il codice promozionale bwin?

Al momento, sul sito di bwin, non è disponibile un campo per l’inserimento del codice promozionale al momento della registrazione. I nuovi utenti possono procedere con l'iscrizione e ottenere il bonus di benvenuto senza utilizzare codici dedicati.

Dove si inserisce il codice promo bwin?

Attualmente, non c'è un campo dedicato al codice promozionale nel modulo di iscrizione. È comunque consigliabile consultare la pagina del versamento per verificare se il concessionario di gioco permette l'inserimento di codici al momento del deposito. L'utilizzo di questi codici è sempre facoltativo.

Come si sblocca il bonus bwin scommesse?

Per sbloccare il bonus scommesse in saldo reale, è necessario giocare l'importo depositato per intero su scommesse con quota minima 1.50. Ad esempio, se l'offerta di benvenuto prevede un bonus fino a 10€ con requisiti di puntata pari a x1, si dovranno effettuare scommesse online per un valore di 10€, rispettando la quota e le legature minime.