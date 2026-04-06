Qual è il codice promo LeoVegas?

I nuovi giocatori che si iscrivono sul sito a aprile 2026 possono digitare un codice promo LeoVegas in fase di registrazione o deposito. Dopo la creazione del conto gli utenti possono ottenere 3 vincite maggiorate fino a 500€ e 20 Free Spin su Pirots 3 per lo sport, oppure l'esclusiva offerta casinò con giri gratis senza deposito.

⭐ Bonus Benvenuto Offerta Codice Promo Scommesse 3 vincite maggiorate fino a 500€ + 20 Free Spin INFO Casinò Fino a 100 FS senza deposito + fino a 1.500€ e 250 FS INFO Live Casinò Fino a 2.000€ per i tavoli dal vivo INFO

Qual è il bonus LeoVegas?

LeoVegas offre un bonus di benvenuto per le scommesse sportive consistente in 3 vincite maggiorate fino a 500€ e 20 Free Spin su Pirots 3. Non è necessario un codice promozionale per attivare questa offerta. L’iniziativa prevede tre vincite potenziate dopo i primi tre depositi come segue:

100% fino a 500€ dopo il primo deposito;

100% fino a 500€ + 10 Free Spin su Pirots 3 dopo il secondo deposito;

150% fino 500€ + 10 Free Spin su Pirots 3 dopo il terzo versamento.

Come attivare il bonus LeoVegas senza codice promozionale

Il bonus benvenuto scommesse LeoVegas consiste in tre vincite potenziate (100% sulla prima e seconda giocata, e 15% sulla terza) fino a un massimo di 500€ ciascuna. In più 20 Free Spin per la slot Pirots 3. Per chi preferisce il Casinò, l'offerta esclusiva di aprile 2026 prevede invece fino a 100 Free Spin senza deposito (tramite registrazione con SPID) e un bonus sui primi quattro depositi fino a 1.500€ totali accompagnati da ulteriori 250 Free Spin.

Per ricevere il bonus, è necessario seguire questi passaggi:

aprire un conto di gioco e selezionare l'offerta di benvenuto desiderata (Sport o Casinò) durante la registrazione;

accedere al conto e visitare la pagina "Le mie offerte", quindi cliccare su "Deposito" nella scheda bonus;

effettuare una prima ricarica di almeno 20€ tramite la scheda bonus. Metodi di pagamento come Skrill e Neteller non sono eleggibili per questa offerta;

piazzare scommesse su eventi sportivi per un valore di almeno 20€ con una quota minima di 1.80;

selezionare l'opzione per attivare la vincita potenziata (100% o 150%) sulla schedina a destra, dopo aver cliccato sulla quota di interesse;

i Free Spin hanno validità limitata (3 giorni per lo sport, 72 ore per i giri senza deposito del casinò), ogni giro ha un valore di 0,20€.

È importante rispettare tutti i requisiti entro 14 giorni dalla registrazione. Una volta attivate, le vincite potenziate sono disponibili per una settimana. Il saldo bonus non è prelevabile direttamente, ma lo sono le eventuali vincite derivanti, una volta rispettati i requisiti di puntata (1x per il bonus reale generato dai free spin casinò o 35x per il bonus sui depositi casinò).

Come si utilizza il codice promo LeoVegas?

Al momento, non è previsto un campo dedicato al codice promozionale LeoVegas durante la fase di iscrizione. Tuttavia, questa possibilità potrebbe essere attivata in futuro per iniziative speciali. Per usufruire del bonus di benvenuto, è sufficiente seguire questi passaggi:

visitare il sito ufficiale LeoVegas.it;

cliccare sul pulsante verde "Registrazione" in alto a destra;

selezionare l'offerta di benvenuto preferita tra le opzioni disponibili;

compilare il modulo di registrazione con le informazioni richieste (e-mail, password, domanda di sicurezza);

inserire i dati del documento d'identità (o utilizzare lo SPID per ottenere 100 Free Spin senza deposito anziché 50);

leggere e accettare il contratto di gioco per completare la creazione dell'account.

Ricordiamo inoltre che entro 30 giorni dalla data di creazione del conto è necessario procedere con la verifica dell’identità previo invio di una copia di un documento identificativo.

Conoscere LeoVegas più nel dettaglio

LeoVegas è una società svedese di gioco online, presente in Italia dal 2017 con licenza ADM numero 15011. Offre una piattaforma completa con sezioni dedicate al casinò e alle scommesse sportive.

Sezione scommesse

LeoVegas Sport copre 24 sport, inclusi calcio, tennis, basket, pallavolo, rugby, baseball e Formula 1. Le scommesse possono essere piazzate sia in modalità pre-match che live. L'offerta include scommesse singole, multiple e a sistema, oltre a opzioni antepost e scommesse su marcatori specifici.

Sono disponibili mercati su Under/Over, calci d'angolo e rigori. Alcune tipologie di scommesse come le combo o i mercati VAR, però, sono assenti.

L'operatore offre bonus di benvenuto per lo sport che sono semplici da riscattare. Inoltre, il payout medio è del 92,95%. Un dato sicuramente migliorabile ma un inizio interessante se si considera che la sezione scommesse è stata aggiunta solo di recente al sito.

La piattaforma supporta il live streaming di eventi sportivi, offre scommesse su e-sport e dispone della funzione cash out. Non sono presenti invece il bet builder e l'exchange.

Metodi di pagamento

Il bonus di benvenuto è spesso legato alla prima ricarica, che deve essere di almeno 20€ con metodi di pagamento validi per l'offerta (Skrill e Neteller sono generalmente esclusi).

Ecco un riepilogo dei metodi di ricarica: Per i prelievi, un metodo può essere utilizzato solo se è già stato impiegato per un deposito e il conto di gioco è stato verificato.

Metodi di pagamento Tempi di accredito versamento Importo minimo Importo massimo Bonifico 2-3 giorni lavorativi 10 € 5000 € Paysafecard Immediato 10 € 1000 € Neteller Immediato 10 € 1000 € Skrill Immediato 10 € 1000 € Mastercard Immediato 10 € 1000 € Visa Immediato 10 € 1000 € Postepay Immediato 10 € 1000 € Paypal Immediato 10 € 1000 € Apple Pay Immediato 10 € 1000 €

Neteller e Skrill, inclusi in questa tabella, spesso non sono eleggibili per la ricarica iniziale, se si vuole partecipare al welcome bonus.

Per quanto concerne i metodi di prelievo, ecco un riassunto:

Modalità di prelievo Tempi di prelievo Importo minimo Importo massimo Visa 2-10 giorni lavorativi 20 € 4000 € Postepay 2-10 giorni lavorativi 20 € 2500 € Mastercard 2-10 giorni lavorativi 20 € 4000 € Neteller 1 giorno lavorativo 20 € 1000 € Skrill 1 giorno lavorativo 20 € 4999 € Paypal 1 giorno lavorativo 20 € 5000 € Bonifico bancario 2-5 giorni lavorativi 20 € 10000 €

Un metodo può essere usato per prelevare le vincite, solo se è già stato utilizzato per effettuare almeno un prelievo su Leovegas, nel rispetto della normativa anti-riciclaggio. E solo dopo aver verificato il conto gioco.

LeoVegas a confronto con altri siti di scommesse ADM

L'osservazione delle differenze tra i bonus rappresenta il primo passo per una selezione bilanciata.

Info LeoVegas bet365 Marathonbet ✅ Licenza 16019 16030 16050 📺 Live Streaming Sì Sì* Sì ⚽ Sport disponibili 24 41 25 ⭐ Payout 92,95% 94,58% 94% 🎲 Casino Slots/Giochi 2.000+ 1.122+ 1.000+ 🔖 Promo disponibili 2 Sport, 7 Casino 5 Sport, 6 Casino, 8 Poker 2 Sport, 1 Casino

*La funzione streaming di bet365 è disponibile solo per gli utenti registrati con saldo positivo o che abbiano giocato una scommessa nelle ultime 24 ore.

Domande frequenti sul codice promozionale LeoVegas

Come funziona il codice promo LeoVegas?

Attualmente non è necessario inserire alcun codice promozionale LeoVegas per accedere alle offerte attive di aprile 2026. Non è presente un campo dedicato, ma l'iscrizione tramite canali esclusivi o SPID garantisce l'accesso alle promozioni più vantaggiose come i free spin senza deposito.

Come si può contattare l'assistenza clienti LeoVegas?

È possibile contattare l'assistenza clienti LeoVegas via e-mail all'indirizzo support-it@leovegas.com o tramite la "Live chat" per un supporto più rapido e directo.

Posso prelevare i bonus scommesse?

Il saldo bonus non è mai direttamente prelevabile. Per renderlo prelevabile, è necessario rispettare i requisiti di puntata (wagering). Nel caso di LeoVegas, le vincite derivanti dal bonus sono prelevabili una volta soddisfatte le condizioni, come la quota minima per lo sport o il turnover 1x per le vincite da free spin nel casinò.