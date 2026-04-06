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codice promo leovegas
Vittorio Rotondaro

Codice Promo LeoVegas aprile 2026 e bonus benvenuto

Come funziona il codice promo LeoVegas? Guida a registrazione e bonus.

Qual è il codice promo LeoVegas?

I nuovi giocatori che si iscrivono sul sito a aprile 2026 possono digitare un codice promo LeoVegas in fase di registrazione o deposito. Dopo la creazione del conto gli utenti possono ottenere 3 vincite maggiorate fino a 500€ e 20 Free Spin su Pirots 3 per lo sport, oppure l'esclusiva offerta casinò con giri gratis senza deposito. 

Bonus BenvenutoOffertaCodice Promo
Scommesse3 vincite maggiorate fino a 500€ + 20 Free SpinINFO
CasinòFino a 100 FS senza deposito + fino a 1.500€ e 250 FSINFO
Live CasinòFino a 2.000€ per i tavoli dal vivoINFO

Qual è il bonus LeoVegas?

LeoVegas offre un bonus di benvenuto per le scommesse sportive consistente in 3 vincite maggiorate fino a 500€ e 20 Free Spin su Pirots 3. Non è necessario un codice promozionale per attivare questa offerta. L’iniziativa prevede tre vincite potenziate dopo i primi tre depositi come segue:

  • 100% fino a 500€ dopo il primo deposito;
  • 100% fino a 500€ + 10 Free Spin su Pirots 3 dopo il secondo deposito;
  • 150% fino 500€ + 10 Free Spin su Pirots 3 dopo il terzo versamento.

Come attivare il bonus LeoVegas senza codice promozionale

Il bonus benvenuto scommesse LeoVegas consiste in tre vincite potenziate (100% sulla prima e seconda giocata, e 15% sulla terza) fino a un massimo di 500€ ciascuna. In più 20 Free Spin per la slot Pirots 3. Per chi preferisce il Casinò, l'offerta esclusiva di aprile 2026 prevede invece fino a 100 Free Spin senza deposito (tramite registrazione con SPID) e un bonus sui primi quattro depositi fino a 1.500€ totali accompagnati da ulteriori 250 Free Spin.

Per ricevere il bonus, è necessario seguire questi passaggi:

  • aprire un conto di gioco e selezionare l'offerta di benvenuto desiderata (Sport o Casinò) durante la registrazione;
  • accedere al conto e visitare la pagina "Le mie offerte", quindi cliccare su "Deposito" nella scheda bonus;
  • effettuare una prima ricarica di almeno 20€ tramite la scheda bonus. Metodi di pagamento come Skrill e Neteller non sono eleggibili per questa offerta;
  • piazzare scommesse su eventi sportivi per un valore di almeno 20€ con una quota minima di 1.80;
  • selezionare l'opzione per attivare la vincita potenziata (100% o 150%) sulla schedina a destra, dopo aver cliccato sulla quota di interesse;
  • i Free Spin hanno validità limitata (3 giorni per lo sport, 72 ore per i giri senza deposito del casinò), ogni giro ha un valore di 0,20€.

È importante rispettare tutti i requisiti entro 14 giorni dalla registrazione. Una volta attivate, le vincite potenziate sono disponibili per una settimana. Il saldo bonus non è prelevabile direttamente, ma lo sono le eventuali vincite derivanti, una volta rispettati i requisiti di puntata (1x per il bonus reale generato dai free spin casinò o 35x per il bonus sui depositi casinò).

Come si utilizza il codice promo LeoVegas?

Al momento, non è previsto un campo dedicato al codice promozionale LeoVegas durante la fase di iscrizione. Tuttavia, questa possibilità potrebbe essere attivata in futuro per iniziative speciali. Per usufruire del bonus di benvenuto, è sufficiente seguire questi passaggi:

  • visitare il sito ufficiale LeoVegas.it;
  • cliccare sul pulsante verde "Registrazione" in alto a destra;
  • selezionare l'offerta di benvenuto preferita tra le opzioni disponibili;
  • compilare il modulo di registrazione con le informazioni richieste (e-mail, password, domanda di sicurezza);
  • inserire i dati del documento d'identità (o utilizzare lo SPID per ottenere 100 Free Spin senza deposito anziché 50);
  • leggere e accettare il contratto di gioco per completare la creazione dell'account.

Ricordiamo inoltre che entro 30 giorni dalla data di creazione del conto è necessario procedere con la verifica dell’identità previo invio di una copia di un documento identificativo.

leovegas formulario registrazione codice promo

Conoscere LeoVegas più nel dettaglio

LeoVegas è una società svedese di gioco online, presente in Italia dal 2017 con licenza ADM numero 15011. Offre una piattaforma completa con sezioni dedicate al casinò e alle scommesse sportive.

Sezione scommesse

LeoVegas Sport copre 24 sport, inclusi calcio, tennis, basket, pallavolo, rugby, baseball e Formula 1. Le scommesse possono essere piazzate sia in modalità pre-match che live. L'offerta include scommesse singole, multiple e a sistema, oltre a opzioni antepost e scommesse su marcatori specifici.

Sono disponibili mercati su Under/Over, calci d'angolo e rigori. Alcune tipologie di scommesse come le combo o i mercati VAR, però, sono assenti.

L'operatore offre bonus di benvenuto per lo sport che sono semplici da riscattare. Inoltre, il payout medio è del 92,95%. Un dato sicuramente migliorabile ma un inizio interessante se si considera che la sezione scommesse è stata aggiunta solo di recente al sito.

La piattaforma supporta il live streaming di eventi sportivi, offre scommesse su e-sport e dispone della funzione cash out. Non sono presenti invece il bet builder e l'exchange.

Metodi di pagamento

Il bonus di benvenuto è spesso legato alla prima ricarica, che deve essere di almeno 20€ con metodi di pagamento validi per l'offerta (Skrill e Neteller sono generalmente esclusi).

Ecco un riepilogo dei metodi di ricarica: Per i prelievi, un metodo può essere utilizzato solo se è già stato impiegato per un deposito e il conto di gioco è stato verificato.

Metodi di pagamento

Tempi di accredito versamento

Importo minimo

Importo massimo

Bonifico2-3 giorni lavorativi10 €5000 €
PaysafecardImmediato10 €1000 €
NetellerImmediato10 €1000 €
SkrillImmediato10 €1000 €
MastercardImmediato10 €1000 €
VisaImmediato10 €1000 €
PostepayImmediato10 €1000 €
PaypalImmediato10 €1000 €
Apple PayImmediato10 €1000 €

Neteller e Skrill, inclusi in questa tabella, spesso non sono eleggibili per la ricarica iniziale, se si vuole partecipare al welcome bonus.

Per quanto concerne i metodi di prelievo, ecco un riassunto:

Modalità di prelievo

Tempi di prelievo

Importo minimo

Importo massimo

Visa2-10 giorni lavorativi20 €4000 €
Postepay2-10 giorni lavorativi20 €2500 €
Mastercard2-10 giorni lavorativi20 €4000 €
Neteller1 giorno lavorativo20 €1000 €
Skrill1 giorno lavorativo20 €4999 €
Paypal1 giorno lavorativo20 €5000 €
Bonifico bancario2-5 giorni lavorativi20 €10000 €

Un metodo può essere usato per prelevare le vincite, solo se è già stato utilizzato per effettuare almeno un prelievo su Leovegas, nel rispetto della normativa anti-riciclaggio. E solo dopo aver verificato il conto gioco.

LeoVegas a confronto con altri siti di scommesse ADM

L'osservazione delle differenze tra i bonus rappresenta il primo passo per una selezione bilanciata.

InfoLeoVegasbet365Marathonbet
✅ Licenza160191603016050
📺 Live StreamingSì*
⚽ Sport disponibili244125
⭐ Payout92,95%94,58%94%
🎲 Casino Slots/Giochi2.000+1.122+1.000+
🔖 Promo disponibili2 Sport, 7 Casino5 Sport, 6 Casino, 8 Poker2 Sport, 1 Casino

*La funzione streaming di bet365 è disponibile solo per gli utenti registrati con saldo positivo o che abbiano giocato una scommessa nelle ultime 24 ore.

Domande frequenti sul codice promozionale LeoVegas

Come funziona il codice promo LeoVegas?

Attualmente non è necessario inserire alcun codice promozionale LeoVegas per accedere alle offerte attive di aprile 2026. Non è presente un campo dedicato, ma l'iscrizione tramite canali esclusivi o SPID garantisce l'accesso alle promozioni più vantaggiose come i free spin senza deposito.

Come si può contattare l'assistenza clienti LeoVegas?

È possibile contattare l'assistenza clienti LeoVegas via e-mail all'indirizzo support-it@leovegas.com o tramite la "Live chat" per un supporto più rapido e directo.

Posso prelevare i bonus scommesse?

Il saldo bonus non è mai direttamente prelevabile. Per renderlo prelevabile, è necessario rispettare i requisiti di puntata (wagering). Nel caso di LeoVegas, le vincite derivanti dal bonus sono prelevabili una volta soddisfatte le condizioni, come la quota minima per lo sport o il turnover 1x per le vincite da free spin nel casinò.