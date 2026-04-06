Qual è il codice promo LeoVegas?
I nuovi giocatori che si iscrivono sul sito a aprile 2026 possono digitare un codice promo LeoVegas in fase di registrazione o deposito. Dopo la creazione del conto gli utenti possono ottenere 3 vincite maggiorate fino a 500€ e 20 Free Spin su Pirots 3 per lo sport, oppure l'esclusiva offerta casinò con giri gratis senza deposito.
|⭐ Bonus Benvenuto
|Offerta
|Codice Promo
|Scommesse
|3 vincite maggiorate fino a 500€ + 20 Free Spin
|INFO
|Casinò
|Fino a 100 FS senza deposito + fino a 1.500€ e 250 FS
|INFO
|Live Casinò
|Fino a 2.000€ per i tavoli dal vivo
|INFO
Qual è il bonus LeoVegas?
LeoVegas offre un bonus di benvenuto per le scommesse sportive consistente in 3 vincite maggiorate fino a 500€ e 20 Free Spin su Pirots 3. Non è necessario un codice promozionale per attivare questa offerta. L’iniziativa prevede tre vincite potenziate dopo i primi tre depositi come segue:
- 100% fino a 500€ dopo il primo deposito;
- 100% fino a 500€ + 10 Free Spin su Pirots 3 dopo il secondo deposito;
- 150% fino 500€ + 10 Free Spin su Pirots 3 dopo il terzo versamento.
Come attivare il bonus LeoVegas senza codice promozionale
Il bonus benvenuto scommesse LeoVegas consiste in tre vincite potenziate (100% sulla prima e seconda giocata, e 15% sulla terza) fino a un massimo di 500€ ciascuna. In più 20 Free Spin per la slot Pirots 3. Per chi preferisce il Casinò, l'offerta esclusiva di aprile 2026 prevede invece fino a 100 Free Spin senza deposito (tramite registrazione con SPID) e un bonus sui primi quattro depositi fino a 1.500€ totali accompagnati da ulteriori 250 Free Spin.
Per ricevere il bonus, è necessario seguire questi passaggi:
- aprire un conto di gioco e selezionare l'offerta di benvenuto desiderata (Sport o Casinò) durante la registrazione;
- accedere al conto e visitare la pagina "Le mie offerte", quindi cliccare su "Deposito" nella scheda bonus;
- effettuare una prima ricarica di almeno 20€ tramite la scheda bonus. Metodi di pagamento come Skrill e Neteller non sono eleggibili per questa offerta;
- piazzare scommesse su eventi sportivi per un valore di almeno 20€ con una quota minima di 1.80;
- selezionare l'opzione per attivare la vincita potenziata (100% o 150%) sulla schedina a destra, dopo aver cliccato sulla quota di interesse;
- i Free Spin hanno validità limitata (3 giorni per lo sport, 72 ore per i giri senza deposito del casinò), ogni giro ha un valore di 0,20€.
È importante rispettare tutti i requisiti entro 14 giorni dalla registrazione. Una volta attivate, le vincite potenziate sono disponibili per una settimana. Il saldo bonus non è prelevabile direttamente, ma lo sono le eventuali vincite derivanti, una volta rispettati i requisiti di puntata (1x per il bonus reale generato dai free spin casinò o 35x per il bonus sui depositi casinò).
Come si utilizza il codice promo LeoVegas?
Al momento, non è previsto un campo dedicato al codice promozionale LeoVegas durante la fase di iscrizione. Tuttavia, questa possibilità potrebbe essere attivata in futuro per iniziative speciali. Per usufruire del bonus di benvenuto, è sufficiente seguire questi passaggi:
- visitare il sito ufficiale LeoVegas.it;
- cliccare sul pulsante verde "Registrazione" in alto a destra;
- selezionare l'offerta di benvenuto preferita tra le opzioni disponibili;
- compilare il modulo di registrazione con le informazioni richieste (e-mail, password, domanda di sicurezza);
- inserire i dati del documento d'identità (o utilizzare lo SPID per ottenere 100 Free Spin senza deposito anziché 50);
- leggere e accettare il contratto di gioco per completare la creazione dell'account.
Ricordiamo inoltre che entro 30 giorni dalla data di creazione del conto è necessario procedere con la verifica dell’identità previo invio di una copia di un documento identificativo.
Conoscere LeoVegas più nel dettaglio
LeoVegas è una società svedese di gioco online, presente in Italia dal 2017 con licenza ADM numero 15011. Offre una piattaforma completa con sezioni dedicate al casinò e alle scommesse sportive.
Sezione scommesse
LeoVegas Sport copre 24 sport, inclusi calcio, tennis, basket, pallavolo, rugby, baseball e Formula 1. Le scommesse possono essere piazzate sia in modalità pre-match che live. L'offerta include scommesse singole, multiple e a sistema, oltre a opzioni antepost e scommesse su marcatori specifici.
Sono disponibili mercati su Under/Over, calci d'angolo e rigori. Alcune tipologie di scommesse come le combo o i mercati VAR, però, sono assenti.
L'operatore offre bonus di benvenuto per lo sport che sono semplici da riscattare. Inoltre, il payout medio è del 92,95%. Un dato sicuramente migliorabile ma un inizio interessante se si considera che la sezione scommesse è stata aggiunta solo di recente al sito.
La piattaforma supporta il live streaming di eventi sportivi, offre scommesse su e-sport e dispone della funzione cash out. Non sono presenti invece il bet builder e l'exchange.
Metodi di pagamento
Il bonus di benvenuto è spesso legato alla prima ricarica, che deve essere di almeno 20€ con metodi di pagamento validi per l'offerta (Skrill e Neteller sono generalmente esclusi).
Ecco un riepilogo dei metodi di ricarica: Per i prelievi, un metodo può essere utilizzato solo se è già stato impiegato per un deposito e il conto di gioco è stato verificato.
Metodi di pagamento
Tempi di accredito versamento
Importo minimo
Importo massimo
|Bonifico
|2-3 giorni lavorativi
|10 €
|5000 €
|Paysafecard
|Immediato
|10 €
|1000 €
|Neteller
|Immediato
|10 €
|1000 €
|Skrill
|Immediato
|10 €
|1000 €
|Mastercard
|Immediato
|10 €
|1000 €
|Visa
|Immediato
|10 €
|1000 €
|Postepay
|Immediato
|10 €
|1000 €
|Paypal
|Immediato
|10 €
|1000 €
|Apple Pay
|Immediato
|10 €
|1000 €
Neteller e Skrill, inclusi in questa tabella, spesso non sono eleggibili per la ricarica iniziale, se si vuole partecipare al welcome bonus.
Per quanto concerne i metodi di prelievo, ecco un riassunto:
Modalità di prelievo
Tempi di prelievo
Importo minimo
Importo massimo
|Visa
|2-10 giorni lavorativi
|20 €
|4000 €
|Postepay
|2-10 giorni lavorativi
|20 €
|2500 €
|Mastercard
|2-10 giorni lavorativi
|20 €
|4000 €
|Neteller
|1 giorno lavorativo
|20 €
|1000 €
|Skrill
|1 giorno lavorativo
|20 €
|4999 €
|Paypal
|1 giorno lavorativo
|20 €
|5000 €
|Bonifico bancario
|2-5 giorni lavorativi
|20 €
|10000 €
Un metodo può essere usato per prelevare le vincite, solo se è già stato utilizzato per effettuare almeno un prelievo su Leovegas, nel rispetto della normativa anti-riciclaggio. E solo dopo aver verificato il conto gioco.
LeoVegas a confronto con altri siti di scommesse ADM
L'osservazione delle differenze tra i bonus rappresenta il primo passo per una selezione bilanciata.
|Info
|LeoVegas
|bet365
|Marathonbet
|✅ Licenza
|16019
|16030
|16050
|📺 Live Streaming
|Sì
|Sì*
|Sì
|⚽ Sport disponibili
|24
|41
|25
|⭐ Payout
|92,95%
|94,58%
|94%
|🎲 Casino Slots/Giochi
|2.000+
|1.122+
|1.000+
|🔖 Promo disponibili
|2 Sport, 7 Casino
|5 Sport, 6 Casino, 8 Poker
|2 Sport, 1 Casino
*La funzione streaming di bet365 è disponibile solo per gli utenti registrati con saldo positivo o che abbiano giocato una scommessa nelle ultime 24 ore.
Domande frequenti sul codice promozionale LeoVegas
Come funziona il codice promo LeoVegas?
Attualmente non è necessario inserire alcun codice promozionale LeoVegas per accedere alle offerte attive di aprile 2026. Non è presente un campo dedicato, ma l'iscrizione tramite canali esclusivi o SPID garantisce l'accesso alle promozioni più vantaggiose come i free spin senza deposito.
Come si può contattare l'assistenza clienti LeoVegas?
È possibile contattare l'assistenza clienti LeoVegas via e-mail all'indirizzo support-it@leovegas.com o tramite la "Live chat" per un supporto più rapido e directo.
Posso prelevare i bonus scommesse?
Il saldo bonus non è mai direttamente prelevabile. Per renderlo prelevabile, è necessario rispettare i requisiti di puntata (wagering). Nel caso di LeoVegas, le vincite derivanti dal bonus sono prelevabili una volta soddisfatte le condizioni, come la quota minima per lo sport o il turnover 1x per le vincite da free spin nel casinò.