Qual è il codice promozionale William Hill a aprile 2026?

I nuovi giocatori che si iscrivono al sito di William Hill possono ottenere un bonus benvenuto scommesse fino a 210€. Per accedere a questo bonus, non occorre digitare alcun codice promozionale William Hill durante la procedura di registrazione sulla piattaforma del bookmaker, ma semplicemente selezionare l'offerta desiderata.

⭐ Codice Promozionale William Hill Verifica Bonus SPID 10€ subito Bonus Cash 100% fino 100€ Extra Bet Club Fino 100€ Deposito Minimo 20€ Termini e Condizioni Scommettere multiple min. 5 eventi

Quota totale min. 5.00 Validità 7 giorni

Tutti i codici promozionali William Hill attivi

Il codice promozionale William Hill è un codice che fino a qualche tempo fa era presente nel formulario di registrazione. Digitando i codici nel campo dedicato in fase di apertura di un conto, gli utenti potevano attivare i bonus di benvenuto ad essi collegato. L'operatore ha rimosso questa opzione dal modulo di iscrizione, lasciando la possibilità di digitare un codice promo in fase di versamento.

L'utilizzo dei codici promozionali è sempre e comunque una scelta facoltativa dell'utente. Cosa significa? Semplicemente che non sono necessari per completare la creazione di un account o per eseguire un deposito, ma potrebbero essere necessari per attivare promozioni specifiche o esclusive

Codice promozionale William Hill - VERIFICA5

Come abbiamo visto, in passato per attivare le diverse iniziative di benvenuto era necessario digitare il codice promo William Hill dedicato. Era il caso del codice VERIFICA5 che permetteva di ottenere il bonus da 5€ alla verifica del conto.

Per attivare l'offerta VERIFICA5 attualmente non occorrono codici promozionali: basterà inviare una copia del proprio documento di identità entro 96. Si riceverà un bonus da 5€ da utilizzare sulle scommesse.

Codice promozionale William Hill - ITA300

Il codice ITA300 non è più attivo. Per ottenere il bonus di benvenuto per le scommesse o casino basterà selezionarlo in fase di registrazione e soddisfare le condizioni richieste. Nel caso dell'offerta sportiva occorre verificare il conto ed effettuare un versamento qualificante, dopo di ché generare un volume di giocate definito su scommesse qualificanti.

Per quel che riguarda l'offerta casinò, effettuando la registrazione con SPID si otterrà un bonus senza deposito maggiorato. In seguito, a fronte di una ricarica qualificante, si otterrà un ulteriore importo calcolato sul versamento stesso.

William Hill: bonus benvenuto nuovi iscritti

Su William Hill è disponibile un bonus per le scommesse sportive fino a 210€. Per attivare questa offerta occorre essere nuovi clienti (quindi non essere già in possesso di un conto sul sito) e creare un nuovo account. In questo caso non occorre utilizzare un codice promo William Hill. Ecco com'è composta la promo:

Bonus cash 100% fino 100€ : ogni 10€ giocati si ottengono 10€

: ogni 10€ giocati si ottengono 10€ Bonus SPID: 10€ subito (5€ effettuando la registrazione manuale)

10€ subito (5€ effettuando la registrazione manuale) Extra Bet Club: ulteriori 100€ continuando a scommettere

Naturalmente ciascuna tranche ha propri termini e condizioni, così come requisiti di giocata da soddisfare per rendere le eventuali vincite derivanti prelevabili.

Termini e condizioni del bonus benvenuto sport

Dopo aver compreso il funzionamento del codice promozionale William Hill e della registrazione, è possibile vedere nel dettaglio come ricevere il bonus di benvenuto per le scommesse. Sono necessari pochi semplici passaggi per aderire alle promozioni di benvenuto:

Deposito minimo 20€ entro 7 giorni dalla registrazione

Per ottenere ciascuna tranche occorre giocare multiple di 5 eventi quota min. 5.00

Il bonus William Hill è erogato in scaglioni: 10€ ogni 10€ giocati

Per aderire all'Extra Bet Club occorre giocare multiple ogni settimana per un valore di 20€ con almeno 5 eventi e quota tot. 10.00

Come aprire un conto di gioco su Williamhill.it

Come aprire un conto di gioco ed ottenere il bonus di benvenuto scommesse sul sito dell'operatore? Come visto in precedenza, per aderire all'iniziativa promozionale dedicata ai nuovi iscritti non occorre digitare il codice promozionale William Hill in fase di iscrizione al sito. Basterà selezionare una delle promozioni attive in fase di iscrizione.

Ecco i passaggi per la registrazione:

Visitare WilliamHill.it e cliccare sul pulsante di registrazione Inserire i dati personali quali codice fiscale, nome e cognome, luogo e data di nascita ma anche residenza Scegliere uno dei bonus benvenuto attivi Creare le credenziali del conto di gioco: nome utente ed una password sicura Indicare i dati del proprio documento di identità di cui andrà anche caricata una copia fronte/retro per validare il conto Prendere visione di termini e condizioni del contratto di gioco e dell'informativa sulla privacy, accettare e finalizzare il procedimento

Se in passato era nella fase di registrazione che bisognava digitare il codice promozionale William Hill, ora non è più necessario. Per attivare i welcome bonus occorre semplicemente scegliere una delle promo attive dal modulo di iscrizione. In ogni caso nell'area personale è presente una sezione dedicata al codice promozione che gli utenti possono digitare per attivare eventuali offerte. Un campo codice è presente anche in fase di deposito.

William Hill a confronto con altri siti di scommesse ADM

L'osservazione delle differenze tra i bonus rappresenta il primo passo per una selezione bilanciata.

Info William Hill bet365 Marathonbet ✅ Licenza 16044 16030 16050 📺 Live Streaming Sì Sì* Sì ⚽ Sport disponibili 22 41 25 ⭐ Payout 93,86% 94,58% 94% 🎲 Casino Slots/Giochi 1.000+ 1.122+ 1.000+ 🔖 Promo disponibili 7 Sport, 4 Casinò 5 Sport, 6 Casino, 8 Poker 2 Sport, 1 Casino

*La funzione streaming di bet365 è disponibile solo per gli utenti registrati con saldo positivo o che abbiano giocato una scommessa nelle ultime 24 ore.

William Hill: quote e palinsesto sportivo

William Hill offre un palinsesto sportivo molto vasto, che include ben 22 discipline diverse. Oltre agli sport più popolari come calcio, basket e tennis, si possono trovare anche sport di nicchia come baseball, cricket, rugby, freccette, pallamano e molti altri.

Ecco una panoramica completa dell'offerta di William Hill:

Numero di sport disponibili: 22

22 Payout medio: 93,86%

93,86% Live streaming: Disponibile

Disponibile App mobile: Disponibile per dispositivi Android e iOS

Mercati di scommessa e funzionalità speciali

La piattaforma di William Hill permette di esplorare una grande varietà di mercati di scommessa. Per gli eventi di calcio, ad esempio, è possibile puntare su opzioni come:

Marcatore

Ribaltone

Rigore

VAR

Under/Over

Gol fuori area

Almeno 1 palo o traversa

Inoltre, il bookmaker mette a disposizione dei propri utenti diverse funzionalità aggiuntive per migliorare l'esperienza di gioco. Tra queste, si possono trovare:

Cashout: la possibilità di chiudere una scommessa prima della fine dell'evento sportivo.

la possibilità di chiudere una scommessa prima della fine dell'evento sportivo. Bet Builder: per creare scommesse personalizzate combinando più mercati all'interno di un singolo evento.

per creare scommesse personalizzate combinando più mercati all'interno di un singolo evento. Quote maggiorate: promozioni occasionali che offrono quote più alte su eventi selezionati.

App William Hill mobile per scommettere da smartphone

Gli utenti interessati a registrarsi sul suo portale, eventualmente utilizzando un codice promozionale William Hill durante l'iscrizione, possono farlo tramite l'applicazione disponibile per dispositivi iOS e Android.

Per gli utenti Android , occorre scaricare il file apk e procedere con l'installazione,

, occorre scaricare il file apk e procedere con l'installazione, Per i dispositivi iOS è sufficiente cercare la betting app nell'App Store. In alternativa, è sempre possibile accedere al proprio account da mobile visitando il sito web e inserendo le proprie credenziali.

William Hill: assistenza e canali di contatto

Per qualunque difficoltà, problema tecnico o per informazioni e domande sul codice promo William Hill e sui bonus benvenuto per i nuovi utenti, i giocatori possono contattare l'assistenza clienti ogni giorno dalle ore 8:00 alle ore 1:00 si tramite chat live che per posta ordinaria.

Pro e contro di William Hill

Pro ✔️ Contro ❌ Welcome bonus facile da ottenere

Palinsesto con 22 sport

Promo quote maggiorate

No codice promo

Registrazione SPID disponibile No registrazione CIE

Payout nella media

Domande frequenti

Per aiutare i giocatori a valutare l'offerta di William Hill, la seguente tabella riassume i principali pro e contro del bookmaker.

A seguire la redazione ha raccolto alcune delle domande più comunemente poste dagli utenti.

Qual è il codice promozionale per William Hill?

Qual è il codice promo William Hill per ottenere un bonus senza deposito?

I nuovi giocatori su William Hill possono ottenere un bonus per le scommesse fino a 210€. Per aderire all'iniziativa di benvenuto non occorre digitare alcun codice promozionale.

I nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta sul sito dell'operatore possono ottenere 50€ in bonus senza deposito e 50 Free Spin effettuando la registrazione tramite SPID. Non è richiesto alcun codice promo per attivare l'offerta.

Come ottengo il bonus di benvenuto su William Hill?

Per ottenere il bonus di benvenuto occorre iscriversi sul sito, convalidare il conto di gioco (si ottengono 5€ di bonus VERIFICA o 10€ registrandosi con SPID), e dopo di ché depositare minimo 20€ e iniziare a scommettere rispettando i requisiti previsiti dall'offerta.

Come funzionano i voucher William Hill?

Si tratta di una modalità di ricarica acquistabile sotto forma di buono presso i rivenditori ePay. Ciascun buono presenta un codice PIN che può essere poi inserito nel modulo di deposito dopo aver selezionato il metodo relativo.