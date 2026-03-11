Come funziona Starburst: guida completa alla slot

Che cos'è Starburst?

Lanciata nel 2012 da NetEnt, Starburst rappresenta una delle pietre miliari nel mondo dei siti di giochi online e delle slot machine. È un titolo che combina l’estetica anni ‘80 con meccaniche di gioco moderne.

Il successo di questo gioco ha portato alla creazione di seguiti come Starburst XXXtreme e Starburst Galaxy, che espandono l'universo narrativo e tecnico del gioco originale.

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche principali:

Sviluppatore: NetEnt

NetEnt Struttura: 5 rulli e 3 righe

5 rulli e 3 righe Linee di pagamento: 10 (con meccanica bidirezionale)

10 (con meccanica bidirezionale) Tema: Spazio e pietre preziose

Spazio e pietre preziose Funzioni speciali: Starburst Wild, Re-spin e vincite in entrambi i sensi

Come funziona Starburst: guida alle meccaniche

Il sistema di gioco calcola le vincite su 10 linee fisse. La particolarità più rilevante, spesso citata dagli analisti di settore, è la bidirezionalità. Se in una slot tradizionale una sequenza di tre gemme è valida solo se parte dal primo rullo a sinistra, in Starburst la medesima sequenza è pagata anche se parte dal quinto rullo a destra verso l'interno. Rientra, perciò, tra le slot denominate “both ways”.

Altri titoli simili meritano un approfondimento, disponibili nella nostra guida ai giochi online:

Gonzo’s Quest

Ace of Gods

Book of Ra.

I simboli di Starburst

La gerarchia dei simboli è essenziale per comprendere il valore delle combinazioni ottenute. All'interno di Starburst si trovano sette simboli standard, oltre allo speciale simbolo Wild.

Simboli a basso valore: 🟪 🟦 le gemme viola e blu offrono i pagamenti meno elevati.

🟪 🟦 le gemme viola e blu offrono i pagamenti meno elevati. Simboli di valore medio: 🟠🟢🟡 la gemma arancione, quella verde e il diamante giallo prevedono premi incrementali.

🟠🟢🟡 la gemma arancione, quella verde e il diamante giallo prevedono premi incrementali. Simboli ad alto valore: il numero 7 rosso su sfondo blu e l'iconico simbolo BAR dorato sono i più remunerativi.

Simbolo 3 Simboli 4 Simboli 5 Simboli BAR 50 gettoni 200 gettoni 250 gettoni 7 Rosso 25 gettoni 60 gettoni 120 gettoni Diamante Giallo 10 gettoni 25 gettoni 60 gettoni Smeraldo Verde 8 gettoni 20 gettoni 50 gettoni Zaffiro Blu 5 gettoni 10 gettoni 25 gettoni

La meccanica "Both Ways"

A differenza di molte altre slot dove le combinazioni vincenti vengono conteggiate solo da sinistra verso destra, Starburst introduce il sistema Both Ways. Questo significa che le combinazioni di simboli identici vengono pagate sia che inizino dal primo rullo a sinistra, sia che partano dall'ultimo rullo a destra.

La funzione Starburst Wild e i Re-spin

L'unico simbolo speciale è lo Starburst Wild, una stella multicolore che può atterrare solo sui rulli 2, 3 e 4. A differenza dei classici jolly, questa icona innesca una reazione a catena:

Espansione: una volta apparso, il Wild si espande verticalmente coprendo le tre le posizioni del rullo.

una volta apparso, il Wild si espande verticalmente coprendo le tre le posizioni del rullo. Blocco e Re-spin: il rullo "Wild" rimane bloccato (sticky), mentre gli altri rulli effettuano un re-spin gratuito.

il rullo "Wild" rimane bloccato (sticky), mentre gli altri rulli effettuano un re-spin gratuito. Accumulo: se durante il re-spin appare un nuovo Wild su un altro rullo centrale, anch'esso si espande e genera un ulteriore giro gratuito. È possibile ottenere fino a un massimo di tre re-spin consecutivi, portando potenzialmente l'intera sezione centrale del gioco a essere composta esclusivamente da simboli Wild.

Analisi matematica: RTP e Volatilità

Per un esperto di iGaming, l'analisi di una slot non può prescindere dai suoi parametri matematici. Starburst presenta un RTP (Return to Player) del 96,09%. Questo dato indica che, su una base statistica di milioni di giri, il software restituisce al pubblico circa 96 euro per ogni 100 incassati.

La volatilità è classificata come bassa. È un elemento cruciale per il profilo di rischio. Le slot a bassa volatilità sono progettate per erogare vincite di piccola o media entità con una frequenza elevata (la cosiddetta Hit Frequency è stimata intorno al 23%).

Consapevolezza e Gioco Responsabile

L'architettura tecnica di Starburst, basata sulla bassa volatilità e sulla velocità di esecuzione, richiede una gestione oculata del tempo di gioco. Un esperto del settore sa che la regolarità delle piccole vincite può talvolta indurre a una percezione errata del rischio, portando a sessioni prolungate.

È fondamentale adottare strategie di gioco responsabile per mantenere l'attività entro i confini dell'intrattenimento:

Utilizzo dei limiti ADM: ogni piattaforma legale in Italia prevede che l'utente imposti limiti di deposito settimanali. È un metodo efficace per controllare i propri volumi di giocata.

ogni piattaforma legale in Italia prevede che l'utente imposti limiti di deposito settimanali. È un metodo efficace per controllare i propri volumi di giocata. Monitoraggio del tempo: impostare alert di sessione permette di avere una percezione oggettiva di quanto tempo si sta dedicando al software.

impostare alert di sessione permette di avere una percezione oggettiva di quanto tempo si sta dedicando al software. Conoscenza delle probabilità: consultare sempre la tabella dei pagamenti e le probabilità di vincita pubblicate sul sito del concessionario aiuta a mantenere un approccio razionale.

Il gioco deve essere considerato esclusivamente un passatempo. Qualora si notasse un cambiamento nelle proprie abitudini o una tendenza a rincorrere le perdite, è opportuno consultare i servizi di assistenza e considerare l'opzione dell'autoesclusione trasversale dal registro unico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Starburst e il gioco responsabile: il quadro normativo in Italia

Nel panorama italiano, slot come Starburst sono certificate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che garantisce la trasparenza degli algoritmi. Tuttavia, la sicurezza dipende anche da un approccio consapevole. Per far sì che il gioco rimanga esclusivamente un’attività di intrattenimento, è fondamentale adottare queste strategie:

Fissare dei limiti di deposito: Stabilire un budget settimanale o mensile invalicabile prima di iniziare.

Stabilire un budget settimanale o mensile invalicabile prima di iniziare. Gestione del tempo: Definire una durata massima per ogni sessione di gioco per evitare derive compulsive.

Definire una durata massima per ogni sessione di gioco per evitare derive compulsive. Non rincorrere le perdite: Accettare l'esito negativo come parte del gioco, senza tentare di recuperare il denaro perso.

Accettare l'esito negativo come parte del gioco, senza tentare di recuperare il denaro perso. Giocare solo somme superflue: Utilizzare esclusivamente denaro destinato allo svago, mai necessario per le spese quotidiane.

Utilizzare esclusivamente denaro destinato allo svago, mai necessario per le spese quotidiane. Usare gli strumenti di tutela: Sfruttare l'autoesclusione o i test di autovalutazione disponibili sulle piattaforme legali.

Ricordiamo infine che il gioco alle slot machine online così come ad altri giochi a distanza è consentito solo ed esclusivamente ai maggiorenni. È sempre importante conoscere le dritte per giocare responsabilmente e le regole del funzionamento di ciascun gioco. I lettori possono trovare ulteriori approfondimenti sul funzionamento di altri giochi dei casino online come:

la roulette

il blackjack

il poker

il baccarat

Conclusione

Starburst continua a essere un punto di riferimento per la sua capacità di offrire un gameplay fluido e intuitivo. La combinazione di matematica equilibrata e funzione Wild espandibile rende la slot un caso studio di eccellenza nel design delle slot machine moderne.

La trasparenza del provider NetEnt e la certificazione ADM garantiscono che ogni spin sia regolato da un generatore di numeri casuali (RNG) imparziale, offrendo un ambiente di gioco equo e controllato.

Domande Frequenti su Starburst

Che tipo di gioco è Starburst?

È una slot online sviluppata da NetEnt, composta da 5 rulli, 3 righe e 10 linee di pagamento. Caratterizzata da un tema spaziale e simboli di gemme colorate, è classificata come una slot a bassa volatilità: questo significa che il software è programmato per erogare vincite con una frequenza statistica più alta rispetto ad altri titoli, sebbene gli importi dei singoli premi tendano a essere minori.

Posso giocare a Starburst gratis?

Sì. La maggior parte delle piattaforme legali e dei casino online AAMS (ADM) fornisce una modalità "Demo". Questa funzione permette di utilizzare crediti virtuali per comprendere le meccaniche di gioco, la frequenza dei bonus e il comportamento dei rulli senza impiegare denaro reale. Trattandosi di una simulazione, ovviamente, anche le eventuali vincite non sono prelevabili.

Che significa "both ways" sulla slot Starburst?

La funzione "Win Both Ways" indica che le combinazioni di simboli sono considerate vincenti in entrambe le direzioni. Mentre nella maggior parte delle slot i simboli devono allinearsi partendo solo dal primo rullo a sinistra, in Starburst le vincite vengono assegnate sia da sinistra verso destra che da destra verso sinistra.