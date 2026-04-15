Pronostici Bayern Monaco - Real Madrid: Diaz trascina i bavaresi verso la vittoria

Gli esperti di betting prevedono un altro scontro aperto tra questi due giganti europei, con Luis Diaz pronto a timbrare il cartellino in un match casalingo caratterizzato da un alto numero di reti.

Migliori scommesse per Bayern Monaco - Real Madrid

1° Tempo - Bayern Monaco a quota 2.00 su Lottomatica

Over 3.5 a quota 1.68 su Willaim Hill

Luis Diaz Marcatore a quota 2.20 su Goldbet

Quote Bayern Monaco - Real Madrid

Bayern Monaco - Real Madrid Lottomatica William Hill Goldbet Bayern Monaco 1.55 1.57 1.55 Pareggio 5.25 5.20 5.25 Real Madrid 4.65 4.60 4.65

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bayern Monaco 4-2 Real Madrid

Pronostico marcatore: Bayern Monaco - Harry Kane x2, Luis Diaz, Serge Gnabry; Real Madrid - Kylian Mbappé, Vinicius Junior

Il Bayern Monaco si è imposto per 2-1 nella gara d'andata della scorsa settimana. I bavaresi hanno dominato la prima ora di gioco, portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Diaz e Harry Kane. Tuttavia, il Real Madrid ha mostrato una maggiore brillantezza nel finale e avrebbe potuto facilmente segnare più di un gol.

Entrambe le compagini sono state impegnate nei rispettivi campionati nel fine settimana. Vincent Kompany ha optato per il turnover, ma il Bayern ha comunque superato agevolmente il St. Pauli con un netto 5-0, centrando la quinta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni.

Al contrario, il Real Madrid non è andato oltre l'1-1 casalingo contro il Girona venerdì scorso. Dopo la sconfitta nel precedente turno di campionato contro il Mallorca, i Blancos sono ormai quasi tagliati fuori dalla lotta per il titolo in Spagna.

Probabili formazioni Bayern Monaco - Real Madrid

Bayern Monaco:Neuer, Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Diaz, Gnabry, Olise, Kane

Real Madrid:Lunin, Mendy, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Bellingham, Pitarch, Camavinga, Valverde, Vinicius, Mbappe

Il Bayern punta al controllo nel primo tempo

Il Bayern Monaco ha messo in mostra tutta la propria qualità sin dalle prime battute del match della scorsa settimana, generando 2.20 xG e tre grandi occasioni da gol nel solo primo tempo. L’unica sorpresa è stata che il gol del vantaggio di Diaz sia arrivato solo al 41° minuto.

Tra le mura amiche, ci si aspetta che i bavaresi tornino a essere la forza dominante. L'approccio offensivo di Kompany suggerisce che i padroni di casa non abbiano intenzione di chiudersi o giocare con eccessiva prudenza. La battaglia a centrocampo potrebbe risultare ancora più agevole data l'assenza per squalifica di Aurelien Tchouameni tra le fila degli ospiti.

In questa edizione della Champions League, il Bayern vanta uno straordinario saldo reti di +14 nei primi tempi. Il 73% dei gol subiti è arrivato nella ripresa, dato che rafforza le probabilità di un vantaggio bavarese all'intervallo.

Il Real Madrid si è dimostrato più solido nei secondi tempi, poiché il 56% delle reti incassate in Europa è avvenuto prima dell'intervallo. Puntare sui padroni di casa nel mercato "Primo Tempo" appare dunque una mossa strategica.

Scommessa 1: Primo tempo - Bayern Monaco a quota 2.00 su Lottomatica

Un match aperto garantisce spettacolo e gol

Nella seconda frazione della gara d'andata, il Real Madrid ha creato tre grandi occasioni da rete, con i suoi attaccanti veloci capaci di creare costanti pericoli in ripartenza. Al termine della sfida, il computo totale degli xG era di ben 5.12.

Kane e Kylian Mbappé hanno beneficiato di una settimana intera di allenamenti dopo i rispettivi infortuni. Se il match di ritorno dovesse rivelarsi altrettanto aperto, una maggiore precisione sotto porta porterebbe inevitabilmente a un punteggio più alto.

In questa stagione, le partite europee del Bayern hanno registrato una media di 4.09 gol ogni 90 minuti, con il 64% di questi incontri che ha terminato con un totale di Over 3.5 gol.

Parallelamente, il Real Madrid ha segnato in media 2.33 reti a partita nelle trasferte di Champions League. Considerando che gli spagnoli dovranno spingere per ribaltare il risultato, l'opzione Over 3.5 offre un ottimo valore con una probabilità implicita del 60.2%.

Scommessa 2: Over 3.5 gol a quota 1.68 su Willaim Hill

Diaz pronto a colpire ancora il Real Madrid

Questo incontro vedrà nuovamente Diaz opposto al suo ex compagno di squadra al Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Il colombiano è uscito vincitore da questo duello la scorsa settimana e con ogni probabilità troverà ancora spazio alle spalle del terzino destro del Real Madrid.

Diaz sta vivendo una stagione di debutto eccezionale con il Bayern, avendo siglato 23 gol in 40 presenze totali. In Champions League vanta una media di una rete ogni 144 minuti, oltre a 2.9 tiri a partita. Anche il suo bottino di 15 gol in Bundesliga rappresenta già il suo record personale in un singolo campionato.

Con 10 reti già messe a segno nel 2026, non ci sono segnali di flessione per Diaz. Essendo subentrato solo dalla panchina contro il St. Pauli sabato scorso, l'attaccante sarà fresco e pronto a brillare nuovamente. Puntare sul ventinovenne come marcatore in qualsiasi momento offre valore, con una probabilità implicita del 46.5%.