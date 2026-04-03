Pronostici e scommesse della settimana: focus sul weekend del 4 e 5 aprile 2026

Nella nostra schedina pronta per oggi e per i prossimi giorni, abbiamo incluso match di alto profilo come Manchester City - Liverpool e Atletico Madrid - Barcelona, cercando di individuare le opzioni più equilibrate nel panorama delle scommesse e pronostici.

Schedina del giorno: i match in evidenza

Partita Data Consiglio Quota Risultato Previsto Manchester City - Liverpool 04 Apr Segno 1 1.71 su bet365.it Manchester City Stoccarda - Borussia Dortmund 04 Apr Pareggio (X) 3.85 su goldbet.it Pareggio Union Saint-Gilloise - St Truidense 04 Apr Segno 1 1.70 su lottomatica.it Union Saint-Gilloise Atletico Madrid - Barcellona 04 Apr Doppia Chance 1X 1.65 su goldbet.it Atletico Madrid Inter - Roma 05 Apr Segno 1 1.60 su lottomatica.it Inter

*Le quote sono aggiornate al 30/03/2026. Le quote possono subire variazioni.

Analisi dei nostri esperti

Pronostico semplice:

Inter vincente contro la Roma

I nerazzurri, attuali leader della Serie A, hanno mostrato una solidità superiore rispetto ai giallorossi in questa stagione. Nonostante un periodo recente meno brillante, l'Inter mantiene sei punti di vantaggio in vetta. La quota di 1.62 su lottomatica.it riflette la statistica che vede la Roma in difficoltà negli scontri diretti recenti.

Pronostico difficile:

Stoccarda - Borussia Dortmund – Pareggio

Si affrontano la terza e la seconda della Bundesliga. Sebbene lo Stoccarda sia fortissimo in casa, il Dortmund ha perso solo una trasferta in tutto il campionato. Un equilibrio che rende il segno X a 3.80 su goldbet.it un'opzione valutabile per chi cerca una quota più alta nella schedina della settimana.

Analisi dettagliata dei match

Manchester City - Liverpool – Pronostici e scommesse

Il Manchester City ha già assaporato il successo in questa stagione grazie alla vittoria della League Cup contro l'Arsenal. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la squadra sarà determinata a rimanere competitiva in FA Cup, specialmente per riscattare la deludente sconfitta subita contro il Crystal Palace nella finale dello scorso anno.

Data e orario: 04/04/2026 | 12:45

04/04/2026 | 12:45 Risultato previsto: Manchester City

Manchester City Consiglio: 1X2 – Vittoria Manchester City

1X2 – Vittoria Manchester City Quota media: 1.71 su bet365.it

Il Liverpool arriva a questo scontro dopo la sconfitta contro il Brighton, un risultato che porta a due i passi falsi nelle ultime quattro partite. Il successo per 4-0 contro il Galatasaray rimane l'unico trionfo in questo recente rullino di marcia. I "Reds" si troveranno di fronte un Manchester City che ha iniziato a sembrare estremamente pericoloso. I padroni di casa hanno ottenuto la vittoria negli ultimi due scontri diretti tra i due club, il che suggerisce una loro possibile affermazione in questo incontro.

Stoccarda - Borussia Dortmund – Pronostici e scommesse

Con il Lipsia e l'Hoffenheim a poca distanza, lo Stoccarda non può permettersi passi falsi in questo scontro cruciale contro il Dortmund, attualmente secondo in classifica. Se i padroni di casa vogliono assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, devono mantenere l'ottimo rendimento interno: finora, in questa stagione di Bundesliga, hanno subito una sola sconfitta tra le mura amiche.

Data e orario: 04/04/2026 | 17:30

04/04/2026 | 17:30 Risultato previsto: Pareggio

Pareggio Consiglio: 1X2 – Pareggio (X)

1X2 – Pareggio (X) Quota media: 3.85 su goldbet.it

Lo Stoccarda è reduce da quattro vittorie casalinghe consecutive in campionato, ma questo non garantisce una sfida semplice nel weekend. Anche il BVB sta dimostrando un valore eccellente in trasferta, avendo perso solo uno dei 15 incontri disputati fuori casa in questa stagione. Sebbene i padroni di casa abbiano vinto quattro degli ultimi cinque scontri diretti, l'ultimo precedente si è concluso in parità. Considerando che il Dortmund viene da tre vittorie di fila, un nuovo pareggio appare un'ipotesi verosimile per la schedina della settimana.

Union Saint-Gilloise - St Truidense – Pronostici e scommesse

Dopo aver dominato la prima fase della Pro League belga, l'Union Saint-Gilloise è in piena corsa per conquistare il secondo titolo consecutivo. I campioni in carica hanno subito solo due sconfitte in 30 partite di campionato in questa stagione. Dopo l'esperienza in Champions League, la squadra è determinata a qualificarsi nuovamente: una sfida che inizia ufficialmente questo weekend con l'avvio dei playoff per il titolo.

Data e orario: 04/04/2026 | 19:45

04/04/2026 | 19:45 Risultato previsto: Union Saint-Gilloise

Union Saint-Gilloise Consiglio: 1X2 – Vittoria Union Saint-Gilloise

1X2 – Vittoria Union Saint-Gilloise Quota media: 1.70 su lottomatica.it

È interessante notare come l'Union Saint-Gilloise abbia concluso la stagione regolare proprio con una vittoria esterna per 3-1 contro il St Truidense prima della sosta per le nazionali. Per i campioni si è trattato del terzo successo consecutivo, e l'obiettivo è dare continuità a questa striscia positiva. Gli ospiti, al contrario, hanno perso tre delle ultime quattro partite e sono usciti sconfitti negli ultimi tre scontri diretti contro l'Union. Inoltre, i padroni di casa sono imbattuti da 12 match, con un bilancio di otto vittorie e quattro pareggi; la loro ultima sconfitta contro questo avversario risale addirittura al 2022.

Atletico Madrid - Barcellona – Pronostici e scommesse

Il Barcellona detiene attualmente un sottile vantaggio di quattro punti sul Real Madrid nella corsa al titolo della La Liga. Il club catalano ha pochissimo margine di errore con solo nove giornate rimaste, e si trova ad affrontare una delle squadre contro cui ha faticato costantemente negli ultimi anni.

Data e orario: 04/04/2026 | 20:00

04/04/2026 | 20:00 Risultato previsto: Atletico Madrid

Atletico Madrid Consiglio: Doppia Chance 1X (Atletico Madrid o Pareggio)

Doppia Chance 1X (Atletico Madrid o Pareggio) Quota media: 1.65 su goldbet.it

I giocatori di Diego Simeone arrivano a questa sfida dopo due sconfitte, l'ultima delle quali subita contro il Real Madrid in campionato. Nel frattempo, il Barcellona ha ottenuto tre vittorie consecutive, con le due squadre che si ritroveranno presto l'una di fronte all'altra anche nei quarti di finale di Champions League. Tuttavia, l'Atletico Madrid sarà fiducioso di ottenere un risultato positivo dopo la recente vittoria per 4-0 in Copa Del Rey. D'altra parte, la qualità complessiva del Barça potrebbe evitare una nuova sconfitta ai catalani, motivo per cui il pareggio resta un'opzione di valore per le schedine online.

Inter - Roma – Pronostici e scommesse

L'Inter sembra ormai pronta a strappare lo Scudetto al Napoli in questa stagione, ma con otto partite ancora da giocare, il successo non è ancora matematico. Il fatto di non aver vinto nessuno degli ultimi quattro incontri ha sollevato qualche dubbio intorno ai nerazzurri; tuttavia, il loro rendimento casalingo resta un fattore determinante, avendo subito solo due sconfitte in 15 partite giocate davanti ai propri tifosi.

Data e orario: 05/04/2026 | 19:45

05/04/2026 | 19:45 Risultato previsto : Inter

: Inter Consiglio: 1X2 – Vittoria Inter

1X2 – Vittoria Inter Quota media: 1.60 su lottomatica.it

Dopo aver perso punti nelle ultime tre gare, i giocatori di Christian Chivu mostrano segnali di tensione. Questo periodo poco brillante ha ridotto il loro vantaggio a soli sei punti, il che significa che non sono ammessi errori in questo match. La nota positiva per i padroni di casa è che la Roma ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sei partite tra tutte le competizioni. Inoltre, i giallorossi hanno perso quattro degli ultimi cinque scontri diretti contro l'Inter, un dato statistico importante per chi compila la schedina pronta per oggi o per il weekend.

Schedina pronta per oggi (Quota totale: 29.35)

Manchester City - Liverpool: 1 (Quota 1.71 su bet365.it )

1 (Quota 1.71 su ) Stoccarda - Borussia Dortmund: X (Quota 3.85 su goldbet.it )

X (Quota 3.85 su ) Union Saint-Gilloise - St Truidense: 1 (Quota 1.70 su lottomatica.it )

1 (Quota 1.70 su ) Atletico Madrid - Barcellona: 1X (Quota 1.65 su goldbet.it )

1X (Quota 1.65 su ) Inter - Roma: 1 (Quota 1.60 su lottomatica.it)

Conclusioni

Le analisi per la schedina della settimana si basano sullo studio delle statistiche correnti, delle assenze e delle motivazioni di classifica. Ricordiamo che le scommesse sportive devono essere affrontate con moderazione. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. E’ importante informarsi sulle probabilità di vincita sui siti ufficiali degli operatori.

FAQ

Qual è il miglior pronostico della settimana?

La vittoria interna del Manchester City rappresenta una delle opzioni più interessanti del palinsesto, considerando il valore tecnico espresso dalla squadra tra le mura amiche.

Come vengono scelti i pronostici calcio oggi?

Analizziamo ogni squadra presente nelle nostre selezioni, approfondendo le statistiche e individuando i trend di rendimento più recenti per offrire una panoramica completa.

Qual è il miglior sito di scommesse e pronostici?

Alcuni dei top siti scommesse del momento sono Stake, Netbet e Snai dove si possono trovare ottime quote.

Quali sono i consigli più equilibrati per questa settimana?

L'opzione che appare statisticamente più solida in questa schedina della settimana è il successo dell'Inter contro la Roma a San Siro, un match che potrebbe avvicinare ulteriormente i nerazzurri alla conquista dello Scudetto.