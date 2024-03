Codice Bonus Starvegas: tutte le info sul codice dell’operatore

In questa pagina forniremo tutte le info necessarie sul codice bonus Starvegas e i bonus di benvenuto attivi.

Tra i siti scommesse e casinò legali in Italia, Starvegas si presenta come brand autorizzato ad operare in virtù della licenza ADM 15231. Gran parte dei bookmakers AAMS prevedono dei campi - all’interno del formulario di registrazione o al momento del deposito -, dove il neofita può inserire un codice promozionale per partecipare a determinate offerte di benvenuto e promozioni proposte dall’operatore in question. In questa pagina si analizza il caso del codice promo Starvegas, del suo utilizzo per l'ottenimento del bonus benvenuto Starvegas e degli eventuali benefici connessi al suo utilizzo.

Codice bonus Starvegas: qual è?

Sebbene sia una pratica adottata dalla maggioranza dei siti scommesse, non è detto che tutti i siti scommesse online prevedano un campo all’iscrizione o al deposito che rechi la dicitura “codice bonus”, “codice promo” o “codice promozionale”, ecc. dove poter inserire eventualmente un codice. È questo il caso di Starvegas che, per lo meno al momento, non richiede la digitazione di un codice bonus Starvegas per aderire a eventuali promo oppure a offerte speciali. Ad ogni modo, il sito potrebbe cambiare approccio in futuro.

Info codice bonus Starvegas

Dove inserire il codice bonus Starvegas

Si è già fatta menzione del fatto che attualmente non è presente alcun campo relativo al codice promozionale Starvegas da poter compilare. Considerato, però, che i cambiamenti di rotta dei siti di gioco online avvengono repentinamente, è sempre consigliabile visitare il sito ufficiale per assicurarsi che non sia cambiato qualcosa. In linea generale, il campo per inserire il codice promo si trova nel formulario di registrazione o sulla pagina di deposito. Ad ogni modo, il suo utilizzo è opzionale e può essere legato o meno al riscatto di bonus e/o offerte speciali.

Registrazione Starvegas: come iscriversi

Nel caso di questo sito scommesse e casinò, dato che non è previsto l’uso di codici promozione, per riscattare le offerte di benvenuto riservate ai nuovi iscritti, è necessario semplicemente registrarsi e aderire alle condizioni del bonus scelto.

Per completare la registrazione di un nuovo conto gioco su Starvegas è sufficiente seguire questi passaggi.

Visitare il sito ufficiale Starvegas.it Compilare le informazioni relative ai Dati personali e di Residenza* Scegliere le credenziali di accesso da utilizzare in futuro per effettuare l’accesso al conto Confermare le condizioni contrattuali e fornire i consensi necessari per finalizzare la creazione del conto Fissare limiti di ricarica qualora previsto Inserire un codice bonus Starvegas qualora il sito decidesse di implementare questa opzione Scegliere il Bonus di Benvenuto sulla base delle proprie preferenze di gioco

*Nota: Ogni persona può aprire un solo conto gioco per sito scommesse. Il conto è associato ai dati personali del giocatore che deve tendenzialmente verificare di esserne il titolare tramite invio di una copia del documento di identità.

Accedere al formulario di registrazione

Bonus di benvenuto sport Starvegas

Per gli utenti che si registrano per la prima volta su StarVegas, è disponibile un Fun Bonus di benvenuto pari al 100% della prima ricarica fino a 100 €, spendibile in scommesse sportive.

Come ricevere il fun bonus sport

Per ottenere il fun bonus sport di StarVegas, bisogna seguire questi step:

Registrazione: effettuare l’iscrizione a Starvegas.it, come precisato più in alto. Prima ricarica: effettuare il primo deposito di almeno 20 € entro 7 giorni dalla registrazione, selezionando l'opzione "Bonus 1° Ricarica Scommesse 100% fino a 100€". Attivazione del bonus: movimentare una volta l'importo depositato su schedine in singola o multipla (i sistemi sono esclusi) con moltiplicatore minimo di 1.50, entro 7 giorni dal primo deposito.

Il bonus scommesse Starvegas viene quindi erogato se vengono rispettate le condizioni specifiche dell’offerta, indipendentemente dal fatto che venga usato un codice bonus Starvegas o meno.

Caratteristiche Dettagli Valore massimo Fun Bonus 100€ Deposito minimo 20€ Attivazione Bonus scommesse x1 su singola o multipla a quota min 1.50 entro 7 giorni Sblocco Fun Bonus x7 su multiple con almeno 3 eventi e quota complessiva min 1.30 entro 7 giorni da attivazione Valore massimo Real Bonus 300€ Sblocco Real Bonus x1 su scommesse con quota min 1.50 entro 30 giorni da assegnazione

Bonus di benvenuto casinò Starvegas

In alternativa alla promo vista qua sopra, StarVegas propone anche un bonus di benvenuto casinò, che prevede l’erogazione del 100% del primo versamento fino a 900€ da utilizzare su tutte le slot sul sito Starvegas.

Come ricevere il Bonus Primo Deposito Slot & Casinò

Per partecipare alla promo casinò di benvenuto di StarVegas, è necessario seguire questi passaggi:

Registrazione: aprire un conto di gioco su StarVegas (sopra vengono forniti maggiori dettagli), selezionando l’offerta. Primo deposito: effettuare la prima ricarica sul nuovo sito scommesse per ricevere il 100% del primo deposito in fun bonus Attenersi ai termini e condizioni della promozione per lo sblocco;

Come tutte le promozioni, anche il bonus per le slot di Starvegas è regolato da termini e condizioni che vediamo nella tabella qui sotto:

Caratteristiche Dettagli Valore massimo Fun Bonus 900€ Deposito minimo Non specificato Wagering x50 Durata 30 giorni Slot valide Tutte

Maggiori info Bonus Benvenuto

Metodi di pagamento Starvegas

Per partecipare ad alcune delle offerte di benvenuto di Starvegas, i codici promo non servono, a differenza dei depositi qualificanti. Infatti, tutte le offerte ad eccezione della promo senza deposito, richiedono almeno una ricarica per l’erogazione del bonus.

Dato che i T&C delle offerte promozionali non pongono vincoli in tal senso, gli utenti sono liberi di effettuare ricariche con uno qualsiasi di questi metodi di pagamento:

Carte di pagamento Visa e Mastercard.

PayPal.

Skrill.

Paysafecard.

Neteller.

Trattandosi di un sito autorizzato dall’ADM, Starvegas è tenuta ad applicare la normativa antiriciclaggio. Questo significa che gli utenti possono prelevare le proprie vincite solo tramite metodi di pagamento utilizzati almeno una volta per effettuare una ricarica.

Starvegas a confronto con altri siti di gioco online

FAQ - codice bonus Starvegas

Il codice bonus su Starvegas è obbligatorio?

No, non essendo necessario né per completare la registrazione, né per ottenere l’assegnazione del bonus di benvenuto del sito.

Perché non è previsto alcun codice promo?

La scelta spetta a Starvegas che potrebbe modificare in futuro questa impostazione, utilizzando questo strumento nelle sue offerte future.

Si possono cumulare le offerte di benvenuto di Starvegas?

No, l’utente appena registrato deve scegliere una delle offerte a disposizione, non potendole sfruttare tutte in contemporanea.