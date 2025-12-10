Qual è il codice bonus Netbet?

I nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta sul sito di Netbet possono ottenere un bonus di benvenuto pari al 100% della prima ricarica fino a 1.000€. Il bonus Netbet è riservato solo ai nuovi giocatori che si registrano alla piattaforma e può essere selezionato nel formulario di registrazione o digitando il codice WBSP***.

Con il codice WBCASIN**** invece l'utente otterrà 100 Free Spin ed un cashback fino a 2.000€ sulle perdite nette al casinò. Di seguito, verranno delineati gli step da seguire per inserire i codici, il valore delle promozioni bonus Netbet che si possono ottenere e altre informazioni utili.

⭐ Codice Bonus Netbet WBSP*** Valido per Bonus scommesse 100% fino 1.000€ Deposito minimo 5€ Limite di rigioco 5 giorni Requisiti di quota minima multiple 3 eventi quota 1.50 Sblocco del Fun Bonus rigioco 6 volte il deposito Sblocco Bonus Reale Rigioco 1 volta

Netbet è un sito di scommesse e casinò online sicuro in Italia. La piattaforma è stata autorizzata dall’ADM (ex AAMS) con la concessione n°15015 e fa ampio uso di codici promozionali per sbloccare bonus scommesse e altre offerte.

Nuovi clienti che accedono al bonus Netbet per le scommesse sportive

In questa sezione analizzeremo le principali caratteristiche della promo di benvenuto per le scommesse.

Codice bonus Netbet WBSP*** e condizioni di utilizzo

Inserendo il codice promozionale Netbet WBSP** o selezionando l'offerta in fase di iscrizione si partecipa all'assegnazione di un bonus scommesse pari al 100% calcolato sul primo versamento fino 1.000€.

Tipologia di bonus : Bonus sul primo deposito

: Bonus sul primo deposito Importo : 100% prima ricarica fino 1.000€

: 100% prima ricarica fino 1.000€ Deposito minimo : 5€

: 5€ Requisiti di giocata : giocare l'importo depositato x6 volte entro 30 giorni dal deposito

: giocare l'importo depositato x6 volte entro 30 giorni dal deposito Quota minima rigioco : multiple di almeno 3 eventi e quota minima per selezione non inferiore a 1,50

: multiple di almeno 3 eventi e quota minima per selezione non inferiore a 1,50 Valore massimo del Fun Bonus convertibile in Bonus reale

del Fun Bonus convertibile in Bonus reale Validità del Real Bonus: 5 giorni

✔ Fornito e verificato da GOAL

Quanti codici bonus Netbet esistono?

Esistono al momento 2 codici promo Netbet:

il codice per partecipare al bonus scommesse

il codice promo per ottenere il bonus casinò

Il codice bonus Netbet è WBSP*** e permette di partecipare alla promozione scommesse fino 1.000€. Il codice deve essere inserito durante la registrazione sul portale per ottenere un bonus di benvenuto pari al 100% del primo deposito fino a 1.000€. In alternativa gli utenti possono semplicemente selezionare l'offerta tra quelle disponibili.

Digitando il codice bonus Netbet i nuovi clienti potranno aderire all'offerta welcome per le scommesse sportive

Un altro codice promozionale Netbet è WBCASIN**** e consente di ottenere un bonus casinò fino a 2.000€ + 100 Free Spin.

Come usare il codice bonus Netbet e dove inserirlo

Il codice bonus Netbet può inserito in fase di registrazione. Nel formulario è indicato come sigla promo. La procedura di iscrizione al sito è semplice e non dovrebbe richiedere più di 5 minuti. Qui di seguito, un elenco di tutti gli step per diventare utenti Netbet:

Cliccare sul pulsante verde “Iscriviti” posto in alto a destra nella pagina principale del sito ufficiale Netbet.it. Cliccare su “Continua” per iniziare il primo dei 4 step della registrazione a Netbet. Inserire i dati personali richiesti come “nome”, “cognome”, “codice fiscale” ecc. Compilato il breve modulo, cliccare su “Vai a documenti”. Fornire i riferimenti di un documento di identità valido (ad es. Carta d’identità o Patente di guida). I dati forniti dovranno essere precisi, poiché Netbet, come tutti i concessionari autorizzati dall’ADM, ha il dovere di controllare l’identità di ogni suo iscritto. Cliccare quindi su “Vai a Residenza”. Fornire i dati relativi alla propria residenza e un numero di telefono valido per ricevere l’SMS di attivazione necessario per lo step finale. Dopo aver inserito il codice via SMS di verifica, cliccare su “Vai allo step finale”. Inserire il nome utente e la password per l’account di gioco. Compilare gli altri campi e inserire il codice promo Netbet dedicato alle scommesse o per partecipare alla promo casinò.

Come sbloccare il bonus di benvenuto Netbet

Per ottenere e sbloccare il bonus casino Netbet, sarà necessario: aprire un conto di gioco su Netbet ; depositare minimo 10€ e convalidare il conto. Si otterranno così:

100 Free Spin alla verifica dell'identità

50% delle perdite settimanali fino a 500€ a settimana

validità dell'offerta per 4 settimane

I giri gratis possono essere utilizzati su Legacy of Dead mentre il cashback è cumulabile giocando alle slot in promozione. Tutti i bonus Netbet casinò hanno validità di 3 giorni e requisiti par ia 10 volte il loro valore.

Nella tabella seguente un riassunto delle condizioni:

Codice bonus Netbet WBCASIN**** valido per cashback fino 2.000€ + 100 Free spin deposito minimo richiesto 10€ limite di rigioco entro 3 giorni dall'accredito Sblocco del Fun Bonus rigioco x10 volte per convertirlo in Bonus Reale Sblocco Bonus Reale rigioco 1 volta

Per l'iscrizione è necessario il codice bonus Netbet?

L’inserimento del codice bonus Netbet è del tutto facoltativo, pertanto non è necessario ai fini della registrazione sulla piattaforma. Lo è, però, qualora si voglia aderire al welcome bonus che ne richiedano l'uso. È giusto sottolineare anche come tale bonus sia valido solo ed esclusivamente per le scommesse sportive.

Se invece si vuole aderire ad altri bonus di benvenuto su Netbet riguardanti ad esempio il casinò online, è necessario consultare i termini e le condizioni delle altre offerte presenti sul sito del bookmaker.

Quote maggiorate NetBet con codice promo

Frequentemente l'operatore in occasione di big match mette a disposizione alcune iniziative promozionali come le quote maggiorate sul calcio. Oltre alle maggiorazioni di quota che gli utenti già iscritti possono trovare sul palinsesto, i nuovi clienti che si iscrivono per la prima volta sul portale del concessionario di gioco utilizzando il link affiliato ed inserendo il codice bonus Netbet dedicato all'offerta in fase di deposito, possono puntare su uno specifico match con una sensibile maggiorazione di quota. Attualmente sono attive le seguenti quote maggiorate per i nuovi clienti:

Borussia Dortmund / Psv Eindhoven / Real Madrid VINCONO TUTTE Sì A QUOTA 9.50

Roma / Ajax / Fenerbahce VINCONO TUTTE Sì A QUOTA 9.50

L’app mobile di Netbet per scommettere da smartphone e tablet

L’app di Netbet consente agli appassionati di scommesse di effettuare giocate direttamente da smartphone e tablet, allineandosi alle proposte dei migliori siti di scommesse online. Gli utenti possono scegliere di accedere alla piattaforma mobile attraverso il browser del proprio dispositivo oppure scaricare l'app Netbet, compatibile con sistemi operativi iOS e Android. Per iOS, l'applicazione può essere scaricata direttamente dall'App Store, mentre per Android è necessario visitare il sito di Netbet per ottenere il file apk e procedere all'installazione. Gli utenti possono registrarsi tramite l'app e inserire il codice bonus Netbet, esattamente come accadrebbe per quanto concerne la versione desktop.

Netbet a confronto con altri bookmaker ADM

La selezione di un bookmaker può essere semplificata con una valutazione dettagliata delle sue caratteristiche. Analizzare l'offerta di Netbet rispetto a quella di SNAI e Lottomatica, considerando payout, sport e promozioni, offre una visione chiara dei rispettivi punti di forza.

Info Netbet SNAI Lottomatica ✅ Licenza 16021 16032 16010 📺 Live Streaming No Sì Sì ⚽ Sport disponibili 22 24 24 ⭐ Payout 94,01% 93,97% 94,42% 🎲 Casino Slots/Giochi 3500+ 5400+ 3100+ 🔖 Promo disponibili 6 Sport, 6 Casino 12 Sport, 8 Casino&Slot, 8 Poker, 2 Bingo, 3 Lotterie, 2 Giochi di Carte 8 Sport, 15 Casino, 18 Poker, 6 Bingo, 2 Lotterie, 5 Giochi di Carte, 4 All Around

Conclusioni e approfondimenti sul codice bonus Netbet

Qual è il codice promo Netbet attivo?

In fase di registrazione i nuovi giocatori possono digitare il codice promozionale WBSPO*** per attivare il bonus scommese fino a 1.000€. Per gli appassoinati di casinò è attiva l'offerta con codice WBCASIN*** per ottenere 100 Free Spin e fino a 2.000€ di cashback.

Come sblocco il bonus Netbet?

Per sbloccare il bonus di benvenuto è necessario aprire un nuovo conto di gioco ed utilizzare il codice promozionale in fase di registrazione. Dopo di ché effettuare un versamento qualificante e soddisfare i requisiti di giocata..

Dove inserire il codice bonus Netbet?

Il codice bonus Netbet (o sigla promo Netbet) deve essere inserito nel form di registrazione presente sul sito ufficiale dell'operatore. L'elemento non è obbligatorio ai fini dell'iscrizione online ma risulta necessario se si intende partecipare alla promo scommesse esclusiva per i nuovi clienti.

Ci sono altri codici promozionali su NetBet?

Sì, oltre ai codici bonus validi rispettivamente per il bonus scommesse e il bonus casinò, esistono altri codici che permettono di ottenere bonus quali: quote maggiorate su alcuni eventi, bonus in periodi specifici dell'anno e così via.

Posso usare più di un codice all'iscrizione?

No, per quanto riguarda la partecipazione al bonus di benvenuto, il cliente dovrà decidere se utilizzare il codice bonus per la promozione scommesse o quella per casinò. L'operatore potrebbe fornire altri codici da utilizzare al deposito e legati a promo temporanee.

