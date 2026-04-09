i 5 principali candidati per il 2025-26

Dopo il trionfo di Rodri con il Man City, i migliori centrocampisti d'Europa potrebbero tornare in lizza? Declan Rice e Michael Olise sono i candidati più accreditati in questo senso.

Mercato Vincitore Pallone d’Oro 2025-26 Lottomatica Goldbet Netbet Harry Kane 1.80 1.80 1.90 Lamine Yamal 2.10 2.10 2.20 Kylian Mbappe 2.35 2.35 2.50 Declan Rice 4.00 4.00 4.00 Michael Olise 5.50 5.50 7.00

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Le imprese di Harry Kane al Bernabeu lo rendono il favorito assoluto

Com'è prevedibile, Harry Kane domina il vertice del mercato. La stella del Bayern Monaco ha messo a segno 31 gol in 26 presenze in Bundesliga finora in questa stagione. Il suo ruolino di marcia è impressionante anche in Champions League, con 11 reti in 10 partite disputate nel 2025/26.

Kane ha giocato un ruolo cruciale guidando l'attacco del Bayern nella vittoria per 2-1 nell'andata dei quarti di finale di UCL contro il Real Madrid. La sua prestazione al Bernabeu è stata eccezionale, caratterizzata da una precisione chirurgica che è ormai diventata il suo marchio di fabbrica negli ultimi anni.

Grazie ai sei gol realizzati in quattro presenze nelle coppe nazionali, il Bayern di Kane è ancora in corsa per il triplete. Con la Bundesliga ormai alle battute finali, i bavaresi sono i grandi favoriti per la DFB-Pokal e hanno concrete possibilità di approdare alle semifinali di Champions League. Se Kane dovesse sollevare più trofei con il club e trascinare l'Inghilterra nelle fasi finali della Coppa del Mondo, il suo pronostico come vincitore sarebbe praticamente blindato.

Lamine Yamal potrebbe aver bisogno di un Mondiale da protagonista

Lamine Yamal ha alzato ulteriormente l’asticella delle sue prestazioni in questa stagione. Dopo aver contribuito a 22 gol in 35 partite di La Liga l'anno scorso, il talento blaugrana ha già registrato 23 partecipazioni attive al gol in sole 26 presenze nel 2025/26.

Ha inoltre già superato il bottino di contributi realizzativi della scorsa stagione (8) in Champions League, nonostante abbia giocato cinque partite in meno.

Il Barcellona sembra ormai destinato a conquistare il titolo in La Liga, ma la sconfitta a sorpresa per 2-0 nell'andata dei quarti di UCL contro l'Atletico Madrid mette a serio rischio le ambizioni europee. A questo punto, Yamal avrebbe probabilmente bisogno di un ruolo da assoluto trascinatore con la Spagna ai Mondiali per riuscire a superare Kane nelle preferenze.

La mancanza di trofei con il club ostacolerà Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé ha segnato 23 gol in 25 partite di La Liga in questa stagione. Si trova a soli sette centri dal totale dei contributi al gol della scorsa annata (34), con ancora otto giornate da disputare.

Il fuoriclasse francese ha riservato molte delle sue migliori prestazioni proprio per la Champions League 2025/26, dove ha segnato 14 gol in dieci presenze, raddoppiando il suo score nella competizione rispetto alla scorsa stagione.

Tuttavia, le prestazioni individuali di Mbappé difficilmente si tradurranno in trofei per il suo club. Il Real Madrid è lontano dalla vetta in La Liga e la prossima settimana farà visita al Bayern dovendo rimontare il 2-1 dell'andata nei quarti di finale di UCL.

Nonostante statistiche individuali eccellenti, le sue chance per il Pallone d'Oro non miglioreranno drasticamente a meno che il Real non riesca a vincere titoli di rilievo. Vincere la Coppa del Mondo e la Scarpa d'Oro con la Francia potrebbe essere l'unica strada percorribile per Mbappé per assicurarsi il premio.

Declan Rice può seguire le orme di Rodri?

Rodri del Manchester City è stato uno dei pochi centrocampisti a conquistare il Pallone d'Oro negli ultimi decenni. Il suo successo ha riaperto la strada ai colleghi di reparto come candidati credibili per il premio. L'influente mediano dell'Arsenal, Declan Rice, emerge come un forte contendente.

Rice è stato l'architetto della scalata dei Gunners verso la vetta della Premier League. Il ventisettenne è stato nominato "Man of the Match" in cinque delle sue 30 presenze in Premier nel 2025/26. Ha inoltre registrato nove contributi al gol in 30 match, un traguardo notevole per un centrocampista con compiti prettamente difensivi.

Ciononostante, l'unico modo realistico per Rice di replicare l'impresa di Rodri è centrare l'accoppiata Premier League e Coppa del Mondo durante questa estate.

Michael Olise è l'altra stella del Bayern che brilla quest'anno

L'eccezionale stato di forma di Michael Olise con il Bayern Monaco ha portato il ventiquattrenne all'attenzione del calcio mondiale. Il francese ha messo a referto 29 contributi al gol in 26 presenze in Bundesliga in questa stagione.

Olise vanta anche nove partecipazioni attive al gol in dieci presenze in UCL nel 2025/26, rendendolo influente quasi quanto Harry Kane per le sorti dei bavaresi.

L'esterno destro è accreditato delle stesse probabilità di vittoria di Rice e Mbappé. Tuttavia, è molto probabile che Mbappé ricopra un ruolo più centrale per la Francia ai Mondiali del 2026 rispetto a lui; per questo motivo, al momento, è difficile formulare un pronostico con piena fiducia su Olise come vincitore finale.