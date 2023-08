In questo articolo i giocatori potranno saperne di più sul codice bonus StarCasino e ottenere informazioni utili sul bonus benvenuto scommesse.

Il tema del codice bonus Starcasinò interessa i lettori che vogliono iscriversi a questo sito di scommesse e casinò legale in Italia e ricevere il bonus benvenuto dedicato. Molti bookmaker online, infatti, richiedono l’inserimento di un codice promozionale durante la registrazione o al momento del deposito iniziale per partecipare all’offerta.

Precisando da subito che l'operatore non richiede alcun codice bonus StarCasino, almeno per il momento, vale la pena approfondire l’argomento per fornire dati aggiornati, affidabili e oggettivi.

Codice bonus Starcasino: di cosa si tratta?

Il codice promozionale per definizione è una parola formata da caratteri alfanumerici che viene utilizzata per sbloccare un bonus o per partecipare a una promozione specifica. Questo va inserito nel campo apposito ad esso dedicato che frequentemente si trova nel formulario di iscrizione. Non mancano casi, però, in cui lo spazio dove digitarlo sia presente nel modulo di versamento.

Parlando del codice bonus StarCasino bisogna sottolineare che questo elemento non viene richiesto per partecipare alla promo, né menzionato in alcun modo nei T&C delle offerte di benvenuto del sito. Tuttavia è consigliabile tenersi aggiornati consultando il portale ufficiale dell'operatore in caso di variazioni.

Come funziona il codice promozionale StarCasino e dove digitarlo?

Non essendoci alcun codice bonus su Starcasinò, non va utilizzato in alcun modo. Durante la procedura di registrazione o nella pagina di pagamento potrebbe anche esserci un campo riservato a questo codice, ma andrà utilizzato solo in concomitanza di offerte esclusive, inviate agli utenti via email. Dunque attualmente per prendere parte alle iniziative di benvenuto occorre semplicemente registrarsi e soddisfare le condizioni richieste.

Registrazione StarCasino: come ci si iscrive al sito?

La registrazione StarCasino è una procedura piuttosto semplice e veloce, in particolar modo se il lettore ha già una certa dimestichezza con altri siti di scommesse italiani. È importante ricordare che solo i giocatori maggiorenni (+18) e residenti in Italia possono effettuare l'iscrizione sui bookmaker ADM online. In ogni caso, qui sotto è possibile trovare un elenco puntato con gli step da seguire per iscriversi al sito:

Visitare il sito ufficiale di Starcasino.it Cliccare sul pulsante verde “Apri un conto” situato in alto a destra Compilare il modulo in ogni sua parte necessaria e procedere da una finestra all’altra (in 5 fasi in totale), cliccando su “Continua” Inserire tutte le informazioni richieste, come ad esempio quella relativa al luogo di nascita, la città di residenza, il codice fiscale e i riferimenti di un documento di identità valido. Questo verrà controllato in seguito, previo l’invio di una copia fronte e retro Una volta compilato tutto il modulo, bisognerà prendere visione del contratto di gioco e fornire i consensi necessari alla creazione dell’account Starcasinò.

Come si può vedere, il codice bonus StarCasino non è un elemento richiesto durante l’iscrizione e non ha quindi alcun impatto sull’effettiva erogazione della promo di benvenuto sulle scommesse sportive. Tuttavia il campo codice potrebbe esser reso disponibile in futuro, motivo per cui è sempre consigliabile visitare la piattaforma ufficiale per saperne di più.

Bonus StarCasino sport: tutte le informazioni

Chi si iscrive per la prima volta sul sito dell'operatore (solo maggiorenni) può quindi ricevere un bonus benvenuto scommesse composto da due elementi distinti. Si può infatti suddividere l'offerta essenzialmente in due parti:

Cashback del 50% sulla prima scommessa fino a 25€

1 mese di abbonamento gratuito a DAZN (app che attualmente detiene i diritti per la trasmissione di alcune partite di Serie A e moltissimi altri eventi sportivi di caratura internazionale)

Offerta Dettagli 1 Mese di Dazn Scommettere almeno 50 € a quota minima 20.00, dopo aver completato la registrazione Bonus Cashback del 50% Rimborso del 50% sulla prima scommessa sportiva fino a 25 € Requisiti Le vincite derivanti dal bonus possono essere ritirate immediatamente

Come ricevere il bonus sport benvenuto StarCasino

Quali sono i passaggi fondamentali per aderire all'iniziativa di benvenuto dedicata alle scommesse sportive online dell'operatore? A seguire è possibile consultare una guida step by step per ottenere il welcome bonus:Per sbloccare i bonus scommesse ottenuti occorre soddisfare i requisiti di giocata previsti dai T&C della promo. Nello specifico per la promozione dedicata allo sport bisogna effettuare una giocata con quota minima.

Registrazione: il primo passo da compiere consiste nella creazione di un conto gioco sul portale come spiegato precedentemente, non è necessario alcun codice bonus Starcasino; Piazzare una scommessa: una volta registrati, è possibile piazzare la prima scommessa. Per ricevere il Bonus Cashback del 50%, è necessario puntare su almeno 4 eventi a quota minima 1.50. Se invece si desidera ottenere il Voucher Dazn, che dà diritto a ricevere 1 mese di abbonamento gratuito all’applicazione, bisogna scommettere 50€ a quota minima 20.00 Ricezione del bonus e del voucher: a seconda dell'esito della scommessa, si potrà ricevere o meno il cashback (calcolato sulla perdita netta). Se la giocata qualificante sarà valida anche per il voucher Dazn, questo verrà accreditato alla refertazione della puntata Il Bonus Cashback verrà accreditato entro 48 ore lavorative dal momento della refertazione della scommessa e dovrà essere scommesso anch’esso in multipla a quota minima 8.00.

Dove si trova il codice bonus Starcasinò?

Al momento non è presente alcun codice promozionale StarCasino. Potrebbe capitare talvolta che i giocatori ricevano per email dei codici promozionali utili per prendere parte a specifiche iniziative. In tal caso ogni passaggio verrà spiegato nella comunicazione. Inoltre il campo codice può esser soggetto ad aggiornamenti e tornare presente nel formulario di registrazione in futuro. Per saperne di più è consigliabile consultare il sito ufficiale del bookmaker online.

Metodi di pagamento per depositare e prelevare

Per iniziare a scommettere online sulla piattaforma dell'operatore è necessario ricaricare il proprio saldo con denaro reale. Generalmente il versamento è anche un passaggio richiesto dalle iniziative di benvenuto.

Per ricaricare l'account, i giocatori possono utilizzare uno dei metodi di pagamento disponibili, elencati per comodità nella tabella qui di seguito:

Metodo di pagamento Limite minimo di deposito Limite massimo di deposito Tempi di accredito deposito Commissioni Limite minimo di prelievo Limite massimo di prelievo Tempi di esecuzione Visa/Mastercard/CartaSì/Postepay € 10 € 2.000 Immediato Nessuna € 10 € 10.000 2-3 giorni lavorativi PayPal € 10 € 2.000 Immediato Nessuna € 10 € 2.000 2-3 giorni lavorativi Skrill - Moneybooker € 10 € 9.000 Immediato Nessuna € 10 € 10.000 2-3 giorni lavorativi Neteller € 10 € 9.000 Immediato Nessuna € 10 € 10.000 2-3 giorni lavorativi OnShop € 10 € 300 Immediato Nessuna N.d. N.d. N.d. Paysafe Card € 10 € 100 Immediato Nessuna N.d. N.d. N.d. Epay € 10 € 100 Immediato Nessuna N.d. N.d. N.d. Bonifico Bancario € 10 N.d. Immediato Nessuna € 10









È importante notare che per poter procedere con una richiesta di prelievo occorre prima aver validato il proprio account con l'invio di una copia del proprio documento di identità.

StarCasino a confronto con altri siti scommesse online

FAQ - Domande frequenti sul Codice bonus StarCasino

Dove trovo il codice bonus StarCasino?>

Attualmente il concessionario di gioco non mette a disposizione alcun codice promozionale StarCasino da digitare nel formulario di registrazione. Per ottenere il bonus scommesse di benvenuto basterà seguire termini e condizioni dell'offerta. Il campo codice, però, potrebbe tornare attivo in futuro.

In caso di prima scommesse vincente, si potrà ricevere il cashback su quelle successive?

No, l’offerta di benvenuto del bookmaker ADM prevede un rimborso esclusivamente nel caso in cui la prima scommessa risulti perdente.

Come si sblocca il bonus sport?

Per sbloccare i bonus scommesse ottenuti occorre soddisfare i requisiti di giocata previsti dai T&C della promo. Nello specifico per la promozione dedicata allo sport bisogna effettuare una giocata con quota minima.