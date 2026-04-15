Pronostici Arsenal - Sporting CP: Gunners tra i dubbi dopo il recente calo

L'analisi del nostro esperto di betting prevede che un Arsenal sottotono possa confermare le recenti prestazioni deludenti, uscendo dal campo con un pareggio.

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Quote Arsenal vs Sporting CP

Arsenal vs Sporting CP Lottomatica Goldbet Netbet Arsenal 1.50 1.50 1.20 Pareggio 4.35 4.35 4.10 Sporting CP 6.50 6.50 7.00

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 1-1 Sporting CP

Pronostico marcatore: Arsenal - Viktor Gyokeres; Sporting CP- Goncalo Inacio

Nelle ultime settimane sono emersi seri dubbi sulla capacità dell'Arsenal di portare a termine la stagione con successo. I Gunners hanno perso la finale di League Cup e sono stati eliminati dalla FA Cup in due settimane consecutive. Anche la presa sul titolo di Premier League sembra stia scivolando via.

Gli uomini di Mikel Arteta sono apparsi ben lontani dalla loro forma migliore durante lo scorso weekend, subendo una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Bournemouth, squadra di metà classifica. Questo risultato ha riaperto completamente la corsa al titolo, con il Manchester City saldamente in gioco. Fortunatamente per i padroni di casa, si presentano a questo ritorno all'Emirates di mercoledì forti del vantaggio di 1-0 ottenuto all'andata.

Tuttavia, i londinesi sono stati fortunati a lasciare Lisbona con una vittoria, dato che la prestazione era stata decisamente sottotono. La Champions League ha rappresentato una sorta di zona di comfort in questa stagione: i Gunners restano imbattuti in 11 gare nella competizione. Sarà necessario fare affidamento su questo ruolino di marcia per centrare la seconda semifinale consecutiva, traguardo mai raggiunto prima nella storia del club.

Lo Sporting CP punta alla sua prima storica apparizione in una semifinale di UCL, ma il compito si preannuncia arduo. I "Leões" hanno vinto 1-0 in trasferta contro l'Estrela nel fine settimana, un risultato fondamentale per mantenere alto il morale. La storia, però, non è dalla loro parte: i club portoghesi hanno perso gli ultimi nove quarti di finale di Champions disputati.

Nonostante ciò, Rui Borges trarrà incoraggiamento dalla prestazione della scorsa settimana in casa. Lo Sporting ha creato diverse occasioni da rete, neutralizzate solo da parate eccezionali di David Raya. Se i portoghesi riusciranno a replicare quel livello di gioco, potrebbero ribaltare le sorti della qualificazione a proprio favore.

Probabili formazioni Arsenal - Sporting CP

Arsenal:Raya, White, Saliba, Magalhaes, Hincapie, Zubimendi, Rice, Eze, Madueke, Martinelli, Gyokeres.

Sporting CP:Silva, Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo, Morita, Simoes, Catamo, Trincao, Goncalves, Suarez.

Una difesa incerta apre la strada ai gol

Nonostante le recenti prestazioni opache, l'Arsenal ha mantenuto numeri eccellenti in UCL. I Gunners hanno segnato 27 gol in 11 partite, con una media di 2,46 reti a match. Sebbene abbiano mantenuto la porta inviolata in sette di queste 11 sfide, la solidità difensiva sembra essere venuta meno ultimamente.

Questo scenario potrebbe favorire gli ospiti, apparsi molto incisivi in fase offensiva, specialmente con Luis Suarez alla guida dell'attacco. Lo Sporting ha segnato 22 gol nelle 11 partite disputate, con una media esatta di due reti a partita. Tuttavia, i portoghesi hanno subito 10 gol in più rispetto all'Arsenal (5 complessivi), segno di una certa fragilità nelle retrovie.

Gli uomini di Borges avranno la convinzione di poter segnare almeno una rete, considerando che il Bournemouth ne ha realizzate due proprio in questo stadio sabato scorso. Inoltre, in tre degli ultimi quattro scontri diretti tra queste due formazioni, entrambe le squadre sono andate a segno.

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Martinelli e Gyökeres per decidere il match

Gabriel Martinelli è stato la principale minaccia offensiva dei padroni di casa nella competizione europea quest'anno. Il brasiliano occupa l'ottavo posto nella classifica marcatori con sei reti. Ha giocato un ruolo chiave anche nella rimonta della scorsa settimana, servendo il cross preciso per il gol vittoria nel finale di Kai Havertz.

Tuttavia, Martinelli ha segnato solo una volta nelle ultime 10 partite tra club e nazionale. Di contro, l'Arsenal dispone di un altro attaccante in grande forma: Viktor Gyokeres. Lo svedese ha avuto un ritorno silenzioso nel suo vecchio stadio la scorsa settimana, ma resta un finalizzatore d'élite.

Ha trasformato il rigore dell'Arsenal contro il Bournemouth e si è visto annullare un'altra rete per fuorigioco. Gyokeres ha ora segnato sei gol nelle ultime cinque partite tra club e nazionale e rappresenterà senza dubbio un pericolo costante per la sua ex squadra nella notte di mercoledì.

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L'imbattibilità interna dell'Arsenal sposta l'equilibrio

La vittoria del Bournemouth nel weekend ha evidenziato il crescente nervosismo all'interno dell'Emirates Stadium. Lo Sporting cercherà di approfittarne, sebbene i "Leões" abbiano vinto solo una delle ultime otto partite europee. Anche il bilancio contro le squadre inglesi è deficitario.

Nelle ultime 10 trasferte in Inghilterra, i portoghesi non hanno mai vinto, collezionando cinque pareggi e cinque sconfitte. Sebbene l'Arsenal abbia perso tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni, è difficile ignorare la sua imbattibilità stagionale in UCL. Inoltre, i Gunners hanno superato il turno in 17 delle ultime 18 sfide europee a eliminazione diretta dopo aver vinto la gara d'andata in trasferta.

I padroni di casa hanno perso solo una delle ultime 23 partite europee giocate all'Emirates. Una sconfitta casalinga appare dunque improbabile. È molto più verosimile che il match termini in parità, garantendo ai Gunners il passaggio del turno nel computo totale.