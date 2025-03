C Factor: Cristian Buonaiuto, un goal che profuma di B per il Padova

C. Buonaiuto

Serie C

Goal al 94esimo e Padova in festa: Cristian Buonaiuto regala un successo pesantissimo ad Andreoletti, che allunga a +4 sul Vicenza.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

“Sei bella come un gol al novantesimo” recitavano, qualche anno fa, alcuni slogan popolari sui social. Nulla di più vero, in realtà, e per info, oggi più che mai, serve chiedere a Cristian Buonaiuto e al suo Padova.

È arrivato ben oltre il 90esimo, infatti, la rete dell’ex esterno della Cremonese nel Monday Night della 32esima giornata, utilissima per piegare la Pergolettese e spingere sempre più verso la Serie B la formazione allenata da Matteo Andreoletti.

Il vantaggio sul Vicenza, nella stessa sera bloccato sull’1-1 dal Lecce, è diventato di ben 4 punti: un gap importante, specie quando mancano solo 6 giornate al termine della regular season.