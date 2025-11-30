Leonardo Gualano

Contributor

📝 Bio: nella famiglia di GOAL dal 2007, sono un grande appassionato di sport, ma da sempre è il calcio a regalarmi le emozioni più intense. Negli anni, quella che era solo una passione è diventata una lente attraverso la quale osservare non soltanto ciò che accade sul campo, ma anche e soprattutto quello che si nasconde dietro i novanta minuti, dietro un gesto tecnico, una vittoria o una sconfitta.

Dall'altra parte dei riflettori c’è sempre una storia che merita di essere raccontata, e ciò che mi affascina è provare a portarla alla luce, svelando quei particolari che spesso restano nascosti. Amo cercare ciò che è in secondo piano: cosa c’è dietro un talento che sboccia, qual è il momento che segna una carriera, o il dettaglio che trasforma una battuta d’arresto in vittoria e viceversa.

Il calcio italiano è il mio pane quotidiano; quello internazionale, soprattutto inglese e portoghese, rappresenta il vero svago.

🧠 Aree di competenza

Calcio italiano

Calcio internazionale

Storie e approfondimenti

Fiorentina

✍🏻 Articoli preferiti