A Losanna la grande chance per Piccoli: più panchine che goal, deve ancora prendersi la Fiorentina

Reduce dall’ennesima pesante sconfitta in campionato, quella interna con il Verona che ha reso ancora più in salita la strada che conduce alla salvezza, la Fiorentina torna a concentrarsi sul suo cammino europeo.
La compagine gigliata questa sera cercherà sul campo del Losanna quei punti che possano consentirle di avanzare agli ottavi di finale di Conference League, senza dover passare per le ‘Forche Caudine’ degli spareggi.
Una partita della quale i viola avrebbero probabilmente fatto volentieri a meno, in un momento così complicato della stagione, ma che potrebbe rivelarsi utile soprattutto per capire che tipo di contributo potrebbe dare chi negli ultimi tempi ha visto meno il campo.
Tra coloro che nelle ultime settimane sono stati utilizzati poco da Paolo Vanoli c’è anche Roberto Piccoli. L’ex Cagliari, in Svizzera, potrebbe vedersi concessa una chance da non fallire assolutamente.