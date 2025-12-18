A Losanna la grande chance per Piccoli: più panchine che goal, deve ancora prendersi la Fiorentina

Quando la Fiorentina lo scorso agosto ha annunciato l’acquisto di Roberto Piccoli, lo ha fatto potendo contare in rosa già su due centravanti del calibro di Moise Kean ed Edin Dzeko.

Il club gigliato si è concesso in sede di mercato un vero e proprio lusso, visto che tra l’altro l’ex Cagliari può essere considerato l’acquisto più oneroso dell’intera storia del club (25 milioni di euro più bonus ed una percentuale sulla futura rivendita), e al momento l’investimento non ha dato i frutti sperati.

A Piccoli è stato concesso diverso spazio ma, nonostante il grande esborso, non è mai stato considerato un vero e proprio titolare. Per lui i minuti in campo sono anzi drasticamente diminuiti nelle ultime settimane e la cosa, da un certo punto di vista, rappresenta una sorta di paradosso per un club che ha puntato con forza su di lui.

Quando è stato schierato con Kean, spesso ha dato l’impressione di ‘pestare i piedi’ al vero titolare inamovibile dell’attacco ed è stato forse questo equivoco tattico, accompagnato da prestazioni non sempre all’altezza delle aspettative, a fargli perdere progressivamente posizioni nelle gerarchie di Vanoli.