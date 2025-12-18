Pubblicità
Pubblicità
Piccoli Fiorentina Serie AGetty Images
Leonardo Gualano

A Losanna la grande chance per Piccoli: più panchine che goal, deve ancora prendersi la Fiorentina

Roberto Piccoli non è ancora riuscito ad emergere in una Fiorentina in grande crisi: nelle ultime settimane per lui c’è stato sempre meno spazio.

Pubblicità

Reduce dall’ennesima pesante sconfitta in campionato, quella interna con il Verona che ha reso ancora più in salita la strada che conduce alla salvezza, la Fiorentina torna a concentrarsi sul suo cammino europeo.

La compagine gigliata questa sera cercherà sul campo del Losanna quei punti che possano consentirle di avanzare agli ottavi di finale di Conference League, senza dover passare per le ‘Forche Caudine’ degli spareggi.

Una partita della quale i viola avrebbero probabilmente fatto volentieri a meno, in un momento così complicato della stagione, ma che potrebbe rivelarsi utile soprattutto per capire che tipo di contributo potrebbe dare chi negli ultimi tempi ha visto meno il campo.

Tra coloro che nelle ultime settimane sono stati utilizzati poco da Paolo Vanoli c’è anche Roberto Piccoli. L’ex Cagliari, in Svizzera, potrebbe vedersi concessa una chance da non fallire assolutamente.

  • Roberto Piccoli FiorentinaGetty

    IL PARADOSSO PICCOLI

    Quando la Fiorentina lo scorso agosto ha annunciato l’acquisto di Roberto Piccoli, lo ha fatto potendo contare in rosa già su due centravanti del calibro di Moise Kean ed Edin Dzeko.

    Il club gigliato si è concesso in sede di mercato un vero e proprio lusso, visto che tra l’altro l’ex Cagliari può essere considerato l’acquisto più oneroso dell’intera storia del club (25 milioni di euro più bonus ed una percentuale sulla futura rivendita), e al momento l’investimento non ha dato i frutti sperati.

    A Piccoli è stato concesso diverso spazio ma, nonostante il grande esborso, non è mai stato considerato un vero e proprio titolare. Per lui i minuti in campo sono anzi drasticamente diminuiti nelle ultime settimane e la cosa, da un certo punto di vista, rappresenta una sorta di paradosso per un club che ha puntato con forza su di lui.

    Quando è stato schierato con Kean, spesso ha dato l’impressione di ‘pestare i piedi’ al vero titolare inamovibile dell’attacco ed è stato forse questo equivoco tattico, accompagnato da prestazioni non sempre all’altezza delle aspettative, a fargli perdere progressivamente posizioni nelle gerarchie di Vanoli.

    • Pubblicità

  • SOLO DUE GOAL IN STAGIONE

    Da Piccoli, che era reduce dalla prima stagione in carriera in doppia cifra, la Fiorentina si attendeva evidentemente quei goal che avrebbero dovuto consentirle di fare un salto di qualità.

    L’attaccante invece, sin qui, non è riuscito a rendere dal punto di vista realizzativo, poiché inghiottito dall’involuzione tecnica di una squadra che non solo sta rendendo ben al di sotto delle aspettative, ma che sta inanellando i peggiori risultati in campionato dell’intera storia del club.

    I numeri dicono che Piccoli sin qui ha trovato la via della rete due sole volte da quando veste la maglia viola: una (sul campo del Genoa) in dodici presenze di campionato, l’altra contro il Sigma Olomouc in Conference League.

    Troppo poco ovviamente, anche se c’è da dire che i suoi compagni di reparto non hanno fatto molto meglio: Dzeko ha marcato il suo stesso numero di reti (giocando meno), Kean ne ha messa a referto solo una in più (giocando quasi il doppio dei minuti).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IN PANCHINA NELLE ULTIME DUE USCITE

    Roberto Piccoli ha vissuto le ultime due partite da spettatore privilegiato in panchina.

    Vanoli, dal suo approdo a Firenze, lo ha schierato titolare nelle sue prime tre partite di campionato contro Genoa, Juventus e Atalanta, gli ha riservato poco meno di mezz’ora di gioco contro il Sassuolo e non lo ha utilizzato contro il Verona.

    Non meglio sono andate le cose in Conference League, visto che è rimasto in panchina contro l’AEK Atene (sfida giocata tra quelle contro Juventus ed Atalanta) e la Dinamo Kiev (prima del Verona).

    Proprio il mancato utilizzo nello scontro diretto con gli scaligeri ha sorpreso non poco: la Fiorentina (che poi è stata battuta in pieno recupero) aveva bisogno di una vittoria per dare un senso leggermente diverso alla sua classifica, ma sul risultato di 1-1 Vanoli ha preferito gettare nella mischia Dzeko.

    Una dimostrazione forse del fatto che, in un momento di enorme difficoltà come quello che stanno vivendo i gigliati, il tecnico viola preferisca affidarsi all’esperienza del bosniaco piuttosto che alle caratteristiche dell’ex Cagliari.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • piccoli Getty Images

    LA GRANDE CHANCE CONTRO IL LOSANNA

    Salvo clamorose sorprese, Roberto Piccoli dovrebbe tornare a vestire una maglia da titolare (al fianco di Dzeko) proprio in occasione di Losanna-Fiorentina.

    Tra tutti gli attaccanti gigliati è quello più riposato ed inoltre i viola saranno chiamati pochi giorni dopo ad un’altra sfida interna di campionato con l’Udinese che ha già assunto i contorni dell’ennesimo bivio.

    Un’occasione importante per Piccoli, che è chiamato a dimostrare di poter essere utile alla causa in un momento così drammaticamente difficile: le speranze di salvezza della Fiorentina passano anche dal suo ritorno al goal.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Conference League
Lausanne crest
Lausanne
LAU
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0