Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Leonardo Gualano

Ufficiale il divorzio tra il Botafogo e Davide Ancelotti: “Le decisioni non sempre si adattano alle spiegazioni”

Davide Ancelotti, attraverso un lungo post, ha commentato il divorzio dal Botafogo: “Un passo vissuto con onestà e rispetto”.

Cinque mesi è mezzo: tanto è durata l’avventura di Davide Ancelotti sulla panchina del Botafogo.

Un avventura breve ed intensa, la prima da ‘allenatore in prima’, dopo la lunghissima esperienza maturata nei vari staff tecnici del padre Carlo con PSG, Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli, Everton, ancora Real Madrid.

A comunicare la separazione, dopo le tante voci che si erano rincorse nelle ore presenti, è stato lo stesso club brasiliano attraverso un comunicato ufficiale.

Davide Ancelotti, attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha commentato la fine dell’avventura al timone di ‘O Glorioso’.

  • IL COMUNICATO DEL BOTAFOGO

    “Il Botafogo annuncia che Davide Ancelotti non è più l'allenatore della prima squadra. Anche il preparatore atletico Luca Guerra e gli assistenti Luis Tevenet e Andrew Mangan se ne vanno. La decisione è stata presa dopo le riunioni di mercoledì (17).

    Il Club ringrazia Ancelotti per la professionalità e l'impegno dimostrati durante il suo periodo alla guida della squadra e come membro della famiglia Botafogo. Il Botafogo gli augura successo per le sue future attività.

    Il nuovo staff tecnico sarà annunciato a breve”.

  • “UN CAPITOLO IMPORTANTE”

    Davide Ancelotti si è congedato dal Botafogo con un lungo post pubblicato su Instagram.

    “Grazie Botafogo.

    Oggi chiudo un capitolo importante della mia vita professionale. Non è semplice dire addio a un luogo dove si è vissuto con intensità, pressione ed emozione, e dove si sono create relazioni vere.

    Le decisioni fanno parte del percorso e non sempre si adattano alle spiegazioni pubbliche. Quello che posso dire è che questo passo è stato vissuto con onestà, consegna e rispetto.

    Voglio ringraziare la società per l'opportunità e tutte le persone che hanno fatto parte di questo periodo: dirigenza, staff, collaboratori, giocatori e tifosi.

    Ai giocatori, per il lavoro quotidiano e per come affrontiamo insieme i momenti belli e difficili.

    Ai tifosi, per la passione, la carica e l'amore per il club: questo dà senso a tutto.

    Porto con me l'apprendimento, la gratitudine e la consapevolezza pulita di aver dato tutto quello che avevo.

    Questo capitolo finisce, ma il Botafogo rimane in me.

    Davide Ancelotti”.

  • I RISULTATI DI ANCELOTTI AL BOTAFOGO

    Nominato allenatore del Botafogo lo scorso 8 luglio, quando la squadra era ottava in classifica, Davide Ancelotti ha guidato la compagine brasiliana in trentatré occasioni in tutte le competizioni.

    Per lui quindici vittorie complessive, accompagnate da dieci pareggi ed otto sconfitte, con 53 goal segnati e 40 subiti.

    Ha salutato il Botafogo dopo aver condotto la squadra al sesto posto in campionato e alla qualificazione alla fase preliminare della Copa Libertadores.

  • UN ADDIO CHE ERA NELL’ARIA

    Nelle ore precedenti al comunicato ufficiale del Botafogo, si erano moltiplicate le voci di un’imminente separazione.

    Secondo quanto riportato in Brasile da ‘Globo’, alla base di tutti ci sarebbe stata la decisione del club di esonerare il preparatore atletico Luca Guerra.

    Da qui la scelta di Davide Ancelotti di farsi da parte, nonostante fosse legato al Botafogo da un altro anno di contratto. 

