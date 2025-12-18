Ufficiale il divorzio tra il Botafogo e Davide Ancelotti: “Le decisioni non sempre si adattano alle spiegazioni”

Cinque mesi è mezzo: tanto è durata l’avventura di Davide Ancelotti sulla panchina del Botafogo.
Un avventura breve ed intensa, la prima da ‘allenatore in prima’, dopo la lunghissima esperienza maturata nei vari staff tecnici del padre Carlo con PSG, Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli, Everton, ancora Real Madrid.
A comunicare la separazione, dopo le tante voci che si erano rincorse nelle ore presenti, è stato lo stesso club brasiliano attraverso un comunicato ufficiale.
Davide Ancelotti, attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha commentato la fine dell’avventura al timone di ‘O Glorioso’.