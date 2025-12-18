Ufficiale il divorzio tra il Botafogo e Davide Ancelotti: “Le decisioni non sempre si adattano alle spiegazioni”

Davide Ancelotti si è congedato dal Botafogo con un lungo post pubblicato su Instagram.

“Grazie Botafogo.

Oggi chiudo un capitolo importante della mia vita professionale. Non è semplice dire addio a un luogo dove si è vissuto con intensità, pressione ed emozione, e dove si sono create relazioni vere.

Le decisioni fanno parte del percorso e non sempre si adattano alle spiegazioni pubbliche. Quello che posso dire è che questo passo è stato vissuto con onestà, consegna e rispetto.

Voglio ringraziare la società per l'opportunità e tutte le persone che hanno fatto parte di questo periodo: dirigenza, staff, collaboratori, giocatori e tifosi.

Ai giocatori, per il lavoro quotidiano e per come affrontiamo insieme i momenti belli e difficili.

Ai tifosi, per la passione, la carica e l'amore per il club: questo dà senso a tutto.

Porto con me l'apprendimento, la gratitudine e la consapevolezza pulita di aver dato tutto quello che avevo.

Questo capitolo finisce, ma il Botafogo rimane in me.

Davide Ancelotti”.