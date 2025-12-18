Quante Supercoppe Italiane ha vinto il Napoli: albo d'oro, titoli e finali giocate

Nel corso della sua storia, il Napoli ha vinto in due occasioni la Supercoppa Italiana.

Il primo successo risale al 1° settembre del 1990 quando, in una partita unica giocata proprio nel capoluogo campano, superò la Juventus con un clamoroso 5-1 firmato da Silenzi (doppietta), Careca (doppietta) e Crippa.

Per la seconda vittoria ha dovuto attendere il 2014 e, anche in questa occasione, a contenderle il trofeo è stata la Juventus. La partita si è giocata in gara unica a Doha, in Qatar, e dopo il 2-2 dei 120’ di gioco, con firme di Tevez (doppietta) e Higuain (doppietta), la squadra allora allenata da Rafa Benitez si è imposta dopo una lunga serie di calci di rigore. A premiare i partenopei, nonostante le mancate trasformazioni di Jorginho, Mertens e Callejon, gli errori di Tevez, Chiellini, Pereyra e Padoin.