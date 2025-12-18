Quante Supercoppe Italiane ha vinto il Napoli: albo d'oro, titoli e finali giocate

C’è anche il Napoli tra le quattro partecipanti che prendono parte alla ‘Final Four’ che stabilirà quale sarà la squadra che vincerà la Supercoppa Italiana 2025.
La compagine partenopea partecipa alla competizione al pari di Bologna, Inter e Milan e si presenta all’appuntamento da campione d’Italia e dunque da vincitrice dell’ultimo campionato di Serie A.
Nelle ultime edizioni il Napoli è stato spesso protagonista, visto che si è giocato il trofeo anche nel 2020 e nel 2023, ma più in generale è alla sesta partecipazione.
Quante volte la squadra partenopea è riuscita a sollevare al cielo la Supercoppa?