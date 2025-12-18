Pubblicità
Pubblicità
Napoli Supercoppa Italiana 2014Getty
Leonardo Gualano

Quante Supercoppe Italiane ha vinto il Napoli: albo d'oro, titoli e finali giocate

Per la sesta volta nella sua storia, il Napoli sarà protagonista della Supercoppa Italiana: quante volte ha vinto il trofeo e il numero di partecipazioni.

Pubblicità

C’è anche il Napoli tra le quattro partecipanti che prendono parte alla ‘Final Four’ che stabilirà quale sarà la squadra che vincerà la Supercoppa Italiana 2025.

La compagine partenopea partecipa alla competizione al pari di Bologna, Inter e Milan e si presenta all’appuntamento da campione d’Italia e dunque da vincitrice dell’ultimo campionato di Serie A.

Nelle ultime edizioni il Napoli è stato spesso protagonista, visto che si è giocato il trofeo anche nel 2020 e nel 2023, ma più in generale è alla sesta partecipazione.

Quante volte la squadra partenopea è riuscita a sollevare al cielo la Supercoppa?

  • DUE I SUCCESSI DEL NAPOLI

    Nel corso della sua storia, il Napoli ha vinto in due occasioni la Supercoppa Italiana.

    Il primo successo risale al 1° settembre del 1990 quando, in una partita unica giocata proprio nel capoluogo campano, superò la Juventus con un clamoroso 5-1 firmato da Silenzi (doppietta), Careca (doppietta) e Crippa.

    Per la seconda vittoria ha dovuto attendere il 2014 e, anche in questa occasione, a contenderle il trofeo è stata la Juventus. La partita si è giocata in gara unica a Doha, in Qatar, e dopo il 2-2 dei 120’ di gioco, con firme di Tevez (doppietta) e Higuain (doppietta), la squadra allora allenata da Rafa Benitez si è imposta dopo una lunga serie di calci di rigore. A premiare i partenopei, nonostante le mancate trasformazioni di Jorginho, Mertens e Callejon, gli errori di Tevez, Chiellini, Pereyra e Padoin.

    • Pubblicità

  • TRE LE FINALI PERSE

    Come detto, il Napoli è alla sesta partecipazione alla Supercoppa Italiana e questo vuol dire che, se due sono state le affermazioni, tre sono state le sconfitte.

    I partenopei nel 2012 si sono arresi alla Juventus per 4-2 a Pechino, al termine di una partita conclusasi dopo i tempi supplementari.

    Nel 2021 (per la Supercoppa Italiana 2020) si è ripetuto il consueto confronto con i bianconeri, che si sono imposti per 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

    Nel 2024, invece, il Napoli ha preso parte alla prima finale di Supercoppa Italiana nel formato ‘Final Four’, che si è disputata a Riad: quella del 2023. In quella occasione ad imporsi per 1-0 è stata l’Inter.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L’ULTIMA PARTECIPAZIONE DEL NAPOLI

    Quella in occasione della Supercoppa Italiana 2023 è stata dunque, ad oggi, l’ultima partecipazione del Napoli.

    La squadra azzurra, allenata da Walter Mazzarri, si è presentata al mini-torneo che si è disputato in Arabia Saudita tra il 18 ed il 22 gennaio 2024 da campione d’Italia.

    Il Napoli, dopo aver travolto 3-0 la Fiorentina in semifinale, si è dunque arreso all’Inter che, dopo aver superato l’ostacolo Lazio (altro 3-0), in finale si è imposta per 1-0 grazie ad una rete nel recupero siglata da Lautaro Martinez.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL
0