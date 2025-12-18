Safonov para quattro rigori in finale di Intercontinentale, il tecnico del Flamengo: “E’ come se avesse assistito ai nostri allenamenti”

Quello che si avvia alla conclusione, è stato per il PSG un 2025 a dir poco storica.
La compagine parigina infatti, nel giro di dodici mesi ha messo in bacheca ben sei trofei, cosa questa che gli ha consentito di eguagliare il Barcellona del 2009 ed il Bayern Monaco del 2020.
L’ultimo trionfo è stato anche uno dei più sofferti in assoluto: quello in Coppa Intercontinentale contro il Flamengo.
Il PSG, dopo l’1-1 dei 120’ di gioco, ha avuto la meglio solo ai calci di rigore e grazie ad un super Safonov che ha neutralizzato ben quattro tiri dal dischetto degli avversari.
Un exploit che il tecnico della compagine brasiliana, Filipe Luis, ha commentato dopo la sconfitta.