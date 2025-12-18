Pubblicità
SafonovIMAGO / NurPhoto
Leonardo Gualano

Safonov para quattro rigori in finale di Intercontinentale, il tecnico del Flamengo: “E’ come se avesse assistito ai nostri allenamenti”

Filipe Luis ha commentato la sconfitta patita contro il PSG: “Il loro portiere ha studiato molto bene, lo si è visto”.

Quello che si avvia alla conclusione, è stato per il PSG un 2025 a dir poco storica.

La compagine parigina infatti, nel giro di dodici mesi ha messo in bacheca ben sei trofei, cosa questa che gli ha consentito di eguagliare il Barcellona del 2009 ed il Bayern Monaco del 2020.

L’ultimo trionfo è stato anche uno dei più sofferti in assoluto: quello in Coppa Intercontinentale contro il Flamengo.

Il PSG, dopo l’1-1 dei 120’ di gioco, ha avuto la meglio solo ai calci di rigore e grazie ad un super Safonov che ha neutralizzato ben quattro tiri dal dischetto degli avversari.

Un exploit che il tecnico della compagine brasiliana, Filipe Luis, ha commentato dopo la sconfitta.

  • “HA STUDIATO MOLTO BENE”

    “Portieri, analisti e allenatori studiano gli avversari e condividono le loro informazioni. Il portiere del PSG ha chiaramente studiato molto bene e lo si è visto dal modo in cui ha atteso il tiro di Pedro e da come è rimasto al centro per il rigore di Leo”.

  • “COME SE FOSSE STATO AI NOSTRI ALLENAMENTI”

    “E’ come se Safonov avesse assistito al nostro allenamento di ieri, è stato veramente ammirevole. Voglio fare le congratulazioni al PSG che ha fatto una stagione fantastica ed ha meritato”.

  • “ABBIAMO FATTO UN’IMPRESA”

    “Mi congratulo sia con il PSG che con il suo portiere che ha parato così tanti rigori. Per noi è stata già una vera impresa portare al 120’ un avversario del genere che ha fin da subito imposto il ritmo. I nostri centrocampisti sono stati impeccabili, ma già al 60’ erano quasi esausti. Noi abbiamo pressato, ma loro ci hanno comunque chiusi nella nostra metà campo. Posso solo restare ammirato quando vedo squadre giocare così”.

  • “LA MIA PRIMA SCONFITTA IN FINALE”

    “Per me si tratta della prima sconfitta in finale da allenatore del Flamengo, ma abbiamo perso contro il PSG di Luis Enrique, una squadra che ha vinto sei titoli in un anno, che gioca in un modo fantastico, che ha il miglior allenatore ed anche il Pallone d’Oro. Verrà il giorno in cui una squadra sudamericana riuscirà a vincere, ma le avversarie europee sono di un livello incredibile”. 

