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Major League Soccer

Major League Soccer - Generale

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Major League Soccer, calendario e risultati

venerdì 31 luglio
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
4
San Jose Earthquakes badge
San Jose Earthquakes
SJE
2
FIN
LA Galaxy badge
LA Galaxy
LAG
0
FC Dallas badge
FC Dallas
DAL
0
FIN
Portland Timbers badge
Portland Timbers
POT
2
Seattle Sounders FC badge
Seattle Sounders FC
SEA
1
FIN
venerdì 14 agosto
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
APPLE TV
CF Montreal badge
CF Montreal
MTL
DC United badge
DC United
DCU
APPLE TV
Charlotte FC badge
Charlotte FC
CLT
Columbus Crew badge
Columbus Crew
COL
APPLE TV
Altro
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Classifiche

Est

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Nashville SC crestNashville SC18124235142140
D
S
V
V
V
2Inter Miami CF crestInter Miami CF18115245321338
D
V
V
V
V
3New England Revolution crestNew England Revolution179352821730
D
V
D
S
V
4Chicago Fire FC crestChicago Fire FC179263223929
V
S
S
V
V
5New York City FC crestNew York City FC187563124726
D
V
V
S
D

Ovest

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Vancouver Whitecaps crestVancouver Whitecaps17104338172134
D
D
S
V
S
2Los Angeles FC crestLos Angeles FC19104535191634
D
V
V
V
V
3San Jose Earthquakes crestSan Jose Earthquakes18103537241333
S
D
S
V
S
4Houston Dynamo FC crestHouston Dynamo FC179262524129
V
V
D
D
V
5Real Salt Lake crestReal Salt Lake178362925427
D
S
S
D
V
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