Da riserva a eroe: Safonov si guadagna un posto nella storia del PSG

Safonov si è meritato un posto nella storia del PSG dopo aver sin qui vissuto una stagione da comprimario

Riserva di Lucas Chevalier, portiere al quale il club transalpino la scorsa estate ha deciso di affidare l’eredità di Donnarumma, ha avuto pochissime possibilità di mettersi in mostra.

Ha infatti fatto il suo esordio stagionale solo lo scorso 6 dicembre in occasione di una sfida di campionato contro il Rennes approfittando di un infortunio alla caviglia proprio di Chevalier, e da allora ha totalizzato una presenza in Champions League contro l’Athletic Bilbao e un’altra in Ligue 1 contro il Metz, prima di vivere la sua serata da sogno contro il Flamengo.

Con lui in campo il PSG ha totalizzato tre vittorie ed un pareggio e sono stati proprio i suoi interventi a consentire ai campioni d’Europa di mettere per la prima volta in bacheca la Coppa Intercontinentale.