Da riserva a eroe: Safonov si guadagna un posto nella storia del PSG

Il PSG chiude come meglio non poteva un 2025 destinato a restare nella sua storia.
La compagine transalpina infatti, superando il Flamengo in finale, si è assicurato la Coppa Intercontinentale FIFA.
Un successo, quello ottenuto dagli uomini di Luis Enrique all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan, arrivato al termine di una vera e propria maratona.
Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, sono stati necessari i calci di rigore, dopo due tempi supplementari senza reti, per decretare chi avrebbe sollevato al cielo il trofeo.
A meritarsi la palma di eroe della serata è stato Matvej Safonov. L’estremo difensore russo, che non era propriamente uno dei protagonisti più attesi della sfida, è risultato decisivo esaltandosi nella lotteria finale dei tiri dal dischetto.