Matvey Safonov PSG
Leonardo Gualano

Da riserva a eroe: Safonov si guadagna un posto nella storia del PSG

Il PSG vince per la prima volta nella sua storia la Coppa Intercontinentale: decisive le parate ai rigori di Safonov.

Il PSG chiude come meglio non poteva un 2025 destinato a restare nella sua storia.

La compagine transalpina infatti, superando il Flamengo in finale, si è assicurato la Coppa Intercontinentale FIFA.

Un successo, quello ottenuto dagli uomini di Luis Enrique all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan, arrivato al termine di una vera e propria maratona.

Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, sono stati necessari i calci di rigore, dopo due tempi supplementari senza reti, per decretare chi avrebbe sollevato al cielo il trofeo.

A meritarsi la palma di eroe della serata è stato Matvej Safonov. L’estremo difensore russo, che non era propriamente uno dei protagonisti più attesi della sfida, è risultato decisivo esaltandosi nella lotteria finale dei tiri dal dischetto.

  FBL-FRA-LIGUE1-PSG-RENNES

    LA QUARTA PRESENZA STAGIONALE

    Safonov si è meritato un posto nella storia del PSG dopo aver sin qui vissuto una stagione da comprimario

    Riserva di Lucas Chevalier, portiere al quale il club transalpino la scorsa estate ha deciso di affidare l’eredità di Donnarumma, ha avuto pochissime possibilità di mettersi in mostra.

    Ha infatti fatto il suo esordio stagionale solo lo scorso 6 dicembre in occasione di una sfida di campionato contro il Rennes approfittando di un infortunio alla caviglia proprio di Chevalier, e da allora ha totalizzato una presenza in Champions League contro l’Athletic Bilbao e un’altra in Ligue 1 contro il Metz, prima di vivere la sua serata da sogno contro il Flamengo.

    Con lui in campo il PSG ha totalizzato tre vittorie ed un pareggio e sono stati proprio i suoi interventi a consentire ai campioni d’Europa di mettere per la prima volta in bacheca la Coppa Intercontinentale.

  • QUATTRO RIGORI PARATI

    Safonov è salito in cattedra nel corso dei calci di rigore.

    Se al 62’ non era riuscito a neutralizzare quello calciato da Jorginho che era valso l’1-1 (aveva pareggiato il goal dell’altro ex Napoli Kvaratskhelia), nella lotteria finale si è letteralmente esaltato.

    Dopo essere stato battuto da De la Cruz, ha neutralizzato in sequenza i tentativi di Saul, Pedro, Leo Pereira e Luiz Araujo, trascinando il PSG alla vittoria.

    Quattro parate fondamentali, tenendo conto che anche la squadra di Luis Enrique non è stata perfetta dal dischetto: se infatti Vitinha e Nuno Mendes sono riusciti a trovare la via della rete, non lo stesso sono riusciti a fare Dembele e Barcola.

  Paris Saint-Germain FC v Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025: Final

    AL PSG DAL 2024

    Il PSG, nell’estate del 2024, ha versato nelle casse del Krasnodar ben 20 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Safonov.

    Un investimento importante, tanto che si era parlato di lui come del portiere destinato a prendere già nel corso della prima stagione il posto di Donnarumma, ma così non è stato.

    Safonov infatti nella sua prima annata parigina ha totalizzato 17 presenze complessive, tra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League, vedendo poi diminuire drasticamente negli ultimi mesi il suo minutaggio.

    Nelle scorse settimane per lui si era parlato anche di un possibile addio a gennaio, ma la sfida con il Flamengo potrebbe aver completamente cambiato lo scenario.

  • SEI TROFEI IN UN ANNO PER IL PARIS

    Il PSG, superando il Flamengo, chiude con un trionfo la migliore annata della sua storia.

    Nel corso del 2025 infatti, la compagine parigina ha vinto la Supercoppa di Francia, la Ligue 1, la Coppa di Francia, la Champions League, la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale.

    Un filotto incredibile che le ha consentito di eguagliare il Barcellona del 2009 ed il Bayern Monaco 2020, ovvero le uniche due squadre capaci di mettere in bacheca sei trofei in un solo anno solare. 

