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Coppa del Rey, calendario e risultati

mercoledì 4 febbraio
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
FIN
martedì 10 febbraio
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FIN
mercoledì 11 febbraio
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
4
Barcellona badge
Barcellona
BAR
0
FIN
lunedì 2 marzo
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
tot 3 - 4
martedì 3 marzo
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FIN
tot 2 - 0
venerdì 17 aprile
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FIN
rig 3 - 4
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Arsenal crestArsenal88002341924
V
V
V
V
V
2Bayern Munich crestBayern Munich87012281421
V
V
V
S
V
3Liverpool crestLiverpool86022081218
V
V
V
S
V
4Tottenham Hotspur crestTottenham Hotspur85211771017
V
V
V
S
V
5Barcelona crestBarcelona85122214816
V
V
V
S
D
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