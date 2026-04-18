Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali
Coppa del Rey
Coppa del Rey - Generale
Pubblicità
Pubblicità
Coppa del Rey, calendario e risultati
Altro
mercoledì 4 febbraio
martedì 10 febbraio
mercoledì 11 febbraio
lunedì 2 marzo
martedì 3 marzo
venerdì 17 aprile
Pubblicità
Pubblicità
Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23
|4
|19
|24
|2
|Bayern Munich
|8
|7
|0
|1
|22
|8
|14
|21
|3
|Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20
|8
|12
|18
|4
|Tottenham Hotspur
|8
|5
|2
|1
|17
|7
|10
|17
|5
|Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22
|14
|8
|16