Fiorentina in crisi profonda, Vanoli: “Non penso al mio futuro, siamo cresciuti sotto tanti punti di vista”

“Il Losanna è una squadra che sta facendo fatica in campionato, ma gioca con rombo interessante e con molti giocatori offensivi. La loro punta principale è andata in Coppa d’Africa, ma hanno buoni sostituti. Sarà una partita difficile anche perché non siamo abituati a questo tipo di campo, anche se oggi ci siamo allenati sul nostro sintetico. Sarà una partita molto delicata, anche loro come noi hanno fatto meglio in Conference che in campionato”.