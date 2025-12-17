Fiorentina in crisi profonda, Vanoli: “Non penso al mio futuro, siamo cresciuti sotto tanti punti di vista”

Messa alle spalle la pesantissima sconfitta interna nello scontro salvezza con il Verona, la Fiorentina torna a concentrarsi sul suo cammino europeo e lo fa sapendo che ad attenderla c’è un’altra partita che non consente margini di errore: quella sul campo del Losanna.
I gigliati, che sono solo undicesimi nella classifica della prima fase di Conference League, andranno a caccia di quei punti che possano consentire loro di accedere agli ottavi di finale senza dover passare per gli spareggi.
Paolo Vanoli, dopo il silenzio stampa deciso a seguito dell'ennesima battuta d'arresto in campionato, è tornato a parlare in conferenza stampa per presentare la sfida con gli elvetici.