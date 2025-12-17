Pubblicità
jorginho psg flamengo intercontinentaleGetty Images
Leonardo Gualano

Il Flamengo si arrende al PSG in Coppa Intercontinentale, Jorginho: “Se avessimo vinto noi nessuno avrebbe potuto dire nulla”

Jorginho, dopo la sconfitta in finale di Coppa Intercontinentale contro il PSG, spiega: “Per il Flamengo è stato un anno incredibile”.

Si chiude con una sconfitta un 2025 comunque da incorniciare per il Flamengo.

La compagine brasiliana, dopo aver vinto il campionato e la Coppa Libertadores, si è arresa in finale di Coppa Intercontinentale al PSG solo ai calci di rigore.

Tra i grandi protagonisti della sfida che si è giocata in Qatar anche Jorginho che, poco dopo l’ora di gioco, ha siglato dal dischetto la rete dell’1-1 rispondendo a Kvaratskhelia.

L’ex centrocampista Azzurro di Napoli e Verona, nonostante la sconfitta ha esaltato la prestazione della sua squadra.

  • “UN ANNO INCREDIBILE”

    “Questo per il Flamengo è stato un anno incredibile. Gli errori capitano ed io ho sbagliato dei rigori in passato, ma c’è un unica parola per noi: orgoglio. La squadra ha dato il massimo, ha lottato duramente, ha dato tutto e lasciato tutto per onorare la maglia che indossa”.

  • “SIAMO ANDATI VICINISSIMI A VINCERE”

    “Ovviamente è un peccato finire così, tutto ha un sapore amaro perché ci siamo andati vicinissimi. Se avessimo vinto noi nessuno avrebbe potuto dire niente. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto e dell’impegno messo in campo”.

  • “QUESTO GRUPPO NON DEVE ESSERE DIMENTICATO”

    “Ora dobbiamo riposarci, è stato un anno molto lungo. Dobbiamo concentrarci su quello che ci attende e spero davvero che questo gruppo di giocatori e di persone non venga dimenticato così presto”.

  • “FA PARTE DEL CALCIO”

    “Gli errori sono stati forse anche un riflesso della stanchezza. Abbiamo dato tanto e ai ragazzi ho detto che ora è il momento di ritrovare le energie. Questo è un momento nel quale bisogna restare lucidi. Purtroppo non abbiamo ottenuto la vittoria che tanto desideravamo, ma anche questo fa parte del calcio”. 

