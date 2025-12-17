Il Flamengo si arrende al PSG in Coppa Intercontinentale, Jorginho: “Se avessimo vinto noi nessuno avrebbe potuto dire nulla”

Si chiude con una sconfitta un 2025 comunque da incorniciare per il Flamengo.
La compagine brasiliana, dopo aver vinto il campionato e la Coppa Libertadores, si è arresa in finale di Coppa Intercontinentale al PSG solo ai calci di rigore.
Tra i grandi protagonisti della sfida che si è giocata in Qatar anche Jorginho che, poco dopo l’ora di gioco, ha siglato dal dischetto la rete dell’1-1 rispondendo a Kvaratskhelia.
L’ex centrocampista Azzurro di Napoli e Verona, nonostante la sconfitta ha esaltato la prestazione della sua squadra.