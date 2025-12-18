Thiago Silva si congeda ufficialmente dal Fluminense: “Questi colori mi scorreranno sempre nelle vene”

Per la terza volta in carriera, Thiago Silva saluta il Fluminense.
La prima volta lo aveva fatto nel 2002 per iniziare la sua carriera in Europa, poi si è congedato ancora una volta nel 2009 per legarsi al Milan, club con il quale si è imposto a livello mondiale come uno dei difensori più forti della sua generazione ed ora lo fa di nuovo a 41 anni e questa volta, con ogni probabilità, in maniera definitiva.
A confermare una separazione che era nell’aria già da tempo, è stato lo stesso Thiago Silva attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale X.