Leonardo Gualano

Thiago Silva si congeda ufficialmente dal Fluminense: “Questi colori mi scorreranno sempre nelle vene”

Thiago Silva, dopo la risoluzione del contratto, saluta il Fluminense: “Sono profondamente grato a questo club”.

Per la terza volta in carriera, Thiago Silva saluta il Fluminense.

La prima volta lo aveva fatto nel 2002 per iniziare la sua carriera in Europa, poi si è congedato ancora una volta nel 2009 per legarsi al Milan, club con il quale si è imposto a livello mondiale come uno dei difensori più forti della sua generazione ed ora lo fa di nuovo a 41 anni e questa volta, con ogni probabilità, in maniera definitiva.

A confermare una separazione che era nell’aria già da tempo, è stato lo stesso Thiago Silva attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale X.

  • “SEMPRE QUESTI COLORI NELLE VENE”

    “Il nostro tempo insieme è stato più breve di quanto immaginassimo, ma abbastanza intenso da creare ricordi che custodirò per tutta la vita. Sono profondamente grato al club, allo staff tecnico, ai miei compagni di squadra, alla mia famiglia e soprattutto ai tifosi, che hanno trasformato questo sogno in realtà e mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno al Fluminense. Ovunque Dio mi conduca in questo viaggio, i momenti che abbiamo vissuto insieme rimarranno eterni nella mia storia. Anche se, in questo momento, non indosso i colori del tricolore, questi mi scorreranno sempre nelle vene”.

    LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

    Thiago Silva era legato al Fluminense da un contratto con scadenza fissata nel 2026 ma, come confermato anche dal club brasiliano, ha deciso di risolverlo con sei mesi di anticipo.

    Lo stesso Fluminense, nel comunicare la separazione, ha augurato al difensore il meglio per il futuro.

    “Il club lo ringrazia per la dedizione e la professionalità dimostrate durante la sua carriera e gli augura grande successo nel suo nuovo percorso”.

  • QUALE FUTURO PER THIAGO SILVA?

    Thiago Silva lascia il Fluminense, ma non si ritira dal calcio giocato.

    Come spiegato infatti in Brasile da ‘Globo’, il suo obiettivo è adesso quello di trovare al più presto un club dal quale ripartire.

    Il difensore potrebbe fare ritorno in Europa per avvicinarsi alla sua famiglia che è rimasta a Londra dopo il suo addio al Chelsea, tanto che l’accordo con il Fluminense prevedeva anche la possibilità di partenza dopo sei mesi per motivi familiari.

    Il suo nome è stato accostato a quello di alcuni club di Premier League, ma anche a quello del Milan. 

    L’ULTIMA STAGIONE DI THIAGO SILVA

    Thiago Silva, nonostante abbia già varcato la soglia delle 41 primavere, ha vissuto un’annata molto intensa e da titolare inamovibile, nonché capitato del Fluminense.

    Sebbene sia stato bloccato da alcuni problemi muscolari, ha comunque totalizzato 25 presenze con 2 goal nel massimo campionato brasiliano, accompagnate da altre 7 nel Campionato Carioca, 4 in Copa Sudamericana e 5 in Coppa del Brasile.

    A tutto ciò va aggiunto che in estate ha preso parte al Mondiale per Club saltando una sola gara e giocandone per intero cinque.

