Thiago Silva si congeda ufficialmente dal Fluminense: “Questi colori mi scorreranno sempre nelle vene”

“Il nostro tempo insieme è stato più breve di quanto immaginassimo, ma abbastanza intenso da creare ricordi che custodirò per tutta la vita. Sono profondamente grato al club, allo staff tecnico, ai miei compagni di squadra, alla mia famiglia e soprattutto ai tifosi, che hanno trasformato questo sogno in realtà e mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno al Fluminense. Ovunque Dio mi conduca in questo viaggio, i momenti che abbiamo vissuto insieme rimarranno eterni nella mia storia. Anche se, in questo momento, non indosso i colori del tricolore, questi mi scorreranno sempre nelle vene”.