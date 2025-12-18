Pubblicità
Bologna FC 1909 v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Il Bologna pronto per la Supercoppa, Italiano: “Un orgoglio essere qui, l’Inter tra le migliori d’Europa”

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, presenta la sfida di Supercoppa Italiana con l’Inter: “Ci siamo meritati di essere qui”.

E’ una vigilia importantissima quella che si sta vivendo in casa Bologna.

La compagine felsinea infatti, venerdì sera affronterà l’Inter nella semifinale che decreterà quale sarà la seconda finalista della Supercoppa Italiana.

Vincenzo Italiano, nel presentare la sfida con i nerazzurri, ha parlato del momento che sta vivendo la sua squadra e dell’emozione che c’è nel partecipare ad una competizione che mette in palio un trofeo. 

  • "ORGOGLIOSI DI ESSERE QUI"

    “Non siamo felici, di più. Siamo orgogliosi di essere qui per giocare questa competizione insieme a tre grandi squadre. Come dico sempre ai ragazzi c’è sempre da dimostrare e qualcosina da perdere. Dobbiamo farci trovare pronti, abbiamo portato la Coppa Italia a Bologna dopo cinquant’anni e ci siamo meritati questa possibilità. Si gioca con una formula bella e affascinante. Veniamo da una sconfitta ma siamo in salute, stiamo affrontando con entusiasmo e fiducia tutte le competizioni e domani ci giocheremo le nostre chance contro una squadra di grandissimo valore”.

  • "L'INTER TRA LE MIGLIORI D'EUROPA"

    “Domani si gioca una partita secca e in caso di parità si va ai rigori, è quindi diverso dal campionato. Affronteremo un’Inter diversa che sta proponendo cose differenti dal punto di vista tattico. E’ una squadra formata da grandi campioni, da gente che può segnarti in qualsiasi momento. Per me l’Inter vista nelle ultime gare è arrembante, crea, ha un allenatore con grande entusiasmo che ha portato diverse novità. Dovremo tirare fuori il massimo in una partita nella quale la posta in palio è altissima. Dovremo mettere tutta la qualità che avremo a disposizione sapendo che affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa. Per il Bologna sarà un bel test”.

  • "LA SCONFITTA CON LA JUVE NON CI RIDIMENSIONA"

    “C’è sempre qualcosa da perdere, dovremo giocare da squadra matura e negli ultimi anni penso che il Bologna sia cresciuto sotto ogni punto di vista. C’è costanza di rendimento anche a livello di punti in campionato. Abbiamo onorato il percorso in Europa League facendo vittorie e siamo in una zona di classifica importante. Veniamo da una sconfitta con la Juve che non ci ridimensiona, siamo in linea con i programmi e nell’ambiente ci sono fiducia ed entusiasmo. La gente ci trascina, domani verranno in tanti a vederci. Dovremo sbagliare il meno possibile, perché ogni dettaglio sarà fondamentale”.

  • "STIAMO RECUPERANDO UOMINI"

    “Ultimamente abbiamo avuto grosse difficoltà nel reparto difensivo, ma abbiamo avuto De Silvestri e Lykogiannis che si sono adattati a ruoli diversi da quegli che loro competono. Lucumì sta meglio con il tendine e Vitik ieri si è unito al gruppo, quindi numericamente iniziamo ad aggiungere giocatori. E’ un momento positivo nonostante la sconfitta con la Juve, abbiamo rimediato a quello che non è andato bene con la Cremonese andando a Vigo a disputare una grandissima partita che andava festeggiata per una settimana, ma si gioca ogni tre giorni, perdi e devi avere la forza di reagire. Siamo in grande linea con quelli che sono i programmi, poi quello di domani è un test probante. L’importante è recuperare gente, c’è anche Immobile che dopo la Coppa Italia non ha più messo minuti nelle gambe, ma averlo vuol dire avere goal, esperienza ed essere più pericolosi”.

  • "UNA SODDISFAZIONE GIOCARCI QUESTO TROFEO"

    “Per noi è una soddisfazione poterci giocare questo trofeo con Napoli, Milan ed Inter, siamo il quarto incomodo e dobbiamo provare a metterli in difficoltà. E’ una grande emozione e credo che possa darci una grande spinta”.

  • "LA CHAMPIONS CI HA FATTO CRESCERE"

    “Contro i grandi campioni bisogna performare ad un livello superiore. La Champions ci ha fatto crescere tanto e ci ha dato quello slancio che poi ci ha portato a vincere la Coppa Italia. L’Inter l’ho già affrontata in finale passando anche in vantaggio, poi Lautaro ha fatto una doppietta. Non dovremo fare regali e non dovrà esserci superficialità. Anche chi subentra dovrà dare il massimo”.

  • "DOBBIAMO RENDERE ORGOGLIOSI I TIFOSI"

    “L’esodo dei tifosi del Bologna? Percepisco una grande motivazione. Abbiamo tanti tifosi e dobbiamo ripagare i loro sacrifici per renderli orgogliosi di noi e chi verrà a Riad avrà voglia di prolungare il suo soggiorno. Noi proveremo in ogni modo, l’amore dei bolognesi per questa squadra è pazzesco”.

  • "IMMOBILE NON DALL'INIZIO"

    “Ferguson sta alternando le sue prestazioni, ma è normale in un periodo con tante partite ravvicinate. Ha avuto qualche piccolo fastidio al ginocchio. Immobile non può partire dall’inizio e reggere certi ritmi, ma a partita in corso può darci una grande mano. Dobbiamo cercare di aumentare la sua condizione, viene da un brutto infortunio e riprendersi non è facile”. 

Supercoppa di Lega
Bologna crest
Bologna
BOL
Inter crest
Inter
INT
0