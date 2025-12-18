Il Bologna pronto per la Supercoppa, Italiano: “Un orgoglio essere qui, l’Inter tra le migliori d’Europa”

“Ultimamente abbiamo avuto grosse difficoltà nel reparto difensivo, ma abbiamo avuto De Silvestri e Lykogiannis che si sono adattati a ruoli diversi da quegli che loro competono. Lucumì sta meglio con il tendine e Vitik ieri si è unito al gruppo, quindi numericamente iniziamo ad aggiungere giocatori. E’ un momento positivo nonostante la sconfitta con la Juve, abbiamo rimediato a quello che non è andato bene con la Cremonese andando a Vigo a disputare una grandissima partita che andava festeggiata per una settimana, ma si gioca ogni tre giorni, perdi e devi avere la forza di reagire. Siamo in grande linea con quelli che sono i programmi, poi quello di domani è un test probante. L’importante è recuperare gente, c’è anche Immobile che dopo la Coppa Italia non ha più messo minuti nelle gambe, ma averlo vuol dire avere goal, esperienza ed essere più pericolosi”.