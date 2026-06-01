I 50 migliori giocatori della stagione in Europa

La stagione calcistica europea sta per concludersi. Sabato a Budapest si gioca l'ultima partita: la finale di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Entrambe le squadre hanno vinto il campionato nazionale: il PSG vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre i Gunners cercano la loro prima Coppa dei Campioni.