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Primeira Liga - Generale

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I 50 migliori giocatori della stagione in Europa

La stagione calcistica europea sta per concludersi. Sabato a Budapest si gioca l'ultima partita: la finale di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Entrambe le squadre hanno vinto il campionato nazionale: il PSG vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre i Gunners cercano la loro prima Coppa dei Campioni.

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1Academico Viseu crestAcademico Viseu00000000
2Alverca crestAlverca00000000
3Arouca crestArouca00000000
4Benfica crestBenfica00000000
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